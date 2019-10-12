欧洲杯预选赛A组英格兰爆冷1比2不敌捷克，球队率先破门却被逆转，预选赛之王遭遇了43场比赛的首场败仗，这场比赛中防线的问题是很明显。球队第一粒失球是角球防守出现问题，后点被对手利用轻松破门。第二粒失球则是捷克球员传中球机会，中路有球员快速插上吸引防守，给禁区中路无人防守的翁德拉塞克绝佳的射门机会，这粒进球更为轻松。因为这粒失球是在第85分钟的时候，所以英格兰主帅随后派上新锐锋霸亚伯拉罕也没能扭转败局。

这场比赛后英格兰少赛一场的情况下和捷克并列小组第一，这场败仗对于小组赛出线并没有太大的影响，只要随后的比赛拿下对手仍可以三分优势位居第一位。不过球队的防线漏洞也是提前给主帅警示了，接下来球队还需要在定位球防守上下一些功夫。本场比赛球队开场5分钟就由斯特林造点，凯恩主罚命中，球队过早领先对手后也有一些轻敌，所以才会在角球上疏漏失球。不过更值得深思的是在英格兰失球之后的问题，球队久攻不下无法反超比分，进攻端的不足也很明显，而对手的反击机会屡屡能施压英格兰的防线，这的确是球队遇到的新问题。

本场比赛凯恩是获得机会最多的球员，但是却一再的错失良机，赛后也有球迷调侃凯恩只会射点球，因为俄罗斯世界杯上凯恩的获得金靴，点球数也不少，所以本场比赛后被质疑也是必然的。作为进攻核心的确该在困境中站出来用进球扭转败局，遗憾的是本场比赛凯恩状态一般，斯特林下半场也失灵了，错失单刀球机会的确有点反常。

值得一提的是上轮欧预赛英格兰主场5比3科索沃的比赛中，虽然球队命中5球，但是也有3粒失球，这也说明球队防线的问题是存在的。桑乔在上轮比赛中打进2个进球，还制造了一个乌龙球，赛后得到8.5的高分，本场比赛的表现却没能延续上一场的高效。上半场桑乔得球后横敲中路帮助凯恩完成一次射门，皮球被封堵后芒特的补射也偏出了。上半场末尾桑乔利用反击机会杀入禁区，面对防守球员还是将球传到禁区中路，可惜还是被对手抢先解围了。下半场桑乔被换下，因而没有更多表现的机会。

捷克在世预赛前5场比赛的战绩是3胜2负，球队积9分排在小组第二，球队共打进9球，丢8球，防守被认为是最大的症结。但是本场比赛在防守端却做得很好，球队有效的限制了桑乔、斯特林和凯恩的发挥，这一点也说明对手主帅对于本场比赛是做足了功课的，而英格兰的国脚们因为上次对阵捷克5比0大胜而轻敌了。上一次大胜捷克的比赛中斯特林的帽子戏法，凯恩罚进点球，还制造了一粒乌龙球，两人都是绝对的功臣，而本轮比赛则都受限所以没能再度虐杀对手，反而吃到败仗。

本场比赛英格兰主帅也是做了一些尝试的，这或许和上次大胜捷克有关，芒特本场比赛得到首发机会，不过在比赛中得到的机会有限。亚伯拉罕也替补登场，虽然时间晚了一些，但是主帅的意图却是很明显的，那就是要不断的开发英格兰队的年轻储备，以期待明夏欧洲杯和下一届世界杯能触及冠军奖杯。不过无论芒特还是亚伯拉罕都需要和球队完成磨合，并在正式比赛中真正产生化学效应才能发挥自身的威力。

本场比赛凯恩和斯特林拿球都会遭遇严防，然后被放倒在地，赢得了一些定位球机会，但是这些机会却没能制造更多的威胁。反而是捷克从核心球员脚下断球后赢得了一些反击的机会，很明显对手就是要不断的犯规到进攻被中断，或断球制造反击机会，遗憾的是面对难题英格兰并没有做出回击。

英格兰上半场中段面对对手的变化缺乏行之有效的应变策略，进攻端没有更多的改变来抑制对手的严防，进攻机会也总是在传球后被中断，球星也无法利用个人能力来形成突破从而制造真正的射门机会。这样的困境中凯恩选择回撤拿球，结果是继续被放倒在地。斯特林也在尝试带球摆脱防守，但是他将球传给桑乔后就被对手解围了，很明显上半场的中场缺少能持球的球员，可以掌控节奏同时给前场输送更好的进攻机会，比赛中鲜见一脚直塞球撕开防线，这一点也是英格兰所缺少的。

如果主帅可以在下半场更早的换下亚伯拉罕的话，或许可以用突然的改变来扭转场上的僵持局面。本场比赛拉什福德和巴克利都是第72分钟才被换上，丢了第二球之后3分钟亚伯拉罕才登场，小将也只有不到10分钟的时间，想扭转败局的确有难度。

令人奇怪的是本场比赛捷克各种犯规却只有扬克托吃到一张黄牌，而英格兰被犯规次数不少却被主裁出示三张黄牌，丹尼罗斯、亨德森和斯特林各一张黄牌，这对于随后的比赛也是不利的。其实输球未必是坏事，对于年轻的英格兰来说是需要各种考验和总结才能成为真正的王者的。



