近期是国际比赛日，阿根廷2比2平德国的热身赛是开胃菜，两队阵容多以练兵为主，不过防线的漏洞依旧暴露无遗。德国队率先进球保持2球优势进入下半场，阿根廷半场换下一人就让防线变得稳固，球队也用两粒进球回敬德国队。两队各自打了半场好球，不过阿根廷主帅换人到位成为本场比赛的一个转折点，赛后被各方认可，而勒夫则相形而怯。值得一提的是阿根廷主帅第一时间换下的漏勺型球员则是曼联的罗霍，不过和他搭档的奥塔门迪也被认为是不稳定的因素，正式比赛开打的话同样是隐患，曼市双雄的这两后防大将的确是另类抢镜了。

德国队本场比赛攻击线是年轻球员，弗茨、布兰特、瓦尔德施密特获得首发出场，在这样的对手面前阿根廷后卫罗霍的确不该连续犯错送分。上半场第15分钟科雷亚停球失误，克洛斯特曼得球后下底回传给格纳布里，后者成功摆脱罗霍之后将球打进，曼联这员老将是丢脸了。格纳布里本赛季在对阵热刺的欧冠比赛中打进4球，除了有实力外自信心也是爆棚的，本场比赛参与两粒进球的确是满分表现。

阿根廷的第二粒失球同样和罗霍有关，第22分钟罗霍丢球，皮球被队友拦截后分给格纳布里，后者一脚低传助攻哈弗茨单刀破门，可以看出罗霍的狼狈，短时间连续犯错的确是糟糕至极，下半场第一时间被换下也是必然的。格纳布里除了表现出色外，无私属性和大局观也是到位的，这末尾的一传的确是精妙，所以随后的正式比赛中这员虎将的表现也值得期待。

半场的数据显示德国队射门8比4，射正3比1，打进2球，角球3比1，越位2比0，任意球5比9，犯规7比5，可以说整体表现是攻防到位的，不过下半场的应变上明显是阿根廷主帅略高一筹，德国队平局的主责是主帅。阿根廷主帅在下半场开始就做出了两个换人调整，他用阿库尼亚换下了罗霍，科雷亚也被奥坎波斯换下，两位上半场出错的球员均下场，主帅的决心就是要拿下这场看似无关紧要的比赛。

接下来的阿根廷是不能指望罗霍和奥塔门迪组成的中卫搭档，主帅还需要重新思考这个位置的先发球员。奥塔门迪本赛季在曼城也是多次犯错，同样被认为是球队最不稳定的一个危险因子。本场比赛开局阶段的奥塔门迪倒是还算稳健，得球后的传球也基本能交到队友脚下，只是威胁度不大，因为传球的思路被对手摸透了。他参与的进攻最终传到禁区形成威胁是在第8分钟，可惜的是佩雷拉的传中球被对手头球解围。

罗霍在失球前的表现也一般，当时球队的任意球机会到他脚下，他一脚斜长传被对手直接断球后发起进攻，格纳布里斜传球帮助布兰特完成一次射门，这次门将挡出了皮球，罗霍还补了一脚但是却没有彻底化解险情。所幸的是布拉特再度停球想射门的时候，罗霍这一次将球及时解围，不过依旧是德国队的球权。就是这次进攻机会德国队就破门了，防线化解危机不果断给了对手持续进攻的机会，所以这粒失球罗霍的问题最大。

失球后奥塔门迪倒是有一次传球找到弗伊斯，可惜后者突破的时候出现了失误被基米西断球，面对这样的境况奥塔门迪再度反抢成功，整体的表现是比罗霍更稳。德国队的进攻球员多次得到支持并屡屡威胁球门，但是首发出场的迪巴拉则没有那样多的机会，第23分钟他得球后分给佩雷拉，左路的队友得球却选择了回传，这次进攻奥塔门迪三次触球，最终是弗伊斯斜传球找队友被解围。阿根廷上半场的进攻乏力，多数是在倒脚，球队缺少一个能突破制造威胁的人。

上半场末尾奥塔门迪因为放倒了布兰特而送对手任意球机会，并吃到一张黄牌，这次定位球机会布拉特也完成一次铲射也很危险。上半场阿根廷最具威胁的射门是在第32分钟的时候，迪巴拉得球挑传找到德保罗，后者迎球怒射击中立柱后弹出的确很可惜。上半场末尾阿根廷的攻势已经增多，奥塔门迪低平球找到迪巴拉，后者挑传找到柯雷亚一脚爆射，可惜射高了。随后帕雷德斯横敲弧顶德保罗再度爆射打了高射炮，阿根廷射手的都是习惯于打飞机，这一点也是上半场无法破门的症结。虽然错失良机，但是球队的士气是提升了，进攻端的威胁也在增多，就是最后一射有点离谱。

虽然上半场迪巴拉也有不错的表现，但是主帅下半场换人还是很坚决的，除了第一时间换下两位出错的球员外，第62分钟还用阿拉里奥换下了迪巴拉，有趣的是这位替补奇兵登场4分钟就破门了。当时阿库尼亚的传中帮助阿拉里奥头球破门，德国防线没想到他能争到这一点，他的身边有两名防守球员，但是都没能第一时间化解险情，德国队的防线也是东施效颦了。

失球后勒夫才用阿米里换下布兰特，第83分钟用鲁迪换下哈弗茨，但是这个换人调整之后德国队反而失球了，当时阿拉里奥凭借个人能力突破后传球助攻下半场换下克蕾儿的奥坎波斯破门，两位替补奇兵的确成为了救世主，避免了的阿根廷在这场德阿大战中再度失利。很明显在换人针对新上勒夫有不足，所以球队才被对手扳平了比分。即便是一场热身赛也能看出勒夫的无力感，无论是什么样的阵容都不该在下半场将2球优势浪费掉，很显然德国队再度夺冠还需要更多的时间，明夏的欧洲杯也很难触及奖杯。

下半场数据显示德国队射门5比7，射正3比2，角球1比4，越位3比0，阿根廷两次射门全部转换为进球，的确是后发制人，倘若没有浪费机会的话都可能逆转拿下德国队，勒夫是该反省了。



