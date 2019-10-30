刚结束的英超利物浦2比1险胜热刺，曼城3比0维拉依旧无法缩小分差，而在中场休息的时候瓜帅开启了吹风机模式，意图就是鞭策球员们在下半场尽早破门，因为上半场球队是颗粒无收的，这不是正常的曼城。下半场还是斯特林发挥作用，诚然热苏斯的头球摆渡也很到位，小快灵即便是踢快乐足球也能将球打进。不过回看曼城关键时刻的进球功臣的确是斯特林最多，阿奎罗替补出场打了14分钟的比赛只有5次传球的数据相形而怯。

这场比赛的另外两球是席尔瓦和京多安打进的，德布劳内利用角球机会帮助席尔瓦破门，这粒进球很关键，5分钟后京多安同样是利用角球混战中建功。看似3比0的比分，其实这场比赛并不完美，尤其是上半场的无力感和受限于铁桶阵的困顿令人打您，曼城接下来对阵中下游球队的比赛还需要规避冷门的出现。

曼城本赛季防线的问题最为明显，门迪的复出是加固了防线，但是本场比赛费尔南迪尼奥被红牌罚下就显露了这个位置上的不足。这员老将客串打中后卫本不该有更多要求，但是曼城目前不在榜首位置，每场比赛都需要全取三分，这样的情况防线的不稳随时都可能爆冷失分。接下来这位大将注定缺席联赛杯主场迎战南安普顿的比赛，如果输球就将出局。基于曼城本赛季的表现，或许放弃国内杯赛也利于球队在欧冠和联赛角逐冠军，毕竟按照利物浦目前的状态在联赛失分的情况不易发生，对手不犯错曼城就没有办法取而代之，这更要求球队场场必须赢球。

上赛季曼城拿到国内三座奖杯，本赛季更专注于欧冠也是可以的。费尔南迪尼奥缺阵的话，瓜帅后防线还需要重新部署，在拉波尔特复出之前球队的防线始终是存在不稳因素的。曼城输给诺维奇之后，还曾爆冷输给狼队，失分是毫无征兆的发生了，不过球队其他的8场比赛则全胜，这其中有6场比赛零封对手，打进29球，攻击力还是很猛的，只是比赛的过程中防线还是有险情不断。

对于曼城来说除了追赶利物浦外，身后只有2分差距的莱斯特城和切尔西也需要忌惮，因为如果球队再度输球的话，两强赢球就可以反超。曼城想反超利物浦除了需要只接下来的直接碰面中拿下对手外，同时还需要对手联赛中输一场才行，因为曼城有净胜球的优势，这样的话就可以重新回到榜首的位置。本赛季英超积分差距都不大，所以每轮比赛都可能有变化。

曼城联赛杯的对手南安普敦本赛季的确够低迷，目前陷入降级区，排名倒数第三，英超前10轮战绩是2胜2平6负，打进9球，丢了25球，也是英超失球数第一的球队，这样的低迷的确很难困住曼城。南安普顿本赛季先后几次输给强队，球队先后在主场1比2利物浦、1比1曼联、1比4切尔西、客场1比2热刺。上轮联赛居然在主场0比9被莱斯特城血洗，这样的圣徒也是令人感到陌生的，不过必须注意的是南安普顿对阵争冠集团的球队都有一粒进球，这也说明球队进攻端能制造威胁且斩获进球，只是防守端的漏洞比较大。

南安普顿也的确有点神经刀，狼队本赛季也在曼城身上拿分，但是南安普顿在客场居然逼平了狼队。比赛中英斯凭借个人能力在下半场洞穿狼队球门，随后狼队扳平比分的进球是劳尔吉梅内斯点球命中，也有运气的成分，所以不能拿一种规律来衡量圣徒的确可能出意外，所以曼城本场仍需要全力出战。

曼城最稳的还是埃德森，对阵维拉一战几次神扑力保球门不失，倘若门将有一次没到位，球队就不可能稳赢。福登第76分钟替换德布劳内登场，在少有的时间内有2次射门都射正，还传3次威胁球，1次过人，2次抢断，表现比阿奎罗要强很多，所以瓜帅的确该在给他杯赛首发的机会。因为防守存在问题，所以进攻端更为高效才能掩盖防线的不足，相信瓜帅也能想到这一点。

曼城上赛季曾3比1拿下南安普敦，那场比赛贝尔纳多和马赫雷斯配合后下底回传球助攻席尔瓦率先破门，随后赫伊别尔前场抢断回敬一球，对手是从德布劳内脚下断球的，曼城防线反应慢因而没能阻挡对手劲射破门。所幸的是8分钟后斯特林传中制造了对手沃德-普劳斯送乌龙球，上半场末尾津琴科的传中助攻阿圭罗进球，直接扭转了不利局面。下半场双方都没有进球，对手赫伊别尔飞铲费尔南迪尼奥吃到红牌，那场比赛火药味也是十足的。