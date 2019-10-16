世预赛国足客场0比0平菲律宾令人失望，原因在于那样多的机会没有把握住一次，比赛的场面也是比较困顿的，如果这场比赛放在主场就会赢球，甚至多粒进球拿下对手，很显然球队的客战能力还是有问题的。这场比赛主帅的用人也被质疑，此前应对两支弱旅启用了一些年轻球员是有收获的，本场用一些有经验和有特点的球员也无可厚非，但是他们和其他连场出战的球员是否默契则是一个问号。

朱辰杰获得首发机会很多人不理解，因为他的能力的确不是最好的选择，此外池忠国是在防守上有一些能力，但是他属于技术和速度都不占优的球员，给这样的人打满全场的机会也是令人不解的。诚然主帅有自己的部署和应对措施，或许只是为了出奇兵而已，只是效果不佳。艾克森如果放在中锋的位置是可以有更好的发挥的，里皮现今对他的使用也是尝试性的，很显然这位大将在目前的位置上无法发挥他的能量。

从名帅、改革到各个方位的支持，再到阵容上的求新，但是结果和过程都不尽如人意，国足也依旧是客场平局，还是对阵小组中较弱的对手，球迷们失望或认为国足裹足不前也是有理由的。除了技术层面和双方战术上相互限制上的原因外，球员的心态上还是有一些问题，客场的场地不佳，球员们内心应该也惧怕在比赛中受伤，因为随后中超也将开打，五大联赛也同时开启，有所保留也是可能的。还有就是目前的战术和人员配置无法送出必进球机会，客场作战还被对手经常捕捉反击机会，这也让球员们无法全力的去进攻，内心更怕输球，所以平局就成为内心可以接受的赛果。

2019年国足曾在主场先后两次拿下菲律宾，这次客战却只能平局收场，不得不说国足是客场虫。里皮第一次执教国足期间曾在主场拿下韩国，当时是在世预赛亚洲区12强赛A组第6轮比赛中，国足1比0韩国队，于大宝三次制造险情，并在第34分钟为球队打破僵局。那场比赛后人们也都认为只有里皮才能拯救国足，以至于老帅第一次选择离任之后，国足高层还是继续请里皮继续执教球队，且多方位的给予支持。不过从目前的情况来看，国足晋级世界杯决赛圈仍需要更多的时间，接下来客战叙利亚很难有胜算，应该说平局就该满意了，因为对阵菲律宾一战是看到球队的锐利的。

国足本场比赛射门35比8，射正14比4，如此多的射正次数却没能打进1粒进球，角球7比1，控球率58%比42%，数据难以折射比赛中的问题，客战中的表现都一般。杨旭没少得到极佳的机会，尤其是下半场后半段，但是都被浪费了。这其中池忠国的一次长传球直接找杨旭，后者和对手球员对抗落下风，因而未能形成攻门。随后王刚的传中球再度被解围，被对手抓了一次反击机会，好在张琳芃及时将球断下。紧接着是张琳芃传球给刘洋，后者挑传帮助杨旭完成一脚垫射却打高了，这样的表现可以说是差之毫厘，也可以说客场的杨旭没有了关键性。

这之后里皮用谢鹏飞换下了杨旭，艾克森也到了中锋的位置上，不过当时比赛进行到了第76分钟，剩余的时间并不多。对手也明白国足主帅的意图，所以这段时间频繁犯规，并且用换人来放缓比赛的节奏。位置变动之后艾克森是赢得了机会的，当时王刚接郑铮斜传球，随后用低平球传给艾克森，遗憾的是后者没踢到皮球。随后艾克森从底线救球后传给王刚，可以后者越位了。比赛末尾艾克森和武磊的配合，再度回传的时候被破坏，其实在禁区内可以选择射门的时候就果断时间，来回的倒脚的确不合适，对手一定是尽可能的拦截和解围的。

本场比赛对手回防本来就很到位，加上比赛末尾都更全力的加固防线，这个时候不射门基本就是丢球权了。武磊在比赛末尾的突破被犯规赢得定位球机会，谢鹏飞开出了底线，刘洋的下底传中球帮助武磊头球攻门也顶高了。伤停补时阶段郑铮断球后给艾克森做球，后者传给谢鹏飞，后者倒三角回传，蒿俊闵射门击中球网，这次机会也是很可惜。最后的两次机会，一次武磊慢了半拍被门将拿到，第二次艾克森带球被放倒在地，角球机会不少但是都没有足够的威胁。时间短是艾克森没能建功的原因，武磊本场的表现也没有亮点，那些寄望武球王在西甲征战能给予国足更多的人们还是失望了。

武磊、杨旭、艾克森都是连场的进球的功臣都没能进球，杨旭的射门不是射偏就射高，武磊唯一的亮点是在禁区的一次威胁被放倒，遗憾的是没有赢得点球，和前国足锋霸相比，武磊的确不是顶级的，也很难力挽狂澜。国家队层面还是于大宝能在危机时刻送绝杀，其他的球员也只有在俱乐部才够惊艳。郑铮左脚能力和经验是被主帅信任的主因，下一场依旧可以委以重任。艾克森下一场可以首发就在锋线位置，远离球门的他就失去了威力。球场的情况无法做到快速推进也让国足的优势无法发挥出来，这也是国足平局的一个原因。

看看欧预赛中其他国家队开启年轻阵容的例子，其实国足也同样可以给年轻球员更多机会，与其看一些老将的挣扎，不如让韦世豪和杨立瑜更多的从速率上去冲一冲。杨旭和艾克森谁打首发中锋也是一个大课题，里皮需要做出决定，很明显杨旭很难在对阵叙利亚的比赛有进球。



