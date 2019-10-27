英超第10轮切尔西客场4比2拿下伯恩利豪取各项赛季的7连胜，本赛季更多被放在替补席的普利西奇上演帽子戏法，将这场比赛当成了自己的个人秀。赛后人们都在羡慕兰帕德拥有这样的潜力股，切尔西无法引援的赛季居然是一个开启宝藏的过程。因为之前奥多伊伤愈复出后就曾连续4场比赛参与进球，如今的普利西奇在连续几场发威之后迎来了大爆发，他的强势状态也可以在随后的联赛杯对着曼联的比赛中继续发威，蓝军本赛季首轮就被红魔4球零封，接下来正需要完成复仇。

因为普利西奇是上赛季签约本赛季到队的新援，恰巧兰帕德开启蓝军的青春风暴，普利西奇也是跃跃欲试的，不过蓝军主帅对于切尔西队内的年轻储备更为了解，因此美国队长并没有得到更多首发的机会，所以多数比赛是在板凳上备战。切尔西本赛季已经战罢的14场比赛中，普利西奇4次首发4次替补出战，首轮战曼联的比赛中他在第58分钟登场，有一次射门、传1次威胁球，6次过人的数据，但是他登场后曼联打进3球，蓝军主帅委以重任并没有奏效。那场比赛替补登场的还吉鲁和坎特，和另外两位大将相比普利西奇还制造了一些威胁，他横传给埃莫森制造的射门机会的确威胁到了球门，可惜最终被德赫亚神扑化解。

普利西奇和吉鲁在联赛第二轮1比1莱斯特城的比赛中得到首发机会，比赛中的进球是芒特利用对手失误打进的，但是球队下半场角球防守不利导致失球，新援的表现很一般。随后第三轮蓝军3比2诺维奇的比赛中普利西奇依旧首发，他助攻芒特打进第二粒进球也算是有关键的表现。随后2比2谢菲联的比赛普利西奇继续首发，但是表现很平淡，所以缺席了随后5比2狼队、欧冠0比1瓦伦西亚、1比2利物浦的比赛，球员本人为此也很是烦恼。

普利西奇再度得到首发机会是切尔西主场7比1大胜格里姆斯比的比赛中，这场比赛最为惊艳的是1球2助攻的詹姆斯，普利西奇在第86分钟助攻巴舒亚伊破门。随后美国队长缺席了2比0布莱顿、欧冠2比1里尔的两场比赛，在切尔西客场4比1大胜南安普顿的比赛中替补登场打了11分钟的比赛，并且在第88分钟利用一脚直塞球助攻巴舒亚伊推射破门，将比分锁定为4比1。可以看出普利西奇出场的比赛球队基本都赢球了，而且替补出场也总能有关键的表现，整体表现是越来越到位，主帅之所以没有给他绝对首发的机会也是因为自己对战术部署和阵型上也会进行一些变化，所以在阵容的选择上更倾向一套完全信任的首发阵容。

个人感觉就是拿下南安普顿这一战让兰帕德看到了普利西奇的优势，所以随后的比赛中这员虎将都得到了登场的机会。虽然在1球小胜纽卡的比赛中普利西奇是第64分钟替补登场，但是也制造了不少威胁，所以在欧冠对阵阿贾克斯的关键战中兰帕德继续派遣这位替补奇兵出场，而普利西奇则用一次助攻巴舒亚伊的绝杀球回报主帅的信任。当时是第86分钟普利西奇突破后选择传中，阿隆索漏过皮球，同样替补出场的巴舒亚伊将球打进，欧冠的这三分对于切尔西格外重要，如果欧冠首轮也给普利西奇登场机会的话，或许蓝军不会输球。

正是因为在欧冠的关键表现，所以本轮比赛普利西奇获得首发机会，赛季初期的比赛中芒特曾抓对手失误斩获进球，本场比赛同样是对手的失误，普利西奇断球后直接低射建功。在进球前他还传球给芒特制造射门机会，半场结束前的进球是威廉断球后送出的机会，普利西奇再度低射建功，以相同的射门方式斩获两球说明悍将的射门是精准且有力的。下半场芒特的传中球帮助普利西奇头球建功，更是展露了后者头球和脚下的双重功力。

曾经效力德甲的多特蒙德的普利西奇也是累积一定的经验的，所以在今夏的热身赛中就有不错的表现，在对阵巴萨的比赛中普利西奇对布斯克茨上抢碰到皮球产生折射到亚伯拉罕脚下，后者空门得手。切尔西5-3击败了萨尔茨堡，普利西奇梅开二度并制造了点球，赛后被认为是阿扎尔的接班人，自然也有人认为他的进攻没有侵略性，身体也有一些单薄，在英超征战这两点是需要加强的。经过一段时间的磨练和替补等待的煎熬，普利西奇已经适应了英超，延续近期高效率也是必然的。

对于美国队长来说这场比赛是正名之战，但是对于切尔西来说是留有遗憾的，在切尔西连续换人之后，防线的问题却被放大了，对手一次世界波、一次折射在4分钟扳回两球的确是让年轻的切尔西受教了。这场比赛就原本是可以扩大净胜球优势的，祖玛和托莫里的中后卫组合的确不稳，接下来战曼联还需要坎特和吕迪格出战才更稳。切尔西如此骄人的战绩也说明兰帕德点拨年轻球员是到位的，这一点丝毫不逊色瓜帅。



