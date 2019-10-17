中国队客场0比0菲律宾之后，客战叙利亚就成了决定命运的一战，毕竟从最强的竞争对手身上拿分是更有力的证明，目前国足还有净胜球的优势，一旦能拿下叙利亚就有了双重的保险，接下来如何蓄力备战接下来的比赛是重点。叙利亚和此前的三个对手都完全不同，世预赛的走势也是极其稳健，比分上也没有大起大落或被零封的现象，这一点也很可贵。参见一些世界级大赛中，开始慢热不会大比分获胜的球队反而是越来越稳健的，而开局大胜的球队很可能在随后的比赛中爆冷失分，这显然就是叙利亚和国足目前的情况。

一直关注中国足球的球迷们也的确是很辛苦，因为从球队杀入2002年世界杯之后，每次世预赛大家都期盼国足再度晋级决赛圈，但是却是一次又一次的失望，平局就能出线，赢球才能出线，但是却总是该平的无法握手言和，该赢球的只能平局收场，差之毫厘加上偶尔爆冷不敌弱旅，所以球迷们有一些怨言也是可以理解的。国足客场被菲律宾逼平之后，球迷们总结出国足大赛的规律是开局之战基本是开门红，关键之战却总是无法全取三分，必争之战平局的时候多一些，背水一战往往输球，最后的荣誉之战也不能稳操胜券。这也证明球队还是缺乏韧性的，开始冲劲十足能取胜，一旦有了压力则会陷入被动之中，这个问题不解决的话，想晋级依旧会很困难，那就只能来年再战了。

其实对于国家队来说打弱旅和强队都会有不同的安排，主场迎战弱旅更多的会观察一些年轻球员的状态，提升小将们的经验和信心，但是绝对会有所保留，避免随后战强队被吃透。对阵实力均等或强于自己的对手，则需要派遣绝对的主力阵容，另外替补奇兵是一定要有的，因为僵持之下就需要下半场一击致命，所以板凳上的这枚棋子往往比首发更为重要，攻防两端都需要有一位能坐镇的。里皮早年执教恒大下半场换人的确是立竿见影的，只是国家队层面则显得没有那样明显奏效。

国足在大胜关岛队比赛中，下半场主帅换下刚从西班牙赶回来的武磊，也是寄望他保存实力，另外一方面主帅是想演练一些阵容，但是结果是上半场6球，下半场只有1球入账，这也说明球队换人之后不够锐利了，所以才无法更多的洞穿球门，浪费机会从那场比赛中就已经开始了。此外还暴露出球员之间的配合不够流畅，面对紧逼和贴身防守就会出现纰漏或被断球，这样的下半场是和上半场的表现有差距的，这样的低效率延续到了对阵菲律宾的比赛中，只是主帅并没有任何这会是下一场比赛的问题。

叙利亚前三场比赛5比2菲律宾、2比1马尔代夫、4比0关岛，三连胜的同时保证每场都有进球，虽然国足在对阵马尔代夫和关岛是大比分获胜，但是对阵菲律宾的零进球则和叙利亚形成鲜明的对比。3战全胜的叙利亚目前领先国足2分，即便下一场中国队拿下对手也只有1分优势，输球的话分差就是5分了，这的确是背水一战的时候了。接下来进入11月的2个比赛日叙利亚还有主场之利，先迎战国足，随后继续主场战菲律宾，主场优势的确可能连胜或不败，那样的话中国队想重新回到第一的位置会更难。

11月14日对阵叙利亚的比赛是不能输的，这其中还存在一个全力拼胜和保平争胜的选择，不一样的既定目标，阵容上和战术上也会不同，这只能让主帅来选择。叙利亚队比较关键的一点是在中立场球场的比赛战绩也不错，15场不败就能证明中立球场和主场相差无几。因为叙利亚曾经在中立球场先后逼平韩国、伊朗和澳大利亚以及伊拉克，此外还曾拿下卡塔尔，这些球队可都是实力较强的对手，所以说叙利亚是有实力的。

国足此前在马来西亚和叙利亚战成2比2平，国足伤停补时失球导致出线的希望破灭，萨利赫成为阻截国足的克星。可以说现在的叙利亚要强于2年前，不过国足也有了李可和艾克森助阵，只是前者参与比赛的时间的确有限，后者并不能成为首发中锋，无法在边路发挥自己的威力，所以接下来的比赛的确是有各种可能的，客战中的国足更没有决胜对手的把握。

以前国家队的比赛出现不胜的情况，很多人习惯归咎于联赛的赛程，而这次国际比赛日期间中超进入休赛期是给了国脚们足够的备战时间的，可是结果却依旧不尽如人意。这也说明兼顾俱乐部的比赛并不是不胜的主因，整体实力和把控机会能力还是有差距。不过也有人认为没有联赛的比赛，球员们也会无法快速进入最佳状态，这也是失分的一个原因，接下来里皮会从在联赛中表现比较强势的本土球员下手，寄望他们将俱乐部的高效延续到国家队的这场关键比赛中。

无论国足打出什么样的战绩，其实都会有人找出理由来为球队辩白的，这种护犊子的行为其实并不好。事实上这次国际比赛有足够的时间和体能来应战的确是多方面的利好，只是核心球员没能把握机会罢了。浪费机会的武磊、蒿俊闵、杨旭以及艾克森都需要反思，还有一点是国足的中场需要一位掌舵人，参见当年恒大的成功模式，一个孔卡一个穆里奇成就了球队的辉煌，中场和锋线是最关键的所在。目前的国足阵容已经到位了，唯一缺少的就是一位真正的中场大脑级的人物。

虽然铁桶阵是世界难题，但是如果无法攻克这个难关，那么就将无法拿下弱旅，如果马尔代夫和关岛也如菲律宾一样摆铁桶阵做足防守的话，国足也可能会小比分赢球，这期间也会储备一些破密集防守的方法，战菲律宾一战或许会有不一样的结果。三场比赛已经了解自身的优势和不足，接下来的比赛中就需要看看变化能带来什么赛果了。

对于国足来说最不该想的是随后还有退路，应该将此后对阵叙利亚一战当成决赛一样去打，其实无论是胜平负任何赛果，球队能打出自己的优势，弥补不足才是最好的结果，否则球队自信心上和韧性上都不够，球队想拿下大战就更无可能。有人认为明年3月开启世预赛下半程的赛程中国足会有三个主场作战的优势，再战马尔代夫、菲律宾、叙利亚都赢球的把握，说不定还能有奇迹晋级的可能。不过这样的假设和拖延症的确是要不得的，客战叙利亚才是最好的机会，必须拼出血性来。