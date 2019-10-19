英超第9轮曼联将在主场迎战利物浦，两队积分差距为15分，红军排名第一，曼联则排在第12位，本轮红魔如果输球的话都可能滑入降级区。赛前相关的消息爆出即便索帅输掉这场关键战依旧不会被下课，这也足见曼联高层支持主帅的态度。不过如果红魔真的陷入降级区后几轮都比赛无法脱困的话，高层的压力也会增加，一旦欧战再度出局的话，主帅下课就成为了必然。因为欧联杯夺冠的话还可以拿到下赛季欧冠资格，所以双红会输球的话，曼联更需要在下周中欧联杯的比赛中赢球。

穆帅当年被下课就是因为战绩不佳，队内也有失和的情况，且对穆帅战术打法有微词，曼联更希望球队打出漂亮足球而不是偏重于防守，不过攻势足球在本轮双红会上恐怕不能施行，因为和利物浦打对攻则可能惨败。赛前利物浦旧将约翰-巴恩斯也提到了这一点，这位名宿甚至很肯定的认为双方对攻曼联势必惨败。事实上如果红魔小比分输球还是可以被球迷理解的，惨败的话则可能激起支持者的不满。不过因为德赫亚本轮伤停，防线上失去这最后一道屏障，能否守得住同样是一个问号，所以索帅在战术上如何取舍也是本场比赛的关键。

本赛季曼联三线作战的主场战绩是4胜1平1负，开局4比0大胜切尔西，第三轮联赛1比2不敌水晶宫，随后1比0莱斯特城，英联赛杯6比4罗奇代尔后，在联赛1比1阿森纳，红魔唯一的败仗就是不敌水晶宫。球队本赛季的主场战绩还是可以说得过去的，只是本轮比赛德赫亚和博格巴都缺阵，中场核心和门神都极其重要，球队迎战利物浦的确是想平局都困难。曼联在博格巴停赛的比赛中曾在欧冠神奇赢了大巴黎，那场比赛卢卡库梅开二度，科雷尔回传失误和门将布冯扑救脱手出错送分，拉什福德第94分钟点球绝杀也是达洛特制造金彭贝手球赢得了点球机会。可以说那场逆袭有很多因素，并不是曼联自身的实力，而是对手频繁犯错被利用了而已，德赫亚全场比赛3次扑救化解危机也是极其关键的。本轮门神不在的情况下，索帅的确该加固防线才好，何况梅开二度的小魔兽也已经加盟了国米。

本轮联赛除了寄望曾经的欧冠奇迹再现外，主帅也可以在战术上想更多的办法，赛前名宿丹尼-希金博瑟姆也给曼联支招，他认为曼联不和对手硬拼，而是将阵型收缩的很深很窄，确保防线身后不会给利物浦三叉戟有进攻的空间。曼联中场安排灵动一些，麦克托米奈跟防菲尔米诺可以让曼联的中后卫们保持各自的位置，这样可能确保一场平局或小负。锋线上寄望马夏尔和拉什福德伺机寻找进攻的机会，曼联上赛季主场0比0平利物浦的打法可以供本轮比赛来继续使用，球员也可以轻车熟路的执行教练的部署。

专家的言论和建议可供主帅参考，不过上赛季曼联的应对策略和打法以及人员上的安排克洛普也是了然于胸的，他也会做针对性的部署，所以这样的招式也未必能致胜或拿分。利物浦方面是信心十足，这不仅仅是因为球队的核心球员们都状态不错，也是因为球队本赛季联赛还保持着全胜的战绩，虽然其中的两场比赛也赢得惊险，但是球队对于拿下曼联却是有十足的把握的。赛前范戴克的言论就证明了这一点，这位防线大将认为打曼联并不特殊，这场比赛和下周中的欧冠重量相同，甚至欧冠更重要，这明显是轻视对手的言论。

