欧冠第二轮依旧是充满悬念的，银河战舰占据主场居然被布鲁日打进2球，末尾逼平对手也算是幸运了。曼城和大巴黎都对阵弱旅，但是都是下半场才进球，这的确也有点不正常，事实证明本赛季的欧冠弱旅都不弱，所以每轮比赛都需防豪门球队失分。曼城主场2比0拿下萨格勒布迪纳摩，从比分上看好像是轻松制敌，而事实上却是久攻不下差点失分。球队直到下半场第66分钟才由替补登场的斯特林完成救主，伤停补时才由福登锁定胜局，曼城上赛季就曾在主场意外失分，本赛季依旧不稳，看来球队想欧冠登顶的愿望仍有可能落空。

欧冠次轮第一日比赛结束后，两轮全胜的球队只有大巴黎、拜仁和曼城，热刺2比7惨败拜仁后，两轮比赛积1分排名垫底，上赛季小组赛就是涉险晋级，本赛季想出线依旧会很困难。大巴黎本轮也是1球险胜加拉塔萨雷，优势数据同样没有帮助球队更早的锁定胜局。曼城的问题是个别球员状态不佳，本场比赛京多安和贝尔纳多和阿奎罗获得首发机会，但是这山人的表现很低效，所以球队未能更早的破门。罗德里和门迪表现比较稳健，所以即便久攻不下，但是球队并没有失球。

门迪开场传球到禁区被解围，罗德里则被放翻在地，对手的严防还是有效的限制了曼城抢开局的想法。曼城开局阶段的进攻最后都会交给贝尔纳多，但是后者并没有足够的能力形成威胁，到他脚下的球不是被解围就是传球不到位，还有就是自己趟球趟大了，再就是陷入了越位陷阱之中，总之瓜帅信任他是错了，事实证明他无法扛起球队，哪怕是对阵萨格勒布迪纳摩这样的弱旅。曼城的首发阵容还是需要有德布劳内、斯特林、热苏斯这样的大将坐镇才行，起码不会浪费球队制造的进攻机会。

阿奎罗在比赛中首次得到射门机会是来自奥塔门迪的传球，而贝尔纳多的传球基本是无法和前场球员取得连线的。因为对手防守严密，所以曼城也开始尝试长传球撕开防线，但是效果也不好。上半场第一次有威胁的进攻是席尔瓦直塞球找到阿奎罗，但是阿根廷人浪费了单刀球机会。随后的反击机会阿奎罗劲射被挡出，贝尔纳多补射却打偏了。阿奎罗本场也是各种不进，和贝尔纳多组成浪费机会二人组，因为曼城大腿随后的射门机会直接射了高射炮，主场作战都如此低迷，随后客战同一对手如果还沿用本场的首发阵容的话则真可能失分。

上半场的一个质疑点是席尔瓦接队友直塞球在禁区和对手碰撞后倒地，但是裁判没有做出判罚，曼城的支持者认为这是绝对的点球，如果这次给点球了，曼城就不会在半场还是0比0的比分。不过必须反思的是曼城半场射门8比2，射正1比1，角球也只是2比1，整体的数据和此前的比赛是有差距的，对手客场作战还是有效的限制了曼城的发挥。这个事实也证明本场比赛的首发阵容是有问题的，中前场球员在进攻端的表现很无力，这其中阿奎罗、京多安和贝尔纳多的表现很低迷。

经此一战相信曼城随后的对手都会找到限制蓝月亮的方法，因为532阵型的确可以令曼城受困了。曼城整体实力都强于对手，占据优势却没有进球，这的确不是责怪主裁不给点球就可以掩盖的不足。瓜帅执教曼城之后就是在欧冠接连受阻爆冷出局，球队无法在外战有利物浦那样的出色表现，最根本的还是防线的问题和部分球员的低效导致的。本场比赛瓜帅轮换了5人，贝尔纳多、席尔瓦、阿圭罗、门迪和坎塞洛替换了津琴科、沃克、德布劳内、斯特林和热苏斯，但是两场比赛的过程却是截然不同的。因为球队随后还要四线征战，轮换阵容是必须的，所以本场比赛的轮换阵容如此低效的表现的确是随后杯赛出局的隐患所在。

可以确定的是曼城掌控国内联赛和杯赛的能力要大于欧冠，但是兼顾的话则可能在任何一场比赛中爆冷，输给诺维奇一战同样是毫无前兆的，但是却不敌升班马。那场比赛瓜帅轮换三人，斯通斯、京多安和贝尔纳多获得首发机会，这场比赛京多安只传出1次威胁球，此外还有30次传球，第57分钟被换下。贝尔纳多有2次射门，送出1次助攻，传2次威胁球，6次过人，2次抢断1次成功，瓜帅不满意京多安的表现。本轮欧冠京多安3次射门无射正，传2次威胁球，2次抢断和2次被犯规。贝尔纳多只打了56分钟的比赛被随后建功的斯特林换下，比赛中只有2次射门无射正，1次抢断的数据，很明显他的表现是不被主帅认可的，所以才会及时换上了斯特林。

从以上这两场比赛中可以看出曼城两位球员的不稳定性，两人分别都有一场很低效的比赛，如果持续这样的低迷，曼城板凳厚度和实力占优就会是名不副实，寄望这两人的低迷只是暂时的。

斯特林的大心脏和快乐足球也是双刃剑，只是英格兰国脚更多的还是展示了自己强势的一面，尤其是具备在困境中解决比赛的能力。本场比赛替补出场一分钟后就建功了，当时罗德里传球给马赫莱斯，后者传中球助攻斯特林捅射建功。或许有人认为这粒进球是被封堵后偏转入网的，有一定的偶然性，但是必须承认的是斯特林射门的果断和射术的精准有力，如果上半场出场的话，曼城那样多的机会就不会被错失了。因为末尾进球是替补登场的福登，后者是在第91分钟登场本来是消耗时间的，谁能料到5分钟后他就破门了，还是斯特林反击中的斜传球助攻小将得手。可以说本轮这场关键战是替补双星救主，大心脏的斯特林当为首功，曼城赢球也需要反思。