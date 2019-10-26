英超第10轮率先开战的莱斯特城9比0力挫南安普顿，继续稳居联赛第三的位置，同积分的切尔西本轮赢球也无法取而代之，狐狸城的强势也令利物浦和曼城胆寒，因为蓝狐曾经斩获了一座英超奖杯，本赛季延续这样的强势的话的确有可能威胁到榜首的球队。本轮联赛排名第二的曼城将在主场迎战阿斯顿维拉，客队目前排名第12位，前9轮的战绩是3胜2平4负，球队本赛季先后对阵过热刺和阿森纳，球队分别在客场1比3、2比3输球，本轮比赛曼城可能刷进球数，防线不稳的话也可能有失球。

英超的中游球队能在对阵豪门的比赛中有进球不易，这也说明球队在防守兼顾的同时还能制造进攻端的威胁。维拉近期的表现的确比较到位，先后战强队没有被零封，所以本场比赛曼城的防线还需要扎稳。维拉本赛季联赛客战的战绩是1胜3负，客场表现不佳。

曼城本周中欧冠在主场5比1亚特兰大，斯特林上演帽子戏法，阿奎罗打进2球，瓜帅还可能继续启用双将拿下维拉，因为连续主场作战并没有体能的不足，确保球员的状态的延续也是必须的。罗德里和费尔南迪尼奥组合并没有达到预期的效果，欧冠比赛中对手13次射门就足以证明曼城阵容上新的尝试还有待磨练。因为维拉较弱，瓜帅也可能给其他年轻球员和替补机会，因为得不到足够的登场机会也会有一些怨念。

阿斯顿维拉上轮联赛多打一人的情况下2比1拿下布莱顿，末尾格拉利什助攻塔格特打进制胜球，所以本轮想造冷从曼城身上拿分的可能性极低。格拉利什上一场比赛传射建功，身为队长的他本赛季已经贡献3球3助攻，这位悍将也是曼城重点盯防的人物。维拉赢布莱顿的比赛射门24比20，射正8比5，角球7比5，制造的威胁也更多，只是锋线把握机会的能力一般，否则应该大比分赢球。

两队的历史数据中曼城有足够的优势，近2次对阵维拉都是4比0大胜，所以优势心理也是很明显的。目前曼城和利物浦有6分差距，红军本轮主场迎战热刺还是可能失分的，所以曼城必须保证全取三分，然后静待两强的赛果。曼城本赛季联赛进球数最多，球队打进29球比利物浦多8球，联赛至今场均3.2球进攻火力很猛。失球数上曼城是联赛第三少，9轮丢了9球，利物浦7球。

射手榜上大胜的莱斯特城的瓦尔迪暂列榜首，多赛一场的情况下比切尔西亚伯拉罕多进1球，曼城的阿奎罗打进8球排名第三，本轮如果还能打进2球以上的话就可能荣登射手榜首位。德布劳内和贝尔纳多本赛季合力送出12次助攻，同样是居功至伟的，尤其是还经历了伤病的比利时人的复出更令球队惊喜。虽然本赛季曼城防线大将相继受伤，但是球队的失球数依旧不多，球队近5场比赛是丢了1球，的确是其他球队达不到的。

阿斯顿维拉目前联赛的战绩是3胜2平4负进15球失13球，近4轮不败3胜1平，因为球队加固了防线，队内进攻端最为依仗的是韦斯利、格里利什、埃尔-加齐，三人已经合力打进8球，送出7次助攻，随着状态的提升本轮的确也可能有奇迹发生。曼城上一次4比0拿下维拉是在2015/16赛季，亚亚-图雷打破僵局，阿圭罗打进2球，末尾斯特林锦上添花，不过两队阵容都有微调，尤其是维拉阵容变化比较大，实力是得到了提升的。那场比赛曼城射门22比2，射正9比1，角球9比1，占据绝对的优势。

两队还有一个渊源是阿斯顿维拉从曼城签下巴西中场道格拉斯·路易斯，这位球员本场比赛的表现也是一大看点，虽然他没有在瓜帅账下出战过，但是对阵蓝月亮依旧是面对旧主，也会比其他球员更为竭力一些。不过这员小将也并不能场场获得首发机会，上轮比赛他只替补登场打了14分钟的比赛，有2次射门，1次抢断和1次解围的数据，本场比赛也可能继续替补登场。

上轮欧冠费迪南德在禁区内犯规送点球大礼给曼城制造了难题，利好的是6分钟后阿奎罗就进球了，这说明他和斯特林的默契度很足，球队也并没有因为失球而造成慌乱。斯特林突破后传中球助阿奎罗球门线前起脚射门将球打进，阿根廷人之所以这样高效和之前联赛对阵水晶宫轮休相关。主帅给予阿奎罗足够的休息时间，哪怕球队要对阵的是上赛季曾经爆冷拿分的克星水晶宫，足见瓜帅对于欧冠的重视，同时也明白轮休可能让球队大腿再度爆发，此外还有一个原因是阿奎罗本赛季的发挥并不稳。

阿奎罗在对阵狼队的比赛中打满全场，但是只有3次射门无射正，传2次威胁球成为遮羞布，对阵较为顽强的英超中下游球队，阿奎罗似乎就失去了平时的强势效应。阿奎罗在联赛进球中有2粒点球，所以运动战进球数和斯特林一样都是6球，而小快灵在比赛中的关键性其实是高于阿奎罗的。

此前的欧冠小组赛第二轮2比0萨格勒布迪那摩的比赛中，阿奎罗上半场浪费了单刀球机会，京多安还击中了一次横梁，错失机会的确是不该的。下半场持续围攻不下也让瓜帅很是愤怒，因为他不满意裁判对犯规的判罚，认为太过于宽松了，所以占据优势的曼城无法更早的定格比赛。欧冠似乎已经成为了曼城主帅的心病。关键时刻瓜帅用换人来扭转不利面，斯特林在第65分钟替补登场，小快灵9分钟就用一粒漂亮的进球证明了自己，伤停补时的第二球还是他助攻同样替补登场的福登打进的，这宝贵的三分对于曼城来说的确很珍贵。

从本赛季近期的比赛中可以看出阿奎罗和贝尔纳多的状态都不稳定，彼此给对方做球都很难斩获进球，在欧冠的比赛中这个很明显。欧冠对阵弱旅萨格勒布迪那摩的比赛中上半场曼城8次射门只1次射正，这样的表现的确差强人意，斯特林替补的比赛的确存在一些险情。随着年纪的叠加，阿奎罗会在一些强力防守和身体冲撞下处于劣势，裁判也不会给予足够的支持，阿奎罗被放倒或被犯规多数不吹，所以阿根廷人并没有为球队赢得更多的定位球和点球的机会，这说明对抗中的阿奎罗是有一些软，而对手并不是十足的犯规。

球迷和主帅抱怨裁判的判罚是可以理解的，但是曼城诸将要是在比赛中更多考虑这些则会导致情绪失控，或影响比赛中自己的发挥，这一点也是曼城本赛季诸多比赛中的一个不利面。接下来对阵维拉的比赛中还是应该全力争取尽早进球，而不是寻求主裁的照顾，在定位球上更早破门。



