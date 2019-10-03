欧冠第二轮比赛切尔西客场2比1拿下里尔也很不易，托莫里助攻亚伯拉罕先拔头筹，这两人的默契度的确是很足的。但是切尔西随后角球防守出错被扳平比分同样是防守端的问题，本赛季至今定位球失球的次数有点多。虽然球队早早破门，但是从22分钟破门到10分钟后失球，球队在第77分钟才锁定胜局，这中间并不是蓝军持续进攻，也出现了很多险情，如果不是凯帕的出色发挥，这场比赛很难全取三分。

因为欧冠第二轮第一日的比赛中库尔图瓦半场就丢两球，下半场没有登场，球队2比2逼平布鲁日，赛后虽然球队称门将身体不适，但是聪明的人应该能了解这次换人的潜在因素，那就是齐达内不满意库尔图瓦的表现。切尔西也是因为库尔图瓦执意加盟皇马，所以才启动重金纳入凯帕把守大门，虽然这员大将曾经因为拒绝被萨里换下而引发争议，但是他的神扑和稳健的表现还是帮助球队在上赛季斩获了欧联杯的奖杯。虽然本赛季目前联赛7轮丢了13球比较多，但是这其中有一些是后卫不稳送分的，和门将的发挥无关。

主帅兰帕德在对阵欧冠的比赛前表示凯帕可以在比赛中大声呐喊指挥后防线，很明显主帅认为门将有能力督促年轻的后防线球员的，这样做防线也会更稳定。本轮比赛唯一失球是祖玛在防守角球的时候冒顶，所以对手利用这个机会将球打进。而在切尔西率先破门后，凯帕就曾作出几次精彩扑救，当时里尔的快速进攻机会将球直接传到禁区，阿劳若停球后直接推射被凯帕将球扑出化解险情，随后对手的进球其实也被凯帕碰到了一点点，但是未能将球破坏，但是门将判断和速度还是到位的。

下半场队友在后场回传门将出现失误，好在凯帕及时冲出来一个侧扑将对手的单刀球化解了，这次要是没有门将的神发挥，切尔西则会被第二次追平比分，客场想拿3分就很难了。比赛末尾对手利用界外球直接发到禁区内，对手的射门被凯帕稳稳抱住，在末尾紧张的状态中凯帕也出现了一次失误，好在他又及时的将球拦下来，所以球队才能如愿全取三分。全场比赛凯帕有2次扑救2次解围，对手门将只有1次扑救和1次解围，关键性当属蓝军门神。

加盟皇马的库尔图瓦多数比赛都能完全丢两球的指标，而加盟切尔西的凯帕则是每场比赛都有不俗的表现。巧合的是齐达内第一次执教皇马期间差点签下凯帕，但是末尾被齐祖叫停，而库尔图瓦也是在齐达内没有再度重返伯纳乌时期加盟球队的，这两位门将和皇马以及切尔西的缘分和纠葛还真是够戏剧的。对于切尔西来说失之东隅收之桑榆，现在的门神明显优于前任。

和库尔图瓦身在曹营心在汉不同的是凯帕很热爱球队，且有极强的荣誉感。在本赛季2球零封布莱顿之后，他公开晒出了自己和进球功臣若日尼奥拥抱的照片来表现自己对零封对手的喜悦之情。这也表明了他对球队的荣誉感和零封对手的快感。值得一提的是凯帕近期连续两场比赛扑出对手的两次单刀球机会，球队才能2比0布莱顿和2比1拿下里尔。国家队层面凯帕也取代了德赫亚成为西班牙国家队的第一门将，这也说明更多的人是认可凯帕的能力的。

凯帕的身前是两位年轻的中后卫祖玛和克里斯滕森，他们总是会出现一些失误，有的是直接送分的失误，所以将蓝军的失球数全部怪在门将身上是不公平的。凯帕加盟球队之后的一个多赛季中，主帅都是处子赛季，加上防线大将伤停和新老更替，他所承受的压力是比其他英超豪门的门将更大的，他可以在球队和新帅磨合的赛季中祭出最稳定的表现同样是不易的。如果将切尔西近两个赛季的处境放在任何一位其他门将身上，相信他们也不会自认为会比凯帕做得更好。