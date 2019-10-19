英超第9轮即将开战，本轮双红会是备受关注的，但是曼联的德赫亚和博格巴不能登场，这场大战就可能变成了一边倒的比赛，即便曼联仍希望在老特拉福德捍卫主场尊严，但是以目前球队的情况能拿到一分也是不错的。利物浦自然是信心满满，因为对手残阵很难阻截球队连胜的脚步。上赛季利物浦主场3比1、客场0比0曼联，本轮比赛的确也有平局的可能。双雄对拼则给了曼城缩小分差的机会，本轮蓝月亮将客场对阵水晶宫，也有复仇之心，因为上赛季曼城主场2比3不敌水晶宫。

对于强队来说国际比赛日之后核心球体能上会有问题，曼城队内有很多国脚，这一点不及水晶宫。水晶宫本赛季表现不错，目前排名联赛第6位，和第四的莱斯特城同分，只是净胜球的关系排名靠后。球队前8轮联赛的战绩是4胜平2负，积14分，联赛先后主场0比0埃弗顿、客场0比1谢菲联、2比1曼联、主场1比0维拉、客场0比4热刺、主场1比1狼队、2比0诺维奇，上轮联赛客场2比1西汉姆，拿下曼联和逼平狼队这两场比赛尤为出色，所以曼城客战也需要当心。

上赛季曼城主场2比3输给水晶宫也是赛季中最冷的一场比赛，上半场中段德尔夫助攻京多安率先破门，但是6分钟后球队就丢球了，而且1球领先后连续丢了3球的确少见，这也是瓜帅执教曼城之后对阵弱旅最不堪的一场比赛。三粒失球分别是麦克阿瑟传球助攻舒鲁普突破后将球打进，随后是任意球机会，曼城解围不利被汤森德一脚世界波扩大比分。下半场开场不久来自比萨卡的传中球，汤森德头球攻门击中立柱弹回，迈尔得球被沃克尔放倒送点球，米利沃耶维奇主罚命中。末尾贝尔纳多助攻德布劳内扳回一球，但是为时已晚，球队只能接受败仗。

曼城上次爆冷输球的首发是埃德森、沃克尔、拉波尔特、奥塔门迪、德尔夫、京多安、斯通斯、贝尔纳多、斯特林、热苏斯、萨内，德布劳内和马赫雷斯以及阿奎罗分别是第62、69、50分钟替补登场。阿奎罗第50分钟登场后球队就失球，比分改写为1比3，随后派遣两员大将登场仍难救主，这的确说明看似牢固的防线有致命问题，而进攻端全主力也受困了。赛后曼城数据全面领先对手，射门19比5，射正5比3，角球13比0，关键传球15比3，控球率多达78%比22%，对手3次射正全部转换为进球，曼城防线送分也是因为对手进攻制造了足够的威胁。

巧合的是上轮联赛主场0比2不敌狼队，球队还需要一场胜仗来为己正名。防线上拉波尔特还会缺阵，德布劳内能否出场也是个疑问，这对于曼城都是不利的。曼城不敌狼队一战中数据也是全面占优，这的确是似曾相识的感觉。曼城射门18比7，射正2比2，角球9比1，关键传球13比5，控球率76%比24%，同样的优势相同的败仗，更严重的是被零封，的确是曼城少见的。

对阵狼队和上赛季爆冷不敌水晶宫的首发有几个人员上的不同，沃克尔虽然首发但是下半场津琴科换下，费尔南迪尼奥、坎塞洛、席尔瓦、罗德里、马赫雷斯、阿圭罗获得首发机会，应该说和上赛季那场败仗是有很多区别的，唯一相同的是德布劳内都没首发出场。费尔南迪尼奥改变位置也的确是勉为其难，缺少了德布劳内的曼城总会有一些不稳。本赛季的曼城饱受伤病上的困扰，中场和后防线都不能全员出战也是爆冷的主因，此外就是铁桶阵仍是瓜氏足球的难点，每个赛季都会有爆冷失分的比赛。

狼队的针对性是极强的，所以才能拿下曼城。水晶宫对阵曼联一战同样有自己的优势，红魔那场比赛同样占据着66%的控球率，水晶宫则全面防守找反击机会。上半场第32分钟门将瓜伊塔大脚开球，舒鲁普和林德洛夫争顶成功将球传给阿尤，后者单刀破门，这三人配合就斩获进球的确令曼联吃惊，但是却无法在短时间内洞穿水晶宫的球门。曼联的进球是在第81分钟的时候，詹姆斯破门后没想到水晶宫还能在伤停补时打进绝杀球，博格巴中场丢球被扎哈得球助攻范安霍尔特反超比分。

这场比赛拉什福德还罚丢了点球，这也是球队失分的一个主因。全场比赛曼联射门22比5，射正都是3次，控球率71%比29%，角球8比1，关键传球15比2。在英超豪门爆冷基本都是数据占优却失分，这也是第一联赛的魅力所在，强队想要夺冠则需要拒绝冷门，否则就会拱手相让给虐菜高手最终登顶。诚然本赛季的曼联各种问题是无法和曼城相比的，所以本轮比赛蓝月亮还是可能顺利拿下对手的，只是过程并不容易。

曼城本场伤停的有萨内和拉波尔特，德布劳内、斯通斯和门迪则已经和球队合练，的确有可能首发出战，如果三员大将都首发的话，这场比赛的走势会更为明显一些，毕竟曼城最大的问题还是防线，斯通斯和门迪则让球队重新回到连胜模式中。水晶宫阵中的萨科伤疑，这对球队是不利的，水晶宫也是状态不稳定的球队，上赛季也只排名在第12位，所以无法拿之前的表现一概定论本轮比赛。

曼城和利物浦目前有8分差距，本轮比赛红军失分的话，球队就能缩小分差，曼城对于赢球的渴望更高一些。本赛季水晶宫主场保持不败，所以本场比赛需要防平局。斯特林也是水晶宫的克星，6次对阵这个对手打进6球，这也说明对手很难限制他的发挥。本赛季联赛斯特林7场比赛打进6球，他也是这场比赛的关键，首发也是必然的，毕竟本轮对于曼城来说是最好的追分机会。



