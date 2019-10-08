本轮英超三强爆冷，热刺和曼联以及曼城都输球了，对手清一色都是中下游球队，虽然豪门爆冷都的主因各不相同，不过也不能否认分心欧冠对于强队的影响。因为利物浦也是末尾点球险胜弱旅，阿森纳也是1球小胜伯恩茅斯。豪门球队唯一4比1酣胜的是切尔西客场拿下南安普顿，看来兰帕德率领的蓝军的确是渐入佳境了。

曼城遭遇的狼队是球队的克星，爆冷也有一定的必然性。因为上赛季蓝月亮客场1比1狼队，今夏的英超亚洲杯决赛两队常规时间1比1战平，曼城点球大战不敌狼队。本轮曼城坐镇主场久攻不下被对手两次反击得手，瓜帅的球队已经落后利物浦8分，本赛季争联赛冠军更难。

本轮结束后曼城8战绩是5胜1平2负，打进27球，失9球。本场对阵狼队的比赛中斯特林和沃克首发，球队也算是祭出了最强阵容，不过因为德布劳内、拉波尔特、萨内和斯通斯伤停无法出战，球队的首发也不是真正的最强阵。不过和其他球队相比曼城的阵容厚度和实力是足以拿下狼队的只是曼城太过于强调进攻导致防线漏洞大开被对手所利用。本场比赛问题是对手的铁桶阵严实无缝，斯特林更是明显受困，因为对手也明白曼城目前阵容中小快灵是一力扭转乾坤的次数较多的球员。

除了进攻受限明显外，防线上的不稳才最致命，因为目前的曼城后防四人费尔南迪尼奥被放在中后卫的位置，老将也是勉为其难。周中的欧冠沃克得到了休息，防线是坎塞洛、费尔南迪尼奥、奥塔门迪和门迪，球队2球零封了弱旅，防线保持零失球证明这套阵容是值得信赖的。本轮联赛的防线进行了调整，沃克尔、费尔南迪尼奥、奥塔门迪、坎塞洛的这套阵容上半场也力保球门不是，这其中费尔南迪尼奥化解了一次库特罗内的必进球机会，表现比较突出一些。

不过令人不解的是下半场刚开始津琴科就换下可沃克，这个换人也是本场输球的一个主因。不过赛后瓜帅表示是因为沃克胃部不适才没在下半场登场，而且上半场马塞洛的位置出现了险情，下半场上津琴科之后让坎塞洛回到右路也是为了防线的稳固。不过瓜帅也应该明白津琴科的弱点和不足，沃克和门迪是防线上更有经验和能力的大将。本赛季津琴科和京多安以及贝尔纳多的表现都不稳定，所以这个位置的调整也给防线带来了更多不稳定因素。

曼城本赛季也是深受伤病的影响，门迪本轮比赛没进大名单也是左腿腿筋仍有伤势，所以瓜帅让他休战，如果有他坐镇或许能帮助球队力保球门不失。以往的英超铁桶阵的更多结果是一场平局，本场曼城输球则是因为球队仗着主场的优势不断的围攻对手，防线松动才给了对手两次反击致命的机会。自然席尔瓦击中立柱的射门如果转换为一粒进球的话，一切的优势就将归到曼城这一边了，瓜帅的球队还需要在应对逆风球上下一些功夫。赛后也有球迷表示5个6比0的酣胜不及10个1比0的胜绩，言外之意就是大比分赢球会导致防线的松动，而1比0的比分往往是要兼顾防线的稳固的，因为一球领先并不保险，而球队也会更注重防守端的稳健。

曼城每次输球和平局都是在数据和场面是占据绝对优势的，本场比赛球队18次射门2次射正1次中柱，狼队7次射门2次射正全部转化为进球，这的确是因为机会太好了，所以制造了超高的命中率。曼城的第一粒失球是费尔南迪尼奥传球给队友之后被对手断球，希门尼斯摆脱防守后横敲助攻特劳雷低射破门。狼队三人配合就完成了一粒进球，曼城防守的意识还是不到位，大概球员那段时间都在想着如何破门了。

失球后的曼城得到机会就射门，坎塞洛接京多安传球直接起脚怒射为球队赢得角球机会，角球开出后坎塞洛分球给贝尔纳多，最后热苏斯得球还是没有射门机会就选择继续传球寻觅战机，斯特林随后赢得定位球机会，但是开出的定位球还是被对手化解了。斯特林此后两次得球机会都只能和队友继续传球配合，最终都被对手解围，这段时间也没射正球门，所以球员的压力增加，进攻的办法并不多。

曼城第二粒失球前是罗德里带球施压被防守球员解围，随后狼队直塞球直接到前场，特劳雷得球后突破后单刀球建功。这粒进球的确令曼城感觉到了疼痛，同时也可以警醒曼城的球员们，接下来球队面对中游球队也可能遭遇类似的境况，因为这一点一直都是曼城的死穴。

这场比赛后坎塞洛会承受一些压力，瓜帅近期才给了他一些登场的机会，但是本轮比赛后从主帅言论中已经可以看出他对坎塞洛的表现是不满意的，所以接下来后防线人员伤愈回归的话，坎塞洛还会继续替补等待机会了。所幸的是随后是国际比赛日的时间，无论是主帅还是球员都能得到调整的时间，以往国际比赛日之后曼城都不会受到影响，球员们在国家队状态出色也能延续到联赛中，这样的话曼城可能重启连胜模式。



