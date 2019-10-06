英超联赛第8轮没有强强对话，6强都是对阵中下游球队，不过率先出战的热刺客场0比3不敌布莱顿令群雄吃惊，因为曼城和利物浦的对手更强一些，所以两强主场作战也需要规避冷门的出现。曼城本轮主场将迎战狼队，上赛季蓝月亮曾在客场被狼队逼成1比1平，所以本轮也不能大意。利物浦主场迎战目前排名第三的莱斯特城，本赛季狐狸城发挥出色，球队只比第二的曼城少2分，所以榜首的红军对阵这个对手也需防平局。

曼城上赛季客战狼队平局，但是回到主场则3比0拿下对手，那场比赛热苏斯攻入两球，德布劳内造对手送乌龙大礼。即便客战狼队吃到平局，但是主场的比赛中瓜帅还是轮换了7人，足见主帅对球队的信心是极强的。那场比赛席尔瓦、热苏斯、萨内、沃克尔连场首发，德布劳内和阿圭罗则进入替补席。第一球是拉波尔特直传球找到萨内，对手门将出击未能化解险情，热苏斯乘机破门。对手在第19分钟就被罚下一人，博利飞铲贝尔纳多被罚下，狼队更加受困。

下半场席尔瓦直传球找斯特林，后者造本奈特送点球大礼，热苏斯主罚命中。比赛末尾德布劳内开战术角球，科迪送乌龙大礼。可以看出三粒进球都有对手送礼的成分，的确是有一定偶然性的，本轮比赛曼城方面德布劳内注定会因伤休战，萨内和拉波尔特以及斯通斯同样无缘本轮比赛，防线上的安排会很难，也暗藏隐患。此外斯特林欧冠替补登场成为功臣，本场是不是首发还存在疑问，所以球队更多的还需要依靠席尔瓦和热苏斯的发挥。不过因为随后是国际比赛日，所以斯特林还是可能在本场首发的，因为利物浦目前比曼城多5个积分，球队是绝对不允许联赛失分了。

目前的曼城积16分排名联赛第2位，战绩是5胜1平1负，打进27球，有9个净胜球的优势，球队丢7球比利物浦多2球。必须确定的是球队的进攻端火力是很强的，本赛季各项赛事的10场比赛每场都打进2球以上，即便是平热刺和不敌诺维奇的两场比赛也都打进2球，所以狼队想逼平曼城很难，本场客队想拿分的话比分绝对不可能是0比0。曼城目前三线作战的情况下豪取5连胜，周中欧冠被大巴所困住到下半场才洞穿球门，所以本轮比赛势必会抢开局。

周中欧冠2球零封迪纳摩之后，瓜帅公开表示应该给福登更多的登场时间，所以本轮战狼队势必会派遣这员小将登场。因为欧冠比赛中福登是在第91分钟登场的，但是4分钟后他接斯特林传球一脚劲射破门帮助球队锁定胜局，这粒进球的确体现了福登把握战机的能力，反击机会速率也是有保证的，所以乘着这样的火热状态继续首发则可能连场建功。

不过上赛季拿下狼队的比赛中，曼城的后防线是沃克、斯通斯、拉波尔图和达尼洛，防线表现很稳健对手基本没办法施压曼城，狼队全场3次射门0射正。不过本轮比赛这套防线只有沃克能首发，球队的防线是有隐忧的。

狼队上赛季拿到欧战资格，本赛季球队为欧联杯分心，外战战绩不错的同时联赛战绩却不佳。欧联杯狼队取得了6连胜，联赛首轮客场0比0平莱斯特城、主场1比1平曼联和伯恩利，随后客场2比3不敌埃弗顿、主场2比5不敌切尔西，这之后欧联杯主场0比1布拉加遭遇三连败。球队随后客场1比1平水晶宫，联赛杯5比3淘汰雷丁之后回到联赛主场2比0沃特福德，欧联杯客场1比0贝西克塔斯，球队迎来了三线作战的三连胜，这对于中游球队是极其不易的，所以本轮比赛曼城一定要当心。

狼队目前排名联赛第14位，比降级区的维拉多2分，可以说接下来任何一轮联赛如果输球的话都可能滑入降级区，所以本轮比赛狼队是会全力拼战的，阵容上也没有伤病和禁赛的影响，以上这两点也会增加曼城拿下本场比赛的难度。不过狼队近期三连胜的比赛只有1场是客场，球队1比0小胜贝西克塔斯，这个对手的实力的确无法和曼城相比，所以狼队想拿分同样需要奇迹。目前射手榜上狼队的劳尔-吉梅内斯打进2球，吉布斯-怀特在边路进攻端的表现也很出色，球队想在曼城身上拿分除了防线上稳固外，进攻端能否洞穿曼城的球门也是一个关键点。