克洛普也认为双红会和其他英超的比赛一样，这师徒俩一样的言论倒是自信的过分了点，所以中立球迷倒是希望红魔再祭奇迹拿下红军。其实早年的利物浦也有登顶的机会，只可惜无法延续一贯的强势，在该给力的时候爆冷失分和出错送分导致最终只能目送其他球队登顶，本赛季才8轮战罢一切可能都是有的，如果不在意本轮这场6分战，随着比赛的深入曼城取而代之也是必然的。

值得一提的是克洛普率领利物浦从未在老特拉福德取胜过对手，这其实也是遗憾，索帅也应该很清楚这一点是球队的遮羞布，所以这场比赛曼联应该会比较保守，因为和输球相比，平局是所有人都可以接受的结果。利物浦本赛季的唯一败仗是欧冠客场0比2不敌那不勒斯，联赛8轮全胜积24分，打进20球，失6球。三线作战的12场比赛只有3场零封对手，分别是客场3比0伯恩利、1比0谢菲联，联赛杯客场2比0米尔顿凯恩斯，有1场被对手零封也是客场，这些数据同样在说明利物浦主场的5场比赛中从没有零封过对手。

目前利物浦的主场的4场比赛场均失1球，欧冠主场比赛丢了3球。可以看出利物浦也同样不完美，上轮联赛主场2比1莱斯特城也很危险，从以上这些点来看曼联本轮的确有拿分的机会。红军的进攻端在12场比赛共打进26球，进攻的效率还是很高的，本场比赛则需要锋线尽早的进球才能稳操胜券。萨拉赫、马内、菲尔米诺的发挥是很到位，但是掐断三人的连线是可能令红军哑火的，索帅其实可以参照欧冠那不勒斯的打法和对策。

曼联此前的问题主要是后防线失误不断增多，彼此间的默契度不够，这也导致球队会在一些比赛中失分，此前两场比赛都是客场，球队欧联杯客场被阿尔克马尔逼成0比0平，这可是最大的冷门，回到联赛客场0比1不敌纽卡斯尔令球队的排名更加窘迫。前锋线效率不高是因为中场失去博格巴之后，传威胁球的次数锐减，为数不多的进攻也被锋线球员浪费，两场比赛被零封就证明了攻防两端都问题不少。

本场比赛的胜负也关乎曼联本轮结束后的排名，红魔目前积9分排名第12名，而本轮前降级区的埃弗顿积7分排名倒数第三，倒数第二名诺维奇积6分，排名垫底的沃特福德积3分。本轮率先出战的埃弗顿已然2比0西汉姆，积10分超越曼联。本轮前排在曼联后面的球队有5支球队，谢菲联主场迎战阿森纳，布莱顿和维拉一较高下，纽卡客战切尔西，南安普顿客战狼队。

埃弗顿以往战绩多数拿下西汉姆联，球队从2006年以来在主场迎战这个对手只输过1次。阿斯顿维拉和布莱顿如果打平，布莱顿的积分将到10分也可以超过曼联，维拉的积分也能到9分和曼联积分相同，如果布莱顿输给维拉的话，前者还会因为净胜球比曼联多而排名在前，而维拉的积分就将超过红魔，这或许是曼联最不想看到的结果。

曼联本赛季最骄傲的比赛是4球零封切尔西，但是狂喜之后就吃到败仗，本轮比赛红魔还寄望切尔西可以拿下积8分的纽卡斯尔联，这样就不至于滑入降级区了，而如果纽卡爆冷拿下蓝军的话，积分也将超越曼联。南安普顿客场挑战狼队如果赢球的话，积分也将到10分，同样超过曼联，所以红魔还需要指望狼队对圣徒保持不败。目前积9分的谢菲尔德联本轮对阵阿森纳，如果平局或赢球的话也将超过曼联，枪手本赛季也很低迷，队内也有不和传闻，所以本轮的确有失分的可能。

综上所述曼联必须在本轮抢分，如果输球的话就需要切尔西、阿森纳和狼队能阻截对手，如果这三支球队都输球或失分的话就可能将红魔送入降级区，曼联将会46年以来创俱乐部历史性的跌入降级区，这的确是红魔支持者最不愿意看到的，寄望悲剧不会发生吧。



