世界杯预选赛亚洲区40强赛国足主场7比0战胜关岛队，里皮对这场比赛的比分很满意，球队也并没有奔着10球以上的净胜球优势去血洗对手，主帅下半场的换人已经在进行阵容上的变化，更多的是为下一场比赛做准备。赛后武磊的言论也揭示了球员们的想法，因为球队是要力求拿下更多的比赛，而不仅仅是依靠以净胜球的优势和对手一较高下。

这场比赛球队上半场6球领先对手，下半场只打进一球很是遗憾，不过球队起码制造了3粒必进球机会，只是运气不济才没能扩大分差，这其中武磊的机会错失很可惜。虽然球队没能复制19年前的19比0拿下关岛的比分，但是7球也能证明球队的实力，只是本轮开打的比赛中伊朗14比0柬埔寨、韩国8球拿下斯里兰卡、澳大利亚5比0尼泊尔，诸强都大比分赢球也预示着随着比赛的不断深入国足还要面对更为严峻的考验。

值得一提的是伊朗上半场7球领先，下半场进攻端锐利不减再入7球，的确实力的体现。韩国队上半场5比0对手，日本队上半场也有4粒进球，最终6比0拿下蒙古队，本轮的确是强队虐菜的节奏，想拿到世界杯正赛资格注定会比以往还难。

国足的这场比赛开场第6分钟就攻破了对手的球门，蒿俊闵和王刚配合后，后者在底线前传中助攻杨旭打破僵局。随后武磊和杨旭配合后快速带球摆脱防守扩大比分，虽然经历了旅途的疲惫，但是武磊本场的表现的确很突出，在西甲征战也让他更有大局观，持球和射门的能力以及自信也都优于此前，这员大将的能力也可能帮助球队更多赢球。

值得一提的是国足的第三球也和武磊有关，他得球后在右路拿球后选择传中交给艾克森，后者射门被挡之后被王刚得到再度传球帮助杨旭梅开二度。杨旭的第三球是利用关岛球员出现失误再下一城，当时门将开球失误，杨旭直接抢断将球打进，这一球也体现了球员本人捕捉战机的能力。随后第30分钟的进球是武磊利用个人能力送出的机会，杨旭包抄到位再度破门上演大四喜。上半场补时阶段武磊策动进攻，王刚传球助攻吴曦破门。

30分钟5球领先也的确是出乎意料的，武磊上半场和4粒进球有关，足见他的关键性。武磊之前一直是中超联赛中本土球员中进球最多的虎将，他的速度是优势，加上对于比赛的阅读能力和门前的嗅觉以及无球跑动的意识和判断力也较高，所以进攻端总能攻破对手的球门。加盟西甲的西班牙人之后各方面的综合能力都会提高，前段时间也打进了欧联杯的首粒进球，应该说他能目前国足注入更多的可能性。

艾克森也是大赛级球员，场上的经验和个人的能力的确被公认的。本场比赛下半场艾克森的进球是接王刚传中球，后者本场助攻帽子戏法，参与4粒进球也很可贵。诚然第57分钟就被张稀哲换下的武磊还没有将自己能量完全施展出来，第57分钟替补登场的李可和打满全场艾克森都也没有使出浑身解数，这几人还可以在下一场比赛中有更多表现的机会。

除了大比分赢球外，本场比赛还有其他的利好，关岛有两名球员在比赛中吃到黄牌，国足阵中此前有黄牌在身的吴曦、艾克森和韦世豪则没有被出示黄牌，这对于随后10月15日客场菲律宾的比赛也是有利的。本场比赛后国足两场比赛打进12球，首场比赛5比0马尔代夫，本场7球拿下关岛，开局的确比预期的还好。

在客场5比0战胜马尔代夫的比赛中，艾克森传球给李磊，后者助攻吴曦头球破门，上半场末尾杨旭攻门未果，武磊借机头球破门。下半场杨旭点球命中扩大领先优势，比赛末尾韦世豪制造点球，艾克森主罚命中，伤停补时韦世豪助攻艾克森梅开二度。可以看出武磊和杨旭以及艾克森是两场均关键的球员，接下来的对手要比前两队更强，可以说接下来的比赛才能真正检验目前这支国足的含金量。

这两场比赛吴曦和武磊都有2球入账，杨旭5球，艾克森3球。值得一提的是这两场比赛的首发只有一个人员上的不同，本场比赛李帅取代了李磊。上一场比赛替补登场的是李可、韦世豪和姚均晟，本场比赛替补登场的也只有一个人员的不同，本场是张稀哲替补登场，姚均晟则没有得到出战的机会。因为国足近两场比赛阵容上的变化不大，接下来的对手也可能会做针对性的部署，所以随后的比赛还需要当心，客战是要拒绝失球的。



