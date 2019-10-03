亚冠半决赛首回合恒大客场0比2不敌浦和红钻的确令人失望，本来这支球队先后拿下国安淘汰上港，国内球迷就指望恒大完成复仇，赛前恒大还想在这个客战中保持不失球的同时拿到一粒客场进球，但是却被打进2球回家，场面更是难看得令人失望。这的确是令人陌生的恒大，本赛季主帅的执教思路饱受质疑，近期5场不胜也在说明主帅江郎才尽，俱乐部应该着手下赛季换帅的事情了。

目前是中超休赛期，球队可以全力备战本轮亚冠，但是却出现这样的败仗，这其中的原因是多方面的，主帅更该承担主责，因为本场的阵型和人员安排上都有不足，而且临场换人偏慢也是导致最终被零封的主要原因。本场比赛数据也是一边倒，恒大射门5比15，射正1比6，角球2比5，其余数据都没有优势，这样的情况下想赢球的确需要奇迹。

值得一提的是在联赛主场0比1不敌武汉卓尔之后，主帅其实不该给球员们训话一小时，而是应该在夜静更深的时刻自我反省一下，因为当时球队已经是五轮不胜了，战绩是3平2负，这样的低迷不是训话可以解决的，还是更应该从自己身上找问题。中超目前的排名恒大依旧占据首位，但是只比第二的国安多1分，比上港多3分，联赛还有5轮比赛，争冠对手都在亚冠出局，随时都可能在联赛中完成超越，所以恒大的压力绝对不只是在亚冠。对于主帅来说最为重要的是提升士气，而不是抱怨球员们的一些错漏。

亚冠客场输给和浦和红钻之后，恒大遭遇了双线作战的6轮不胜，亚冠1平1负，联赛则2平2负一胜难求。或许有人会认为球队是在客场先后拿下鲁能和国安之后伤了元气，所以随后才会接连爆冷平重庆斯威、输苏宁、和武汉卓尔这样的球队，而事实上并非是这样的。即便是赢球的球队也不能说没有问题，强弩之末如果无法洞察出来，任何球队都可能随时爆冷输球。

在看罢了亚冠这场客战之后，可以明显的找出了恒大不胜的症结。强队之所以强是因为球队在遭遇低迷的时候会拒绝连场失分，在多场比赛无法赢球的情况下最不能丢的是士气和自信。对阵浦和红钻一战主帅采取了5后卫模式，很明显的在告诉球员自己的胆怯，可保守的阵型也只是0比2输球，难道要球队的支持者为了恒大没有大比分惨败而鼓掌吗。

主帅的胆怯很明显，保守的阵型导致进攻端更加无力，这也加重了球队防线的压力，张琳芃的能力因为阵型而无法得到发挥等于自废武功，球队客战不失球才怪。浦和红钻的两脚世界波破门，也有认为那是凭借对手球员的个人能力，而不是团队配合，那么看看本场比赛的数据和比赛中恒大在场面上的被动就会明白0比2输球比大比分惨败更难堪。

和里皮、斯科拉里相比，卡纳瓦罗的执教能力是明显不及的，他重新执教恒大之后就丢了联赛冠军，本赛季开局两次三连胜中间吃到两场败仗，球队都是在亚冠中输球，外战的表现一直不稳定，甚至可以用糟糕来形容，这和主帅的能力和应变是直接相关联的。恒大联赛首场败仗是1比2不敌北京人和，随后4轮不败之后遭遇三轮不胜，战绩是1平2负。

值得一提的是联赛头两场比赛输球都是有亚冠的比赛分心，输给人和是亚冠比赛后，主场0比1不敌国安一战后就是亚冠对阵广岛三箭的关键战，令人感到失望的是双线都未能顾及到，恒大那段时间吃了两连败，亚冠后回到联赛主场2比2平苏宁。其实这个低迷期就已经敲响了警钟，亚冠和联赛如何分配阵容，如何确保胜仗和不败是需要主帅好好运筹的。

或许随后的8连胜和14场不败战绩让人们认为卡帅的恒大恢复了曾经的霸气，所以即便足协杯0比2被上港零封出局也并没有引起主帅的重视，因为恒大联赛和亚冠的不败纪录依旧在延续中。不过球队随后取得了三连胜之后就进入了近期的6场不胜，应该说这是人无远虑必有近忧的体现，卡帅应该无法预判这样的窘境，而且从应变上也很无力。

从低迷到连胜和从连胜陷入低迷是两种感觉，所以恒大需要沉下心来备战随后更为关键的6场比赛，这是关乎双线争冠的比赛，尤其是随后联赛和亚冠的两场比赛，阵容分配上必须做得更足，甚至还需要做出取舍。任何一名球员都无法保证一个赛季的高效率，恒大的塔利斯卡回归之后状态不稳也需要主帅卡纳瓦罗下决心，事实上主帅应该选择训练和近期比赛中表现最好的球员首发，而不是根据此前的功绩和在队内的地位来定首发。

黄博文是恒大的功臣，但是近期已经连续两场接连失误送对手得分的确该放在替补席反省一下。亚冠的这场关键战中就是因为他防守对手角球的时候解围不远给了对手射门机会，导致球队0比2落后，倘若只是1球败北的话，次回合是有翻盘的可能的，而如今0比2输球回到主场逆转取胜的几率降低了。

恒大是中超球队中唯一在亚冠夺冠的球队，但是球队已经4年没在日本球队的主场赢球了，这也是球队的一个死结，球队上一次在日本赢球是2015年8月25日3比1胜柏太阳神的比赛中，这也说明球队的问题一直都存在。其实恒大早就将问题暴露出来了，只是塔利斯卡对阵鹿岛的进球成为了球队的遮羞布，淘汰了对手并不能掩盖那场比赛的低迷。

这场比赛后恒大主帅并没有谈及自己的问题，还塔利斯卡辩解，更没有谈及自己在那样晚才派韦世豪登场，后者虽然进球被吹越位，但是在短短的时间内还是展露了自身可以制造威胁，倘若早一些派上这位奇兵，或许恒大可以斩获一粒客场进球。本赛季各项赛事恒大曾有11场零封对手且打进2球以上，接下来就需要一场2球和3球零封对手的比赛才能从亚冠顺利晋级，球队在本赛季亚冠的比赛中只有两场完成只有的指标，球队2比0广岛三箭、4比0大胜墨尔本胜利。



