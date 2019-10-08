切尔西四连胜谁为第一功臣，兰帕德器重若日尼奥有内因(2019-10-08 22:53:44)
赛季初不被看好的切尔西已经取得了三线作战的4连胜，主场4比1大胜南安普顿的比赛中亚伯拉罕、芒特、坎特、巴舒亚伊都有一粒进球，可谓是多点开花。但是赛后得到本场最高分的是若日尼奥的8分，因为他不仅仅参与了第二粒进球，还化解了对手一次必进球机会，在攻防两端他的判断都精准到位，也深得主帅兰帕德的欣赏。近期若日尼奥被任命为切尔西副队，这也是兰帕德效力切尔西期间的职务，由此可见若日尼奥对于球队的重要性。
从上赛季踌躇满志的随萨里来到蓝桥，到备受质疑的他选择踏踏实实的打好每一场比赛，今夏萨里突然选择离开切尔西重返意甲，并拿起了尤文的教鞭，但是若日尼奥的态度是继续在英超征战，并要用比赛证明自己的实力，事实说明他做到了。目前他已经赢得主帅和球迷以及队友的绝对支持。切尔西选副队长第一要看主帅的看法，然后是队友的力挺，而若日尼奥则得到了两方面的支持，这说明他不仅仅能在比赛中承前启后，也能在更衣室中获得支持，能做到这一点的确并不容易。
必须承认的是亚伯拉罕的进攻意识很敏锐，从本赛季他的进球可以看出小将很善于利用各种机会，脚下也很灵动，新魔兽的进攻效率高也让切尔西本赛季的前景一片光明，因为从德罗巴离队之后球队就一直陷入了锋无力的尴尬之中。芒特和坎特以及若日尼奥在本场比赛中也都有关键的表现，尤其是坎特和若日尼奥的确可以给予球队更多。
兰帕德开启的青春风暴是正确的，但是也需要一些有经验的大将们引领，坎特本赛季因伤缺席了一些比赛，虽然球队也度过了一些难关，但是有他坐镇的比赛还是更为稳健一些。萨里独辟蹊径的方式让坎特有了更多的可能性，就说进攻端的威胁和进球上的确有别于在莱斯特城时期和加盟切尔西之后的孔蒂时期，所以现在的坎特的确可以给予球队更多层面的帮助，他的射门的确是很霸气的。之前兰帕德还在队的时候就经常有一脚爆射建功的精彩瞬间，但是神灯离队后球队的远射和世界波进球的确锐减了，而今坎特的进球多数是直接爆射得手，这门重炮的确是球队陷入困境中的得分利器。
相关的数据显示若日尼奥是本场比赛中控球时间最多的球员，也可以说他掌控着这场比赛的节奏，更为可贵的是当险情即将发生，他还有极强的预判能力，小将托莫里的低级失误就被他及时回防，并且将对手打空门的球拒之门外，这样的表现的确是极其关键的。若日尼奥在这场比赛中有1次过人，3次拦截，2次抢断1次成功，1次犯规和2次被犯规，被吹犯规这一次还吃到黄牌，也是对手极具威胁的一次进攻，此外他全场70次传球传准61次，成功率极高。上轮联赛若日尼奥点球命中帮助球队1比0领先布莱顿，本场也参与了第二粒芒特的进球，连续发威说明这员大将的状态极好。
本赛季也有一些球员被放置在板凳上，这其中的原因就是训练中的表现不佳，因而很少能得到出场的机会，而兰帕德对于若日尼奥的评价则是场上和场下都很优秀，这无疑是最高的评价，也是被委以重任的关键点。目前的蓝军主帅更多的信任亚伯拉罕、芒特和托莫里，球员也回报了主帅的信任，这样的态势发展下去则会给予切尔西队内的年轻球员更多的希望，那些外租的可造之材也可能回到一线队为球队出战，所以启用年轻球员是多方面的利好。
亚伯拉罕在本赛季的8轮联赛中已经为球队打进8球，位列射手榜第一，第二的阿奎罗同样8球，但是有2粒点球，阿森纳的奥巴梅扬7球，斯特林和马内分别打进6球和5球。芒特打进4球和萨拉赫一样多，比菲尔米诺多进1球，的确是后生可畏，切尔西新生代的崛起比预判的还要顺利，这同样是因为俱乐部对于年轻储备上的侧重点更多的回报。以往都会认为切尔西庞大的外租球员和年轻球员都在为其他球队所用，而现在这些人才都已经开始被蓝军所用，这也是对之前言论的一种回击。
这场比赛亚伯拉罕也拿到8分，坎特和芒特分别为7.8和7.3分，得到替补登场机会巴舒亚伊因为打进一粒漂亮的进球得到7分，有助攻的阿隆索得到7.9的高分。因为埃莫森的伤停给了阿隆索表现的机会，这员虎将用场上对于进攻端的贡献和作用证明了自身的价值，这一点也需要主帅反思。因为本赛季埃莫森一直被主帅器重，而阿隆索则基本得不到出场的时间，很多人也认为埃莫森更为稳健，因而忽略了阿隆索的经验和对于进攻端的支持，这两人其实应该合理轮换，而不该弃用任何一人。
阿隆索在这场比赛中送出1次助攻，传1次威胁球，2次过人，5次抢断3次成功是全场最高，此外还有4次解围和1次犯规，数据显示他在防守端也极其的稳健，并不逊色于队友埃莫森。
一个赛季的筹谋还需要老将辅助，吉鲁这样的大将还是应该给予一定的出场时间，只是执拗的兰帕德似乎是不肯更多的轮换阵容的。本轮比赛后切尔西排名联赛第五位，比第二的曼城少2分，这也说明球队本赛季争夺欧冠资格是可以的。因为球队和榜首的利物浦有10分差距，本赛季想筹谋冠军的可能性不大，所以兼顾联赛不掉队和杯赛拼冠更为稳妥。
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