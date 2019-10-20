本轮英超切尔西主场1比0小胜纽卡斯尔，青春风暴依旧动人，破铁桶阵本来就是极难的事情，所以球队能最终拿下对手也说明这支年轻的球队有足够的韧性。奥多伊上赛季就得到不少机会，萨里大胆启用他和奇克，并且在欧联杯的比赛得到更多出场机会，所以即便奥多伊伤停数月，一旦复出依旧是关键性十足，这也是球队长时间培养和信任的回报。奥多伊此前续约前被爆出他希望获得10号球衣，这场比赛中的表现证明这个要求也是有理由的，因为他具备这样的潜质和资质。

切尔西已经悄然的取得了三线作战的5连胜，赛季初被认为菜鸟主帅的兰帕德也得到了各方的认可，事实证明他在球队遭遇困境的时候执教是最好的选择，因为也只有他才能这样快的启动年轻球员。奥多伊能顺利续约和意外伤病有关，和兰帕德重返蓝桥拿起教鞭更相关，因为他能够给予年轻球员想要的一切。

奥多伊本赛季复出是在球队欧冠和联赛先后不敌瓦伦西亚和利物浦之后，他的首场比赛球队在联赛杯7比1格里姆斯比，他打满全场也有不俗的表现，下半场他传球帮助巴舒亚伊完成1次射门差之毫厘，比赛末尾比利时人传球助攻奥多伊突破后射门将球打进，将比分锁定为7比1。这是锦上添花的一球，同时也说明奥多伊的状态很好，和巴舒亚伊的化学效应也很明显。

随后2比0布莱顿的比赛是切尔西本赛季第一次零封对手，也是本赛季联赛的首胜的比赛，奥多伊下半场一脚斜传球交给威廉，后者杀入禁区射门击中对方球员后偏转入网，奥多伊的助攻帮助球队锁定了胜局，这粒进球的确是定心丸。令蓝军新10号威廉没有想到的是随后欧冠小组赛第二轮2比1里尔的比赛中，奥多伊再度助攻威廉破门。在失去阿扎尔之后威廉成为新10号，巴西人也一直想用表现来证明自己是胜任10号球衣的核心，而奥多伊则让这个愿望实现了。当时是下半场第77分钟，奥多伊在左路传中球帮助威廉凌空抽射完成破门，这次依旧是反弹球却绕过了门将入网，的确是神奇的进球。

奥多伊前3场比赛1球2助攻很是关键，2次助攻都是下半场第70分钟后送出的，随后的比赛中则是上半场就制造了杀机，那是在球队客战南安普顿的比赛中，奥多伊在第10分钟就用倒三角回传求帮助亚布拉罕破门，新锐之间的配合更令人惊喜。本轮对阵纽卡的比赛奥多伊又一次在第70分钟后发威，当时比赛进行到第73分钟，阿斯皮利奎塔杀入禁区后想传球交给左边的阿隆索，奥多伊将球拦下然后选择转身分球骗过了防守球员，阿隆索得球后直接射门将球打进，奥多伊的关键性再度升级了。对于切尔西来说最为喜悦的是得到替补登场的普利西奇也参与了这次进攻，如果兰帕德也给予这员虎将更多的登场机会才更完美。

阿扎尔当初加盟切尔西也是制造了惊喜的，并在数年后证明自己是梅罗之后的球王级人物，当比利时人挥别蓝桥，新10号的人选也很快的用惊艳打动所有人，威廉今后如果挥别蓝桥的话，奥多伊绝对是胜任披上10号战袍，并可能胜于蓝。不到19岁的奥多伊有天赋有身体更有潜力可挖，兰帕德也的确是极其幸福的主帅，因为蓝军年轻储备可谓丰富，随后可被球队所用的人才还有更多。如今切赫和阿科尔等穆一期的老将都回到蓝军工作，昔年功勋们都转换了个人的角色，相同的是会给与切尔西贡献的人，他们也会不断的给一线队输送人才。

奥多伊本场比赛打了89分钟，2次射门，送出1次助攻，63次触球，45次传球的成功率高达80%，更为重要的是他的5次传球最终形成了射门，5次长传成功4次，还有4次从对手脚下夺回球权，4次盘带成功3次，1次造犯规，赛后得到全场最高的8.2分。因为这场比赛坎特和吕迪格因伤无法出场，所以想全取三分也的确不易，所以阿隆索的精彩一射的确关键，而连续三场联赛送出助攻的奥多伊就更为可贵了，这也让人们想起了曾经的阿扎尔也是特别喜欢助攻队友破门，并不在乎自己的数据。

本场比赛的上半场就有一次破门机会，只是芒特错失了，当时若日尼奥传球找到奥多伊，后者妙传撕开防线到芒特脚下，可惜后者的的射门太正被门将扑出。下半场禁区内的判断很准，也是蓝军打破僵局的关键。近期奥多伊和球队续约5年， 相关的消息称他的周薪高达12万英镑，这也意味着俱乐部对他的肯定和看好，未来的数年他都是蓝军绝对核心球员，也会开启新的蓝色时代的精彩。

值得一提的是上赛季欧联杯的比赛中奥多伊累积了足够多的外战经验，接下来欧冠也可以被委以重任。上赛季欧联杯第4轮1比0鲍里索夫的比赛中，奥多伊第85分钟出场传出1次威胁球，可惜队友没能把握住这次得分机会。欧联杯第5轮奥多伊才首发出场，但是这场比赛他就传射建功，他的进球是小法送出的助攻，之后他助攻替补登场的莫拉塔打破进球荒，可以看出上赛季的奥多伊就已经开启助攻模式了。随后足总杯切尔西2比0诺丁汉森林的比赛中，奥多伊再度助攻莫拉塔进球，而且两次在右路传中球送助攻。之后同样是足总杯3比0谢周三的比赛中，奥多伊下半场接克里斯滕森的长传球打进一球。欧联杯淘汰赛3比0马尔默的比赛中，奥多伊接威廉传球低射破门。欧联杯3比0基辅迪纳摩的比赛中，奥多伊替补出场接奇克传球再度破门，球队上赛季欧联杯最终夺魁，奥多伊的确也是功臣之一。

目前蓝军阵中奥多伊、芒特、亚伯拉罕和托莫里等小将的前景被各方看好，奇克复出的话也会给球队增加实力，这其中奥多伊被认为是最有天赋的大脑级球员，此前他也是拜仁的引援目标。为了有人能接班阿扎尔，切尔西也提前引入了普利西奇，但是目前蓝军主帅更喜欢用队内的球员以及他新晋提拔起来的小将们，也有人在为普利西奇抱屈。截至目前为止这员悍将得到的登场机会的确有限，而浪费人才一直都是切尔西之痛，德布劳内和萨拉赫都是例子，所以寄望兰帕德可以更好的启用普利西奇，让目前的阵容更多的为球队所用。

本轮比赛久攻不下也是极其危险的信号，联赛初期的压力没有圣诞魔鬼赛程期间更严重，所以主帅合理轮换和发掘每一名球员的潜能是第一位的，也只有这样切尔西才能在本赛季多线作战中保持争冠的可能。



