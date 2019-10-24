欧冠第三轮强强对话不少，阿贾克斯主场迎战切尔西也是青春风暴的比拼，上赛季的阿贾克斯在欧冠的表现的确是震惊四座，而切尔西则在欧联杯的赛事中力压全雄最终登顶。本赛季的蓝军是启用了年轻储备，阿贾克斯则有一些核心球员离队，不过这并不影响球队双线作战的成绩。

切尔西目前保持3线作战的5连胜，联赛9轮积17分，战绩是5胜2平 2负，打进19球，失14球，防线因为核心球员伤停而受到影响，失球数多一些。目前球队排名联赛第四，和第三的莱斯特城积分相同，只是净胜球的劣势屈居其后，蓝军和榜首的利物浦有8分差距，本赛季基本是力保前四就行，这也意味着欧冠会更竭力。

目前切尔西的亚布拉罕在英超射手榜上位列第一，他9轮比赛打进8球的确是强势难挡，欧冠也有一粒进球。切尔西第二进球多的球员是芒特，他在联赛贡献4球，欧冠没有进球，另外一粒欧冠进球功臣是威廉。欧冠两次助攻者分别是托莫里和奥多伊，后者近期连续几场比赛表现出色，不是进球就是助攻，本轮比赛他也是关键所在。

切尔西本赛季有两次零封对手，上轮英超1比0纽卡斯尔也有一些险情，所以本轮客战防线也是很重要的。坎特将缺席本轮比赛，后腰位置的科瓦契奇和若日尼奥的表现也可左右比赛的结果。切尔西联赛取得三连胜，此外联赛杯蓝军7比1大胜格林斯比，欧冠小组赛第二轮2比1客胜里尔。球队上一场多场连胜是在2018年的8月和9月期间，切尔西在萨里的带领下豪取6连胜，孔蒂时代则是13连胜的纪录，兰帕德处子赛季自然也想将连胜的场次延续下去，本场比赛的运筹也是必须到位才行，毕竟阿贾克斯的确是有实力和经验的对手。

目前阿贾克斯欧冠2连胜领跑，切尔西和瓦伦西亚都积3分，所以本轮比赛英超球队是必须全取三分的，不胜的话随后的赛程压力会很大。除了坎特、埃莫森和奇克无缘本轮比赛外，克里斯滕森和巴克利则是伤疑，不过吕迪格已经随队训练，这位防线大将可能在本轮出场，这对于后防线是极大的利好。

阿贾克斯目前排名荷甲榜首，战绩是8胜2平保持不败，加上欧冠的2连胜，球队本赛季双线作战保持不败，更为重要的球队攻击力很强。目前球队10轮联赛打进31球，丢了7球，进攻端的多点开花的确是很强势的。上赛季阿贾克斯杀入欧冠半决赛，球队的一些球员也储备了一些外战的经验。目前球队场均进球数是2球，欧冠赛场2轮贡献6球，没有失球。目前阿贾克斯队内进球最多的是左边锋塔迪奇和中锋亨特拉尔以及左边锋普罗梅斯，三人在9轮联赛中都打进5球，助攻数则是8次和各2次，很明显蓝军需要针对塔迪奇进行紧密的防守。

历史交战中两队只在热身赛中交手，当时阿贾克斯3比1拿下切尔西，不过是十年前的事情了。值得一提的是坎特上周末的联赛就没有出场，球队如愿全取了三分，而且没有失球，本场比赛阵容上的漏洞也会减少一些。因为在萨里执教蓝军时期，坎特伤停的那段时间球队曾经三场不胜，而本赛季这种依赖性在降低，这对于本轮欧战也是利好的。

值得一提的是欧冠前两轮保持零失球的球队是阿贾克斯、多特蒙德、那不勒斯、曼城和巴黎圣日耳曼，但是第三轮第一日的比赛中，曼城5比1亚特兰大已经丢了1球。目前三轮欧冠保持零失球的球队是大巴黎，接下来第二日的比赛其他3强能否持续不失球。

阿贾克斯在8轮联赛场均进球数超过3球，球队共丢6球，场均丢球0.75个，攻防均到位，所以本场比赛切尔西锋线球员把握机会的能力必须提高。上赛季欧冠阿贾克斯先后两次逼平拜仁，主场1比2、客场4比1皇马，主场1比1、客场2比1淘汰尤文，客场1比0、主场2比3被英超球队热刺淘汰。可以看出球队对阵英超球队的表现略逊色一些，此外球队客场的成绩优于主场，所以切尔西本轮客战是有机会的。