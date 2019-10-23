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曼城防线新组合默契度有待提高，瓜帅对欧冠谨慎有内因

(2019-10-23 00:23:15)
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曼城

德布劳内

热苏斯

斯特林

欧冠

 分类： 欧冠沙场点兵
曼城防线新组合默契度有待提高，瓜帅对欧冠谨慎有内因

     欧冠第三轮开打，曼城主场迎战意甲排名第三的亚特兰大。上轮联赛利物浦失分，所以曼城和榜首球队的分差缩小到6分，这的确是极大的利好，但是即便如此瓜帅谈到欧冠的时候都会很谨慎，这其中也包涵着一些担心。瓜帅谨言慎行也和此前两个赛季欧冠出局有关，因为球队都是在普遍被看好的情况下最终出局的，上赛季欧冠小组赛中有两场冷门，球队主场1比2、客场2比2里昂也是太意外了，所以本轮坐镇主场仍不可轻视对手。
　　亚特兰大本赛季联赛表现不俗，但是欧冠却遭遇了2连败，本场比赛则会玩命抢分，所以曼城一直不是很稳固的防线还是要经历一些考验。目前球队防线只有拉波尔特还在伤停，倒是比之前三悍将伤停要好很多。不过上赛季主场1比2不敌里昂的比赛中，后防线也是最强阵容，沃克尔、斯通斯、拉波尔特和德尔夫首发出战，所以延续上轮联赛的后防线阵容同样需要防备出错。因为斯通斯上一场比赛只是替补登场，本场比赛和客串中后卫费尔南迪尼奥之间还需要完全磨合到位才行。
      瓜帅认为球队目前是强势的，但是这不代表防线也同样是到位的，他认为防线首发球员一起防守到位才行，言外之意就是每个球员都需要兼顾防守，如果有人漏人的话则可能意外失球。事实上欧战本来就存在很多未知性，所以对防线球员的要求就更严格了。本赛季欧冠诸强不断的爆冷就很说明问题，目前欧冠中的豪门球队只有大巴黎、拜仁、曼城、阿贾克斯前两轮全胜领跑，其他球队中两轮保持不败的球队是里昂、巴萨、多特、那不勒斯、马竞、尤文，剩下的20支球队都吃到败仗，这也说明球队的战绩不稳。
    曼城防线新组合默契度有待提高，瓜帅对欧冠谨慎有内因

曼城防线新组合默契度有待提高，瓜帅对欧冠谨慎有内因

  这其中只赢了一场比赛的有瓦伦西亚、切尔西、莱比锡、萨尔茨堡红牛、莫斯科火车头、萨格勒布、矿工、拜尔格莱德红星，其他的12支持球队一胜难求，积0分的球队有4支，其中就包括曼城的对手亚特兰大。瓜帅的足球是美丽的，但是最大的敌人就是铁桶阵，曼城现在就受限于对手这样的布阵，即便是主场也会得势不得分。
      目前C组的排名曼城2连胜积6分排名第一，打进5球0失球，主场2球，客场3球。萨格勒布1胜1负排名第二，打进4球，失2球，主场4球，客场没有进球。顿涅茨克矿工1胜1负，打进2球，丢了4球，主场无进球，客场打进2球。第四的亚特兰大 亚特兰大全败，打进1球，丢了6球，主场1球。第三轮的比赛是一个转折点，相信很多排名靠后的球队都会竭力。
      本场比赛曼城缺阵的球员是拉波尔特和萨内，沃克和奥塔门迪则是伤疑，斯通斯和费尔南迪尼奥的配合是一个关键点，罗德里戈、德布劳内、斯特林和阿奎罗等球员则会首发出战。亚特兰大本轮伤停的是萨帕塔、帕罗米诺和克亚尔。
      不过在上赛季爆冷的两场比赛中阿奎罗和斯特林的表现都令人失望，斯特林没有利用好对手开场比赛出现失误的射门机会，此后多次机会也被浪费了。阿奎罗则处于隐身中，没有更多出镜的时候。球队失球是因为中场出错所导致的，德尔夫盯防漏人才先失一球。
　　本赛季很多人都认为曼城想赢得点球一些有利的判罚比较难，尤其是点球方面。爆冷不敌里昂的比赛中也有很多相同点，曼城进球越位，点球不判，在焦躁中曼城后场再次出现了失误送分。本赛季被热刺逼平的比赛中，防线依旧是焦点，但是令人奇怪的是一向稳健的埃德森也有一些问题，反应迟缓导致对手用不是必进球的机会破门了。第二粒失球则是角球防守松动失分。
      曼城爆冷不敌诺维奇的比赛第一粒失球也是角球，第二粒失球则是对手反击得手，对手直传球撕开了防线，对手两人跑动扯开了曼城的防线，在2打3的情况下对手制造空门机会。曼城回防的速度不够，判断上也出现了纰漏，这些都是本赛季需要规避的问题。

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