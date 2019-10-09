近日《Goal》评选的英超十年最佳阵容，曼城共6人入选，分别为萨巴莱塔、孔帕尼、亚亚-图雷、大卫-席尔瓦、斯特林和阿圭罗，这几人都是早年就加盟曼城的，也成为了球队前两次夺得英超冠军的功勋球员。令人遗憾的是德布劳内并不在这个名单里，虽然瓜帅入主曼城之后帮助球队连续两个赛季夺得联赛冠军，但是也不得不承认曼城上下最大的渴望还是欧冠，所以欧冠无奖杯在手就等于失败。

曼城本赛季遭遇了困顿，目前积分榜上落后利物浦8分，这也让主帅倍感压力，近期在瓜帅的新书《佩普的曼城：打造超级球队》中提到自己同曼城俱乐部主席立下的一份军令状，如果事情没有按照计划进行，主帅则会主动辞职。和其他主帅被迫下课不同，瓜帅是要时刻掌握主动权的，而且入主之前和俱乐部主席谈及的条件估计就有欧冠奖杯这一项，所以本赛季对于曼城和瓜帅都很关键。

瓜帅入主曼城的处子赛季就感受到压力，对于他对球队进行的改革也引发了诸多的质疑，但是关键时刻俱乐部高层力挺主帅。事实证明瓜帅的改造的确是正确的，随后两个赛季雄霸英超也证明了这一点。瓜帅执教球队的最大难点是球队已经是冠军级的球队，拜仁常年占据德甲冠军，曼城此前也有两座英超冠军收入囊中，所以主帅想让球队更加出色需要花费更多的精力，主帅遭遇的压力会更多。曼城欧冠连续两个赛季在欧冠对阵英超争冠对手出局和压力有关，那4场比赛都不是曼城的常态，球员和主帅都格外的紧张和迫不及待才会导致最终出局。本赛季欧冠抽签还可能再度让英超球队在淘汰赛阶段死磕，瓜帅必须冲破这道关卡才可能触及欧冠。

瓜帅是不愁下一站的，即便现在尤文已经请萨里入主，但是如果瓜帅离开曼城，包括尤文在内的豪门球队都会寄望这位名帅入主球队，所以瓜帅本赛季结束后离开曼城的可能性是蛮高的。即便是夺得欧冠之后，合同到期也会选择离开，反观目前英超豪门中主帅位置较稳的是切尔西的兰帕德和利物浦的克洛普。

回看近三个赛季曼城爆冷的时间段，上赛季就是圣诞期间承受了联赛的两连败，所以瓜帅在书中提到会在圣诞期间在队内推行宵禁，也是希望本赛季不会重蹈上赛季的覆辙。目前是国际比赛日期间，联赛再度开打之后，曼城将客战水晶宫，这是上赛季圣诞期间爆冷拿下蓝月亮的球队，所以瓜帅势必会让球员全力应对这场比赛。随后的5场比赛都是对阵弱旅，欧冠主场迎战亚特兰大，随后联赛主场对阵维拉，联赛杯和联赛连续两场主场迎战南安普顿。接下来来是欧冠客战亚特兰大的比赛，这期间爆冷的可能性极低。曼城做需要应对的是11月11日客战利物浦的比赛，8分差距能否缩小为5分，这场大战是关键，否则被拉开到11分的差距，那么联赛争冠的悬念就基本不存在了。

利物浦在国际比赛日之后要面对魔鬼赛程，红军先是客战曼联，随后欧冠客战亨克之后就要在联赛杯主场迎战阿森纳，之后紧接着联赛主场对阵热刺，这四场比赛有三强强强对话，红军极其可能会终结连胜模式。这期间也是曼城伺机追分的时刻，所以对阵弱旅也需要毫无悬念的全取三分才行。

曼城目前的问题是后防线伤员拖累，如果关键球员能伤愈复出的话，一切困顿就将解除，德布劳内因伤休战可以避开国家队比赛的消耗，联赛再度出战也能有更为出色的发挥，他同样是球队拒绝失分的一个关键先生。其他原因则和主帅相关，近期埃托奥谈瓜迪奥拉和穆里尼奥，在瓜帅帐下效力一个赛季的猎豹表示他喜欢身为主帅的瓜迪奥拉，因为可以帮助球员提高，并认为作为主帅瓜迪奥拉是最好的，只是要除了瓜帅输球的时候。

从猎豹的口中可以洞察在遭遇冷门和失利之后的瓜迪奥拉是有一些可怕的，这也证明作为主帅的瓜迪奥拉对自己和球员的要求都极高。曼城主场0比2不敌狼队的比赛后，球员们也一定经历了一些他们暂时不愿意启齿的事情，不过因为球队从未染指欧冠奖杯，所以在输球后承受一些压力和责备也是可以接受的，这不会成为球队的问题。

曼城对于德布劳内的依赖还是很明显的，球队失分的比赛基本都是他无法出战或替补备战，再就是萨内也同样重要。或许因为德国人上赛季在曼城首发出战的次数并不多，所以有人会忽略他的关键性，但是他的作用和替补登场后起到的变化，相信每一个了解曼城的人都会认可他的作用和能力。必须承认的是这两人的伤停对于球队也是一种考验，加上防线的伤病困扰的确等同于雪上加霜。

孔帕尼的离队，拉波尔特和斯通斯长期伤停让曼城的后防就像个大筛子，后场基本属于两人作战模式，所以才会被狼队多次无情的撕开防线为所欲为。瓜帅战术打法和球员的脚下活细腻是优势，但是一旦遇见硬朗型选手就可能吃亏，接下来对于曼城最为重要的是熬到冬窗开启的时候，后防线纳入新援可以缓解目前的防线之痛，也不需要费尔南迪尼奥勉为其难的出战在中后卫的位置上。