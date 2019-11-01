联赛杯第4轮曼联凭借拉什福德的发挥和阿隆索送点球大礼淘汰了切尔西晋级8强，巴舒亚伊也有一球入账，但是未能帮助球队拿下对手。索帅赛前就曾公开表示红魔和切尔西的差距并不大，而这场比赛似乎证明了他所说的。事实上兰帕德本场派兵就显露出更重视随后联赛和欧冠的比赛，两位主帅的侧重点不同，所以赛果其实是各取所需。虽然新帅入主有一座杯赛冠军很体面，但是切尔西今夏无法引援加上伤病困扰，只专注于联赛和欧冠其实是最好的选择，而曼联本赛季战绩低迷还多线征战，随后的比赛则可能有更多的冷门。

有趣的是曼联首轮联赛大胜蓝军之后，随后三轮联赛不胜，取得2连胜之后，球队又遭遇了6场比赛1胜3平2负的低迷战绩，本轮杯赛前球队取得了两连胜，联赛杯晋级之后要客战伯恩茅斯。值得一提的是曼联此前不胜的对手都是弱旅，其中包括水晶宫、狼队、南安普顿、西汉姆、纽卡，强强对话中也没能取胜利物浦和阿森纳，欧联杯客场被阿尔克马尔逼成0比0平，这的确是一个很糟糕的时期，球队甚至一度快要滑入降级区了，本轮杯赛再挫蓝军之后，多数球迷们也怕红魔再度遭遇冷门。

截至目前为止曼联多线作战的战绩是7胜5平3负，目前排名联赛第7，比切尔西少7分。随后将进入一周双赛的考验中，红魔接下来的6场比赛的对手都是弱旅，索帅的确需要避免再度开启一段送温暖模式。

对于切尔西来说，本场比赛主帅安排阵容就是要留力备战随后的联赛和欧冠的比赛，本周末蓝军要客战沃特福德，上赛季曾在这个对手身上失分，本轮客场不容小视。下周中蓝军则要在主场迎战阿贾克斯，这场欧冠的比赛的确是更为重要。因为目前欧冠小组排名切尔西第一，阿贾克斯同积6分排名第二，如果本轮切尔西无法全取三分的话，一旦瓦伦西亚拿下里尔就将呈现三强都积7分的形势。而如果蓝军输球了就可能排在第三的位置，这可是极其危险的，所以个人认为兰帕德是做出了取舍，所以才会在杯赛进行多人的轮换。

联赛杯的首发中连场作战的只有普利西奇、若日尼奥、科瓦契奇、阿隆索和祖马，防线上启用更年轻的球员，这样的阵容和只做了两个换人的红魔相比的确是有明显的不同，索帅是太想赢球了，所以才会全主力出战。对于切尔西来说，主场输球出局的确暴露了一些问题，之前比赛偶尔惊艳的阿隆索本场比赛却有致命的失误，这的确是一个意外，比分落后也给了球队更大的压力。

本赛季初兰帕德更信任埃莫森，但是后者伤停后给了阿隆索绝对首发的机会，悍将也有助攻也有进球，在进攻端的贡献让人们忽略了他防守上的不足。本轮比赛丹尼尔-詹姆斯突入禁区的时候周边有3名蓝军球员，但是还是让他杀入了禁区，这明显是整个防线的问题。阿隆索末尾下脚忽略了这已经是禁区内，这样的盲目犯规其实是很致命的，而且他的停顿后的犯规的确太过于莽撞了。强强对话除了比进攻端的发挥，就是要看哪支球队会先犯错，阿隆索犯错后球队进攻端也鲜有绝对威胁，很明显压力让球员无法发挥出自身的优势。

必须承认的是经过中场的调整，下半场切尔西的威胁更多，这段时间奥多伊多次错失机会，阿隆索从左路送的秒传，奥多伊推射偏出，普利西奇的长传球直接找到奥多伊，但是后者的射门却射高了。如果能将这些机会转换为进球的话，加上第61分钟巴舒亚伊的进球，优势就将重新回到切尔西这边。近期普利西奇和巴舒亚伊都找到了感觉，本轮比赛前都有建功，本场比赛巴舒亚伊接门将长传球面对3人包夹将球打进的确是优于普利西奇的。

曼联的第二球是定位球建功，本赛季切尔西在定位球失分也比较多，这不能拿世界波无法避免来作为说词。切尔西的第二粒失球是在第73分钟，其实切尔西先后换上亚布拉罕和芒特之后是有时间扳平比分的，只是曼联也用换人来加固防线，蓝军进攻球员受限无法扭转败局。吃一堑长一智，在两次对阵曼联都输球之后，兰帕德也需要反思自己的战术部署，因为本场比赛轮换阵容，所以并不能说索帅的曼联是兰氏切尔西的克星。

本场比赛巴舒亚伊表现最好，他在比赛中有2次射门1次射正打进1球、3次过人，1次被犯规和4次犯规。切尔西全场比赛12次射门只有2次射正，7个角球。另外一次射正是詹姆斯，而奥多伊、普利西奇和若日尼奥以及科瓦契奇都没有射正球门，前面两位球员都只有2次射门而已，不过奥多伊传出4次威胁球是制造了一些威胁，遗憾的是都被队友浪费了。替补登场的亚布拉罕和芒特都没有射门，后者传1次威胁球，佩刀替补登场也没有制造足够的威胁，本赛季佩德罗状态下滑也是比较明显的。

回看本赛季切尔西不胜的场次，除了两战红魔输球外，球队还曾被莱斯特城和谢菲联逼平，此外还不敌利物浦，欧冠输给瓦伦西亚。球队本赛季多线作战的9场胜仗多数都是对阵中下游球队，只有欧冠的对手阿贾克斯是上赛季表现极其出色的球队，所以接下来的切尔西还需要在强强对话中为己正名。切尔西近7天要打3场比赛，接下来的两场比赛蓝军是志在必得的，因为球队需要拒绝连败，同时要在欧冠小组赛中尽早的拿到出线名额。



