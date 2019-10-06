作为英超的榜首球队，近两场比赛都是惊险获胜的确暴露了球队的问题，那就是比赛总会有一段时间球队陷入了迷宫之中，如果不是被运气护佑，这两场比赛都会是平局收场。以往这样险胜之后的球队都会在随后的比赛中遭遇冷雨，利物浦也不会例外，所幸的是球队度过了莱斯特城这一关之后能得到休整的时间。

因为随后两周是国际比赛日，除了国脚要参与国家队赛事外，其余球员则可以得到调整的时间。克洛普也可以好好反思一下球队的问题，以期待下一轮联赛开始可以游刃有余的拿下对手。

利物浦近两场比赛都只轮换一到两名球员，上一场克洛普只用戈麦斯轮换出场，本场比赛则洛夫伦和米尔纳替换戈麦斯和亨德森登场，这样做会造成球员的体能透支，这样的情况下则可能导致伤病。必须提及的是上轮联赛米尔纳是在第62分钟替换亨德森登场，可以看出主帅还是认为米尔纳更为得力，而事实证明如果没有这员虎将球队只能获得一场平局。

上半场开始不久米尔纳接阿诺德的传中球直接半凌空射门制造威胁，可惜射高了。正是因为开场制造了威胁，所以随后莱斯特城的防线在严防米尔纳，他持球后传球后仍被放倒在地，不过裁判并没有吹停比赛，利物浦的进攻依旧在延续，遗憾的末尾马内的射门太正被门将保住了。不过对米尔纳犯规的恩迪迪被补发一张黄牌，可以看出这员虎将在本场比赛中的确很关键。

利物浦的第一粒进球就是米尔纳的边路直传球，莱斯特城的埃文斯拦截落空，马内形成单刀球机会并将球打进，米尔纳这关键的一传帮助马内完成效力利物浦的第50粒进球，这也是很有意义的一粒进球。上半场末尾米尔纳还曾萨拉赫传球完成一脚爆射，这次射门只是稍稍偏出了球门。下半场利物浦末尾的失球是因为防线对狐狸城的替补球员防守不到位，让佩雷斯妙传助攻麦迪逊扳平比分，而利物浦伤停补时最后时间的进球则引发了争议，否则两队在赛后也不会发生冲突，比赛末尾的点球判罚的确该更慎重一些，因为这是直接改变赛果的判罚。

不得不说这场比赛利物浦的运气也很好，因为被主帅安排在第78分钟登场的奥里吉并没有多么出色的发挥，但是比赛最后时刻他左侧带球居然带丢了，可这样的失误居然导致对手出错送礼。当时奥尔布莱顿回防和队友默契度不足出现了失误，马内及时去抢球却被放倒在禁区，裁判第一时间判罚了点球，这的确是峰回路转却极具戏剧性的进球。不过必须承认的是在足球上场这样的幸运是极难遇到的，而两次险胜之后的利物浦的确必须防备失分的危险。

利物浦阵中的国脚众多，国际比赛日也需要规避伤病的出现。从近两场比赛可以看出克洛普轮换很少，球队还是比较依靠一套阵容参与欧冠和联赛的比赛，这也是进入圣诞魔鬼赛程之后的隐忧。从近两场比赛的赛后数据可以看出，欧冠战萨尔茨堡的比赛中利物浦射门10次射正5次和对手相同，本轮对阵莱斯特城则有数据上的优势。

利物浦本场射门19比2，射正8比1是有绝对优势的，狐狸城1次射正就进球了，这也说明利物浦防线还是在多数时间限制了对手核心球员的发挥。瓦尔迪对阵英超豪门球队的进球效率也比较高，本场比赛中瓦尔迪居然没有射门，只有1次过人，1次抢断成功、1次犯规、1次被犯规，13次传球的成功率为61.54%，这样的数据的确是因为受到了限制。而瓦尔迪上轮联赛中4次射门打进2球，还传1次威胁球，球队5比0纽卡斯尔，所以这不是瓦尔迪状态不稳，而是红军防线部署上的针对性更为到位。

本轮比赛曼城主场爆冷0比2不敌狼队，利物浦将积分优势扩大为8分，这的确是很大的优势，红军本赛季想触及联赛奖杯的心愿更靠近了一步，毕竟本赛季争冠还是曼城和利物浦更有优势。第8轮战罢曼城只比身后的阿森纳多1分，枪手和利物浦的分差则为9分，想要取而代之的确很难。莱斯特城和切尔西以及水晶宫都积14分排名第4、5、6，热刺本轮输球后落到了第9位，波帅的球队和索帅的曼联一样都是最不稳定的英超豪门。

不过对于利物浦的考验在后面，因为球队国际比赛日之后的赛程是很魔鬼的，红军先要客战曼联和欧冠客战亨克，随后就要主场迎战热刺，联赛杯主场迎战阿森纳。之后联赛客场战维拉，欧冠主场迎战亨克，再回到联赛就要主场迎战曼城。看看联赛的赛程的确是魔鬼级别的，红军连续失分的可能因此会增加了，所以克洛普乘国际比赛日期间解决球队目前的问题是很关键的。



