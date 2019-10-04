欧联杯第二轮曼联客场0比0平阿尔克马尔，球队6次射门0射正，主队12次射正4次射正，这些数据上的差距引发了赛后的热议，索帅帐下的红魔魔性似乎丢失了，所以才会弱旅身上呈现这样的低迷。零射正是强弱交战中弱旅的数据，哪怕本轮欧战很多豪门都遭遇了难点，但是鲜有这样糟糕的数据，索帅必须好好反省，而不是抱怨比赛的点球判罚。连续两场比赛后都抱怨裁判，这样的行为是在推卸责任，因为球队本赛季10场正式比赛不胜的场次多达6场，战绩是4平2负，这些失分的比赛总不能都怪在错判上，何况目前的赛场上还有VAR技术的支持。

本周中欧战的比赛英超豪门都遇到了一些问题，但是其他三队都有惊无险拿下了对手，曼城对阵2比0力克萨格勒布迪纳摩在下半场第66分钟才由替补登场的斯特林打破僵局，伤停补时才锁定胜局，瓜帅轮换了5名球员。赛后数据显示曼城射门20比2，射正6比1，角球10比1，对手的大巴的确限制了曼城，但是却未能拿分离开，主帅没有大面积的轮换，下半场果断的换人是奏效的。

利物浦主场4比3萨尔茨堡红牛的比赛中，红军先入三球的情况下却连续丢球被追平比分，如果不是萨拉赫救主，利物浦也可能平局收场。不过主场对阵弱旅克洛普只轮换了一名球员，这也证明了主帅对于这场比赛的重视。数据显示两队的射门都是10次，射正也都是5次，角球利物浦6比2优于对手，对手4次陷入越位陷阱。

切尔西客战里尔也只轮换了2名球员，球队在上半场率先破门却在定位球防守上出错失球，好在下半场威廉发威锁定胜局。赛后数据显示切尔西神11比7，射正3比3，角球9比6，主帅对于比赛的安排和换人都是到位的，所以球队在欧冠首轮输球后可以斩获这场关键战的胜局。热刺虽然7比2不敌拜仁，但是这是强强对话，孙兴慜还为球队先拔头筹，但是球队客战中防线出现很多漏洞被对手所利用。波帅对于首战阵容只做了一个换人调整，赛后数据显示热刺射门15比18，射正8比10，角球6比4，比分是有一些悬殊，但是比赛却是很有观赏性的。

本周中的欧战比赛中，英超豪门中只有阿森纳主场4比0大胜标准列日是完虐了对手。埃梅里也轮换了10人，但是球队的板凳深度是得到了体现的。和红魔不同的是枪手是主场坐镇，而曼联则是客战作战，首发上还是不应该做大面积的轮换的。

虽然欧冠和欧联杯的对手是有一些区别的，但是索帅在这场客战阿尔克马尔的比赛中轮换了9名球员，只有德赫亚、林德洛夫和丹尼尔詹姆斯是连场首发的，客场作战这样安排明显是有一些托大。毕竟球队近3场比赛不胜，欧联杯对阵弱旅也是提升士气的机会，何况欧联杯冠军还能拿到下赛季欧冠资格，在联赛排名靠后的窘境下，欧联杯的比赛更该重视才对。可以说索帅轻敌也是这场平局的一个原因，再就是对手在针对性上做得更为到位。

本场比赛德赫亚也是功臣，如果不是他把守红魔的大门，或许都无法拿到1场平局。本场比赛德赫亚4次精彩扑救力保球门不失，的确是最为稳健的一员。不过这场平局之后索尔斯克亚也制造了新的耻辱记忆，球队不仅仅各项赛事10个客场不胜，战绩是4平6负，还制造了球队1989年2月-11月以来的队史最长不胜纪录，场次增加到11场。

爵爷离开球队之后，几位主帅上任之后都终结了一些骄人的纪录，同时也刷新了一些久违的耻辱纪录，而索帅没能如穆帅一样为球队带来奖杯，还将一些尘封的低迷纪录刷新，战术层面也没有更多的变化，攻防两端的无力在本赛季更是展露无遗。本场比赛有人会认为人造草球场对于球队的发挥会有影响，索帅不希望博格巴在这样的场地冒险，所以都没带中场核心到客场。而事实上哪怕是放在替补席也是有震慑作用的，在下半场无法破门的情况下，或许给核心15分钟的登场时间也有力挽狂澜的可能。

作为豪门球队的主帅在赛前和赛后都抱怨其他方面的问题的确是在为自己找借口，相比之下赛后抱怨更是在为不胜战借口，这一点对于球队更加不利。欧联杯比赛前索帅就抱怨场地，赛后则抱怨裁判，可主队有两个疑似点球也没判，对方主帅并没有因此而抱怨，这也是差距。一场平局还有林加德第92分钟因伤下场，15分钟的登场时间他也只有1次射门，5次传球，丝毫没有起到主力球员的作用反而受伤下场，曼联的球员也的确有一些脆弱。

曼联本场有一些年轻球员，不过对手阵中也有两人是00后球员，该队的平均年龄是23.45岁，本场比赛后这支球队的新生代球员也给人们留下了深刻的印象。作为弗格森的爱徒索尔斯克亚是获得了其他主帅没有拥有的支持的，即便战绩如此差也没有动换帅的念头，依照目前的走势来看，曼联不胜的纪录还会延续下去。

赛后也有人在为红魔不胜找借口，因为欧联杯首轮1比0拿下阿斯塔纳的比赛中索帅就轮换9人，球队拿下了对手。不过必须提及的是首轮比赛红魔也只是1球小胜，攻防两端的隐患是已经显露了出来了，但是令人失望的是欧联杯次轮依旧选择大面积轮换，这就是主帅的问题了，所以本场平局主帅该负责。

欧联杯第一轮是拉什福德与马蒂奇继续首发，17岁的格林伍德打进制胜球，林加德替补登场还曾击中立柱。全场比赛曼联射门20比3，射正7比0。欧联杯第二轮比赛却只有德赫亚、林德勒夫、丹尼尔-詹姆斯连场首发，虽然拉什福德也在第63分钟登场，但是却没有发挥出首轮的威力。阵中有破门能力的马塔、拉什福德、格林伍德等人都没能建功，红魔的6次射门分别是拉什福德、林加德、格林伍德、弗雷德各一次，戈麦斯则有2次射门，马塔首发无射门也的确少见。