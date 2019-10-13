10月15日20点世预赛亚洲杯的关键战是国足客战菲律宾，因为球队前两轮都大胜且零封对手，加上两队的历史交战数据国足也有绝对的优势，所以这场比赛前是被普遍看好的。唯一的不稳定因素是要客场作战，国足主客场的战绩还是有差别，加上大胜后心态的调整也重中之重，里皮本场比赛的首发安排也会有变化。因为此前的两个对手的确太弱，相比之下菲律宾的阻力会大一些。

国足已经提前抵达菲律宾的巴科洛德，只是左边后卫李磊因伤没有随队到客场，主帅安排阵容也少了一枚重要的棋子。上一次国足对阵菲律宾是在广州，国足2比0拿下对手，吴曦和张稀哲在上下半场各进一球。热身赛和正赛不同，主场和客战也不同，加上菲律宾天气情况潮热程度比广州更甚，场地条件也有限，所以国足势必需要在心理准备上做得更足才好。

今年1月两队曾在亚洲杯上相遇，国足3比0拿下对手，这场比赛的参考价值要更高一些。不过对手在亚洲杯后换帅，这一点也会增加本场比赛取胜的难度。两队最近一场热身赛中，国足2球拿下菲律宾，里皮派出的首发阵容是颜骏凌、吉翔、张琳芃、高准翼、李磊、李可、吴曦、蒿俊闵、张稀哲、杨旭、谢鹏飞。上一场大胜关岛的首发则多人不同，王刚、朱辰杰、李帅、池忠国、艾克森、武磊获得首发机会，这两场都首发的球员是颜骏凌、吴曦、张琳芃、杨旭、蒿俊闵。本场比赛韦世豪和张稀哲以及李可能否由上一场的替补登场转换为首发也是一个看点，不可否认的是阵容无变化不利于客战，微调2到3名球员是最佳。

目前的菲律宾主帅是斯科特-库珀，他赛前的言论是球队有主场优势并不惧怕国足。事实上菲律宾还有一个优势不可忽略，该队的门将是上赛季英超卡迪夫城的主力门将埃瑟里奇，虽然球队降级导致门将目前在英冠征战，但是这名球员是有大赛经验的，本场比赛也将考验国足锋线的进攻效率。菲律宾对阵还有一员大将也有实力，埃瑟里奇同样是效力英冠卡迪夫城俱乐部，能力上也给球队注入更多可能性。国足阵中的武磊在西甲征战同样累积了一些经验，本场比赛如果久攻不下的话，看好他能发挥威力。杨旭善于虐菜，近两场比赛保持着高效率，这两人和艾克森的化学效应到位的话，球队赢球的几率就会更大。

目前国足的优势在于主帅和阵容的实力占优，此外教练组对于每个对手都有详尽的了解，且对手近期比赛的表现也会第一时间从国外传输回来，这也让主帅里皮会更多的把控比赛，阵容的安排上也会更有针对性。这次备战的准备是多方面的，甚至详细到裁判组的执场分析报告，每场比赛裁判的执法标准和偏好也是至关重要，尤其是客场作战。

主场哨一直都是存在的，而且个别裁判判罚比较宽松是会给讲究团队配合和脚下技术的球队制造麻烦，反而对于弱旅也有间接帮助，所以客战中如果有一些判罚不够公平，球员也需要摆平心态更认真的踢球，情绪上绝对要忌讳焦躁。因为此前和叙利亚的比赛有失分的情况，所以本轮比赛是要全力拿到3分的，这样也可以减轻战叙利亚的压力。

菲律宾在此前的2场比赛中取得1胜1负的战绩，前两轮世预赛2比5不敌叙利亚，4比1关岛，球队积3分排在小组的第三。菲律宾近10场比赛取得4胜2平4负的战绩，全队总身价398万欧。菲律宾也是急于想借助主场之利全取三分的，所以这场比赛对于国足来说绝对不能轻松取胜的。国足近10场4胜2平4负，全队总身价1575万欧，之前的两轮世预赛5比0马尔代夫、7比0关岛，两场打进12球无失球的确是攻防俱佳。

回顾两队的交锋纪录，中国男足对阵菲律宾6战6胜，打进31球仅失1球。这其中有两场热身赛是在2017年和今年6月，国足8比1和2比0拿下对手。亚洲杯的四场比赛国足3比0、7比0、8比0、3比0零封对手，最近一场是在是今年1月的亚洲杯，国足3比0拿下对手，球员的心理优势是很明显的。

因为李磊受伤无法出战，小将李帅的表现也是很关键的，从此前的比赛中可以看出他还需要时间来融入球队，和队友能否产生化学效应也很重要，上一场比赛中他和艾克森缺少一些默契，本场客战的表现也可以检验小将的赛前的功课做得好不好。在大胜关岛的上半场比赛中，李帅曾经有一脚传中球到禁区，可惜被门将扑出，但是为球队赢得了角球机会，吴曦的头球攻门只高了一点。上半场5球的领先之后，国足进攻更为频繁，但是李帅在在左路的两次传中球都没找到队友，这个点的问题的确是存在的。和李帅完全不同的是王刚的突破传中很犀利，三次助攻也证明了他的高效，本轮客战他能否继续妙传撕开防线也很关键。

在对阵叙利亚前，菲律宾无疑是国足的试金石，主帅还需要准备替补奇兵来在下半场锁定胜局。目前国足的阵容部署上艾克森并不在中锋的位置，其实如果随后的比赛需要进行改变的话，可以让艾克森撤回中锋，让韦世豪和武磊分居左右，这样的话可以更快速的锁定胜局，也可以在战叙利亚之前尝试更多的可能性。



