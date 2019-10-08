兰帕德开启的青春风暴是正确的，但是也需要一些有经验的大将们引领，坎特本赛季因伤缺席了一些比赛，虽然球队也度过了一些难关，但是有他坐镇的比赛还是更为稳健一些。萨里独辟蹊径的方式让坎特有了更多的可能性，就说进攻端的威胁和进球上的确有别于在莱斯特城时期和加盟切尔西之后的孔蒂时期，所以现在的坎特的确可以给予球队更多层面的帮助，他的射门的确是很霸气的。之前兰帕德还在队的时候就经常有一脚爆射建功的精彩瞬间，但是神灯离队后球队的远射和世界波进球的确锐减了，而今坎特的进球多数是直接爆射得手，这门重炮的确是球队陷入困境中的得分利器。