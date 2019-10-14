欧预赛有几场精彩的比赛，德国队在先吃一张红牌的情况下在客场3比0拿下爱沙尼亚的确不易，而曼城大将京多安则成为第一功臣，他2球1助攻的确很关键，赛后在球员评分中甚至得到了满分。本赛季的京多安在曼城的一些比赛中表现不佳，但是这不妨碍他在国家队祭出关键的表现，同时也在说明曼城的问题并不是一两名球员所导致，主帅还是需要在随后的比赛中解决问题。

因为荷兰近两场比赛都赢球了，德国队本轮如果失分就将位列第二，所以球队也是很希望轻松的取胜爱沙尼亚。但是比赛第14分钟埃姆雷-詹就先出错，随后又放倒利瓦克被主裁直接出示红牌下场，这样的意外情况下球队上半场没有取胜进球也是必然的，德国队承受了不该有的压力。有趣的是荷兰的比赛维纳尔杜姆梅开二度帮助球队客场2比1拿下白俄罗斯，而埃姆雷詹在加盟尤文图斯之前也是利物浦阵中大将。

少一人作战之后，诺伊尔做出一次精彩额扑救力保球门不失，德国队的球员们则需要想办法撕开铁桶阵尽早破门。近期的欧预赛中鲜有红牌被罚下的例子，本场主裁则是毫不犹豫的出示了红牌。少一人作战之后京多安也曾尝试远射轰门可惜射高了，随后两次做球给队友到禁区就被对手解围了，很明显爱沙尼亚利用多打一人的优势在攻防两端都威胁着德国队，比赛中还伺机寻找反击得分的机会。

德国队的策略依旧是稳中求胜，几名核心球员更耐心的倒脚寻找机会，京多安分球给布兰特，最后基米希完成一脚远射可惜射高了。紧接着还是京多安的传中球，队友却处于越位的位置。此后京多安和罗伊斯以及基米希不断配合给队友寻找射门的良机，遗憾的是队友不是射门偏出就是停球没停好从而错失机会。不过经过短时间的调整之后德国队进攻和控球时间依旧占优，中场不停的给前场制造机会。

少打一人的情况定位球是利器，京东安和队友制造了定位球机会，遗憾的是罗伊斯主罚的任意球绕过了人墙却击中了门柱，这次机会最为可惜。上半场末尾德国队还是形成了一些威胁，中场的把控并没有让对手有更多的进攻机会。上半场德国队5次射门1次射正，对手6次射门1次射正，控球率德国队61%比39%，在少打一人的情况下中场的控制是很到位的，可以说这一战最终赢球也让德国队的自信心提升了。

下半场对手铁桶阵更为严密，得球之后很多次的传球，并不急于进攻，这也有消耗德国队耐心的想法，而这个时候的德国队仍然耐心的寻找机会，果然在下半场开场不久有了进球。当时对手球员来回倒脚被拦截，德国队形成进攻机会，哈弗茨中路得球后分给京多安，后者直接重炮轰门就洞穿了球门，这也是实力和霸气的体现，对手也没有想到德国人有这样的重炮手。进球后对手加强了对京多安的盯防，但是却没办法掐断他和队友的连线，来自罗伊斯的后脚跟回做京多安再度打进一脚世界波，短时间内2球领先只是因为曼城大将的重炮，这样的硬气功在德国队的身上也是久违了。

两球落后的爱沙尼亚开始逼抢和犯规，京多安这个时候还能发挥自己的身体优势，他在双方拼抢中断球后传给罗伊斯，后者造对手犯规。这段时间对手想制造进攻机会更困难，而德国队则凭借个人脚下能力不断制造对手犯规赢得定位球机会。关键时刻还是京多安利用长传球找到维尔纳，后者晃过对手直接起脚射门将比分扩大为3比0，京多安也成为了无二的功臣，3球领先的优势也等于提前定格了比赛。

瓜帅入主曼城之后萨内和京多安的精进最为明显，本赛季萨内伤停很久，而京多安也饱受质疑，但是这两人近几年在国家队的表现却是得到了绝对认可的，所以瓜帅伯乐之名也是名副其实的。大将的优势就是在困境中能斩获进球和送出助攻，尤其是能利用不是机会的机会破门，这的确是实力的证明。京多安本场的两粒进球一次是禁区外，一次是禁区内，相同是都威力十足，唯一的助攻则是利用一脚传球撕开防线，这样的手术刀般的传球的确难得。

本场比赛相关的数据显示，京多安3次射门2次射正全部转换为进球，传2次关键球送出1次助攻，148次传球的成功率为89.2%，3次过人，4次过人，1次拦截，180次触球创下德国国家队的队史纪录，所以这一战的利好是多方面的。瓜帅用人一直都是用人不疑的，所以一些败仗和失分的比赛也很少将罪责归咎在个别球员身上，面对媒体质疑的球员也不会直接放置于板凳，这样的信任也给了球员们更多的动力。今夏曼城和京多安完成了续约，这其中就有瓜帅就是极力支持。

即便曼城有德布劳内和席尔瓦这样传球技术更高的球员，但是京多安已然在瓜帅眼中有着不同的作用，这也说明这员虎将的确有过人之处。京多安的优势是身体强壮，脚下也有技术，进攻意识到位同时也具备大局观，长传短传都不错，关键时刻还能插上斩获进球，尤其是左右脚的技术平衡也很难得。

本轮比赛后德国队5胜1分积15分排名小组第一，荷兰同分排名第二，只是因为净胜球不及德国，北爱尔兰4胜2负积12分排名第三，这个小组的竞争依旧激烈。本周末英超就将开打，曼城将客战水晶宫，有京多安助力势必会全取三分，因为本轮利物浦客战曼联，曼城赢得就有机会缩小分差。



