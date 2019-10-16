近期的欧预赛的确是冷门不断，法国下半场被土耳其逼平未能全取三分，赛后小组排名第二很尴尬，这场比赛下半场格列兹曼利用角球机会助攻吉鲁头球打破僵局，但是第81分钟却被对手利用任意球机会扳平比分，错失三分的确是很遗憾的结果。葡萄牙客场1比2不敌乌克兰，C罗职业生涯的第700球也未能带来一场胜局。诸强爆冷令人遗憾，但是也有提前晋级的球队令人惊喜。

比利时率先晋级后，10月13日欧预赛意大利主场2比0拿下希腊后也提前3轮锁定欧洲杯决赛圈资格，这样的时刻令人忘却了一段伤心的往事。2017年的11月14日世预赛附加赛次回合的比赛，意大利0比0被瑞典逼平，因而无缘2018世界杯决赛圈。

这场关键战若日尼奥罚进点球，贝尔纳代斯基远射建功锦上添花，提前晋级也能让球队在随后的比赛更轻松的应对，主帅也可以根据球队的情况微调阵容或锻炼新人。2017年遗憾出局是意大利60年来首次无缘世界杯决赛圈，时隔近两年的时间球队能够提前晋级的确说明球队的整体实力提升了。意大利在欧预赛豪取7连胜，近8场各项赛事全胜，近11场比赛的战绩是9胜2平，这期间的对手实力也不相同，但是球队均拿下了对手，这同时在说明目前的意大利攻防平衡，进攻端的火力也持续火热。

无论是在俱乐部还是国家队，若日尼奥的点球都是很稳的，本场比赛后他已经为国家队罚进3粒点球，加盟切尔西之后的第一球也是点球命中，本赛季联赛中第一粒进球同样是点球命中。相关的数据显示若日尼奥的点球命中率是93.7%，此前的16粒点球罚进15次，所以他是最稳的点球手，更为难得的是在经历了英超处子赛季的磨炼之后，若日尼奥在中场的作用也更为关键。

这场比赛巴雷拉、若日尼奥和维拉蒂是中场铁三角，比赛一开始意大利先后制造多次定位球机会，但是对手防守严密还是多次将意大利的进攻瓦解了。随后维拉蒂回敲若日尼奥，后者挑球找到前场的斯皮纳佐拉，遗憾的是后者进入禁区要下底传中的时候被破坏出了边线。意大利这段时间持续进攻并没有赢得绝佳的机会，进攻到前场关键地段的时候总是被对手断球或破坏，上半场中段还是若日尼奥得球后传给维拉蒂，后者挑传到禁区右侧，可惜博努奇没顶到皮球。

上半场若日尼奥和博努奇的配合不少，也制造了一些威胁，遗憾的是小基耶萨得球后遭遇双人包夹因而未能形成射门。意大利球员之后继续耐心倒脚形成围攻之势，最后小基耶萨的横传球被对手再度解围。关键时刻若日尼奥造库洛里斯犯规赢得任意球机会，这次机会被对手解围形成二次进攻，若日尼奥继续传球给队友，最终斯皮纳佐拉会做给维拉蒂形成一脚凌空射门可惜打高了。若日尼奥上半场第二次被放倒在地，库洛里斯身上已经有一张黄牌了，如果这次再吃黄牌的话就要下场了，可以看出他冒险犯规的确是因为若日尼奥的传球是有杀伤力的。

上半场末尾意大利角球机会，若日尼奥开到禁区，可惜被对手破坏，但是双方争顶后依旧是意大利的球权。若日尼奥分球给博努奇，最终由斯皮纳佐拉接球被判越位在先。整个上半场若日尼奥掌控节奏，球队的进攻也多于对手，只是受困于对手的严防总能在危机时刻将球化解，维拉蒂也曾尝试连续盘带想过掉对手形成射门，奈何身边防守球员太多只能选择回传球继续寻求配合。小基耶萨上半场末尾因伤下场也说明对手给进攻端球员施加了足够的压力，动作的幅度也有一些大。若日尼奥上半场同样4次被放倒，也因此为球队赢得几次定位球机会，好在他身体素质很好并没有出现伤病情况，上半场的缩写是意大利难破铁桶阵，更为年轻的土耳其在防守上做得更好。

下半场对手还是限制对手的边路传中机会，所以意大利采取了长传球尝试撕开防线，维拉蒂得球后长传球帮助因西涅完成一次射门，可惜射高了。意大利赢得点球机会前若日尼奥禁区中路的过顶挑传到禁区寻找机会可惜未果。随后维拉蒂得球一脚抽射制造威胁，布查拉基斯的手球送点，若日尼奥在这样的关键时刻还用了跳步点球来施射命中，这的确是艺高人胆大的感觉。

失球后对手也加强了进攻，角球机会也是被若日尼奥头球解围。场上局面发生变化之后，若日尼奥也多次回撤接应，然后向前输送进攻机会，并赢得角球机会，意大利选择战术角球，若日尼奥传球给因西涅，后者一脚远射打偏了。可以看出球队在下半场的各种变化，若日尼奥传球也更靠近前场球员，他斜传球找都贝司机形成传中制造威胁。意大利的第二粒进球前若日尼奥带球后传给博努奇，就是这次机会最终由贝纳德斯基一脚远射产生变线后入网，这粒进球也帮助球队锁定了胜局。

这场比赛意大利20次攻门4次射正打进2球，希腊8次攻门1次射正，意大利控球率高达71%比29%，能将优势转为胜局的确不错，加上此前欧预赛的优势战绩，明夏的欧洲杯角逐意大利的确有更多的可能。2016欧洲杯意大利淘汰赛2比0拿下西班牙后，6比7不敌德国无缘4强，随后又错失了俄罗斯世界杯，所以经过近两年的磨砺之后，这支意大利队的确是到了出成绩的时候了。

最近的欧预赛中切尔西球员也有不错的表现，巴克利传射建功，吉鲁、巴舒亚伊也都有进球，意大利的功臣则是切尔西副队若日尼奥，赛后也被认为是国家队和俱乐部的双料真核。若日尼奥2017年才完成意大利队首秀，不好的记忆则是球队被瑞典淘汰，而今作为功臣帮助球队提前晋级的确是极大的荣耀，寄望周末的英超联赛可以继续带队斩获胜局。



