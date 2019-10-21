英超第9轮双红会曼联1比1逼平利物浦，这一战再现了此消彼长，被看低的曼联还是捍卫了主场的尊严，主帅的战术的部署很到位，看似不可阻挡的利物浦防线不稳险些吃到一场败仗。赛后克洛普依旧没办法在老特拉福德带走三分，下半场打进扳平比分的进球也是他换人奏效，运气成分也比较多。利物浦失分后只比曼城多6分，两队还有两次直接对战的机会，曼城还是可能再度领跑英超的。这两强本赛季第一次交战将在11月11日开打，曼城客战利物浦的这场比赛关乎本赛季联赛争冠的走势。

虽然这场比赛利物浦是主场作战胜算更大一些，不过红军在这场大战前还有三场强强对话要打，球队随后要在联赛迎战热刺，这场比赛前后有联赛杯两回合对阵阿森纳的比赛，三场恶战连续作战克洛普的球队是有可能失分。本轮双红会战平对于曼城来说利好的，因为利物浦联赛连胜模式被对手终结后可能会有一段低迷期。本周中的欧冠英超四强都是面对较弱的对手，曼城和热刺都是主场迎战弱旅，利物浦和切尔西则要客场征战，两强在体能上也会有一些消耗，这不利于联赛的比赛。下一轮的联赛曼城主场迎战维拉，利物浦则要在主场迎战热刺，后者一旦再度阻截红军的话，曼城则会获利。

欧冠前两轮比赛曼城全胜领跑，同组对手也较弱，利物浦两轮1胜1平位居第二，第三轮比赛是必须全力争胜的，因为红军和第三的萨尔茨堡红牛同3分，和联赛相比，利物浦欧冠可是输不起的。和利物浦本轮比赛受困不同的是曼城轻松的拿下水晶宫完成了复仇，因为上赛季球队曾在主场2比3不敌水晶宫，所以热苏斯和席尔瓦先后建功帮助球队赢球的确更为可贵。

这场比赛德布劳内和门迪以及斯通斯复出，前两位首发出战保证攻防两端都更为稳健，比利时人一如既往的关键，比赛中有1次射门，传2次威胁球，3次过人，2次解围和1次犯规，的确是有无可替代的感觉。斯特林之前是水晶宫的克星，但是本场没能进球多少有一些遗憾，不过他在比赛中经常回防，这一点的确更值得点赞。门迪开局阶段有点不到位，但是随着比赛的深入就渐入佳境，也是他的助力才能确保球队没有失球。应该说门迪和斯通斯的伤愈复出可以加固曼城防线，这对于随后三线作战和对阵利物浦的强强对话都是极大的利好。相反范戴克和维尔纳多姆本轮的状态有一些不稳，这倒是本周中欧冠赛事中的隐忧。

曼城对阵水晶宫的比赛是在第39分钟打破僵局，球队3分钟连入2球，先是来自贝尔纳多的传中球助攻热苏斯头球攻门，这球是击中立柱后入网。2分钟后斯特林挑传助攻席尔瓦建功，皮球穿了对手门将的小门后进入球网，和第一球的运气相比这一球更给力一些。曼城本场比赛的首发和上次爆冷输球有6个人员上的不同，坎塞洛、费尔南迪尼奥、门迪、席尔瓦、罗德里、德布劳内取代沃克、拉波尔特、奥塔门迪、德尔夫、斯通斯、萨内。斯通斯在第79分钟登场算是得到一个热身的机会，瓜帅对于刚刚伤愈复出的他还是很关心的。

本轮比赛曼城射门21比7，射正10比2，角球8比1，越位2比3，扑救2比9，数据可以看出如果不是门将高接抵挡的，水晶宫可能被大比分拿下，由此也可以看出曼城进攻端的威胁很多。不过曼城和其他对手的所有比赛中数据都是全面占优的，但是本赛季也有3场比赛无法拿下对手，战绩是1平2负，球队主场2比2平热刺，客场2比3诺维奇，主场0比2狼队，所以如何将优势转换为胜仗也是关键所在。值得一提的是上赛爆冷不敌水晶宫的比赛，曼城射门19比5，射正5比3，角球13比0，关键传球15比3，控球率多达78%比22%，曼城5次射正打进2球，水晶宫3次射正却全部命中，曼城防守送分也是症结之一。

防线三大将伤停是本赛季曼城以为爆冷增多的一个主因，不过这个关键时刻老将费尔南迪尼奥则成为了救星，因为他改打中后卫之后的表现越来越稳了，这一个改变也让今后曼城后防线有更多的可能性。热苏斯本场比赛很是兴奋，也有一粒进球，但是比赛也有一次进攻机会他在选择上独了一些，没有传给位置更好的德布劳内，这一点也在赛后被质疑，大概巴西人太想在比赛中表现了，因为他寄望今后更多的出现在首发名单上。

德布劳内本场比赛依旧是大将风范，他开场不久就利用传中球帮助热苏斯头球攻门，所以也在中场不断的传输进攻机会到前场，同样是围攻，有他在情况下进攻更有威胁。不过上半场前半段多少是利用头球攻门，球员之间的配合无法很顺畅的到禁区还是受限于对手的铁桶阵。德布劳内是具备大局观的球员，久攻不下的情况下也是可以伺机寻找机会的，曼城半场结束前的两粒进球正是中场输送的绝佳机会，贝尔纳多得球后在右路传中助攻热苏斯头球破门，随后不久斯特林挑传助攻席尔瓦扩大比分。赛后那些质疑斯特林踢快乐足球的人们其实不懂得他的价值，本场比赛更多次回防也证明他的成熟。

虽然全场比赛小快灵没有进球，但是下半场开始不久来自热苏斯传球，斯特林射门击中立柱，进球的确是差之毫厘的。热苏斯末尾要是更无私一些，德布劳内复出首战也会有一粒进球，那样的话本场比赛会更完美一些。