联赛杯第4轮曼城主场3比1南安普敦晋级8强，这场比赛的进球功臣也有一些意外。因为多场比赛没有出场的奥塔门迪率先进球了，他是因为费尔南迪尼奥红牌停赛才获得首发机会的，没想到却建了奇功，所以赛后人们也感叹曼城板凳上的人才储备。除了奥塔门迪建功外，阿圭罗也打进2球，得到充分的休息之后曼城大腿持续了自己的虐菜功力。

本场比赛曼城在第20分钟先声夺人，贝尔纳多利用角球机会助攻奥塔门迪头球破门，而上轮联赛3比0维拉的比赛中，球队的第2、3球都是角球机会制造的进球。由此可以看出近期球队定位球建功的次数增多，头槌能力也是有增加的。上轮联赛曼城有13次角球机会，本轮联赛杯角球是7比4，相比之下本场比赛靠角球机会率先进球是优于上场比赛的锦上添花的。

阿奎罗本场的进球是在第38分钟，当时沃克尔的传中球找到无人防守的阿圭罗，后者轻松将球打进，南安普顿漏防阿奎罗有点奇怪，这样关键的人物居然没有人盯防，的确和主动送分差不多了。第三球是在下半场第56分钟，还是贝尔纳多拿球内切后选择回传球找到马赫雷斯，后者起脚射门被封堵后偏转，给了阿奎罗空门机会，阿根廷人本场比赛的确太过于幸运了，这样的梅开二度的确该感谢队友。

这场比赛阿奎罗偶4次射门2次射正打进2球，也就是说除了这两绝佳机会外，其余只有2次射门没能威胁到球门，此外还有1次过人的数据，整体的状态并不是最好的。不过随后的联赛还是对阵同一对手，圣徒依旧客战曼城，阿奎罗的确可以继续刷进球数了。赛后也有人感叹阿奎罗近几个赛季的高效率表现，并认为持续高效可以和梅罗媲美。事实上这员大将已经有一些下滑，只是曼城并不是只依靠一名锋霸驰骋一个赛季的球队，斯特林的强势帮助球队斩获了不少胜局，所以阿奎罗一个赛季下来依旧是高效率的球员，因为虐菜能力强。

南安普顿本场比赛的进球同样是角球机会，沃德-普劳斯开出角球，史蒂芬斯头球冲顶入网，两队都有头槌功力，只是圣徒的状态慢热，被拿下也是必然的。周末两次再度交手则可能会有一些改变，南安普顿目前已经陷入降级区了，如果再输球的话就可能沉底，这场比赛的确比联赛杯更为重要，所以接下来曼城需要更好的应对。

曼城本赛季最大的问题还是伤病，本轮杯赛虽然赢得轻松，但是连续两场得到首发机会的安杰利诺本场比赛却因伤被斯通斯换下。这员小将上轮联赛他替补登场表现不错，所以本轮比赛瓜帅给他首发机会，没想到在第79分钟因伤下场。防线上的伤病的确是猛如虎，这对于曼城本赛季多线争冠的确是极为不利的。现在曼城伤停的名单上有萨内、拉波尔特、津琴科、罗德里，现在又多了一员小将，斯通斯伤愈复出之后还是没恢复到最佳状态，甚至很难在一周双赛的比赛中连场作战，这样下去防线不稳的确是球队最大的障碍。

上轮联赛后防线坎塞洛、斯通斯、门迪、费尔南迪尼奥首发，本轮杯赛后者红牌停赛，首发改成沃克、奥塔门迪、加西亚、安杰利诺。沃克在第65分钟被坎塞洛换下，这其中也有一些其他的因素，总而言之曼城防线的问题令主帅伤神。

曼城的近两场比赛有一些戏剧性和两位大将有关，阿奎罗本赛季为曼城10次出战打进10球，联赛已经贡献269球，所以只要联赛打进一球就能冲到270大关。但是曼城大腿上轮联赛第76分钟出场没有进球，所以这个纪录还需要在周末联赛中刷新。热苏斯在对阵维拉的比赛前已经为曼城出场107场比赛，同时贡献49球，巴西人需要的是一粒进球就能达到50球大关，但是近期连续两场首发的热苏斯都没有进球，只能寄望于本周末的联赛，所以南安普顿的确需要面对更严峻的考验。

无法达成愿望也的确遗憾，内种滋味只有热苏斯和阿奎罗才能懂得，巴西人连续两场首发却没有进球的确更该反思。本场比赛热苏斯无射门，只传1次威胁球，7次带球过人，3次被犯规，1次解围，或许南安普顿都全力盯防他了，所以忽略了阿奎罗，所以后者才能两度轻松进球。



