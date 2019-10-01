曼联主场1比1平阿森纳让主帅陷入了质疑之中，因为第7轮联赛结束后曼联只拿到9个积分，排在联赛第10位，这的确是俱乐部历史上开局最差的战绩。上一次7轮积分不上双是在30年前的1989-1990赛季，当赛季结束后球队只排名第13位，如果索帅本赛季也无法拿到前4的话则可能下课。利好的是球队下轮联赛将客战纽卡斯尔，随后则要主场迎战利物浦，球队还是有望在第8轮将积分达到10分以上的，否则的话则可能再度刷新最差纪录。

经过了上赛季多半个赛季对于球队的打磨，今夏又得到引援上的支持，索帅本该带领球队取得更好的战绩的，遗憾的是目前曼联的排名是豪门球队中最差的。而经历了换帅和夏季无法引援的切尔西都已经上升至第7位，阿森纳拿到一分继续排名第四，一扫了此前客站红魔战绩不佳的阴霾，可以说本轮比赛中最落寞的就是曼联。

了解英超的球迷都知道曾经的英超是曼联和阿森纳的二人台，双雄的确是平分秋色，但是曼联在主场对阵阿森纳的战绩是有绝对优势的。红魔近12个联赛主场对阵阿森纳的战绩是8胜4平，阿森纳上次联赛客场赢曼联是在2006年，但是之前的优势数据并没能保定红魔斩获一场胜仗，索帅的压力增加的同时执教能力也被质疑。上赛季曼联经历了两位主帅，穆帅率队的曼联2比2战平阿森纳，而索帅率队之后曾在客场0比2不敌埃梅里的阿森纳，所以说从某种角度上看本场平局也是幸运的。

从赛季开启至今曼联的赛程也并不魔鬼，因为没有欧冠资格，欧联杯的对手也是弱旅，所以战绩不佳没有借口。红魔联赛首轮主场4比0切尔西之后沾沾自喜，但是此后却遭遇三场不胜，对手是狼队、水晶宫和南安普顿这样的中下游球队。关键期曼联又在主场1比0小胜莱斯特城，当人们以为球队将重新起航之后，球队又爆冷0比2不敌西汉姆，本轮有被阿森纳逼平。欧联杯对阵阿斯塔纳这样的弱旅，占据主场之利也只是1球小胜，联赛杯依旧是主场对阵低级别联赛的罗奇代尔，球队没能如其他球队那样大胜，而是6比4险胜对手。可以看出球队的表现很不稳定，极难取得连胜。巧合是之前在联赛被红魔拿下的狐狸城和切尔西目前排名联赛第3位和第7位，两队近期的战绩都优于曼联，尤其是开启青春风暴的切尔西更为可贵一些。

阿森纳虽然排第四，但是也只比切尔西多一个积分，埃梅里的球队本赛季的战绩也没有预期的好，客场逼平曼联也说明球队和对手半斤八两。这两队本赛季都只是在欧联杯征战，所以也更渴望能稳居前四，但是这一战却暴露了两队更多的不足，想排名联赛前四并不容易。

巧合的是这场大战前两队近两场比赛都是1平1负，本轮齐步走平局收场也让其他争冠球队获益。本轮战罢利物浦积21分领跑，曼城积16分位居第二，莱斯特城积14分，阿森纳和西汉姆积12分，热刺和切尔西则积11分，曼联9个积分的确是豪门中最差的表现，和利物浦相比更是相形而怯。

曼联高层现在还会继续支持主帅，而索帅最需要解决的问题是内部不出现矛盾，因为战绩差的球队更需要齐心协力，而近几个赛季的曼联无论是穆帅时期还是索帅执教之后，队内的不和谐传闻一直存在，这同样是令人担心的一面。索帅处子赛季高开低走，本赛季前引入强援，但是目前战绩如此低迷的确和主帅执教能力有关。曼联目前不乏大牌球星和一些很自我认可的球员，所以在队内的权威不树立起来则会导致更衣室失控。

目前球队攻防两端都有问题，防守上林德洛夫失误比较多。博格巴以往在强强对话的表现比对阵中下游球队强很多，但是本场比赛的发挥也一般，这一点也是索帅没能预判到的。本场比赛博格巴有2次射门，传2次威胁球，1次过人，3次抢断1次成功，1次解围和1次被犯规，62次传球的成功率为80.65%。这位中场核心并没有参与球队唯一进球，只在下半场有一次射门偏出最接近破门，这的确不是博格巴的常态。

如果非要给曼联找一个平局的借口的话，就是大雨中进行的比赛双方的发挥都受到一定的限制，两队第一射门是在第29分钟的时候由佩雷拉完成，这也说明比赛开战之后陷入了焦灼，两队都比较谨慎不希望一早就失球。本场比赛德赫亚多次化解险情也是功臣，否则曼联则可能先失球，全场比赛他4次扑救比阿森纳门将多1次，其中在上半场两次精彩扑救更为关键一些，此外在71.43%的传球成功率上也高于雷诺的51.61%。

曼联上赛季也曾饱受伤病困扰而导致战绩极差，本赛季同样受到伤病的影响，本场比赛卢克肖、马夏尔未能出战，阿森纳伤停的有贝莱林和拉卡泽特。两队都有伤情困扰，且都有队内的一些问题困扰球队，阿森纳选队长令球队受到一些影响，扎卡失误很多却被推举为队长，这样的队长很难带领球队取得佳绩。

索帅是被高层力挺的，但是从上赛季到本赛季这位主帅却不断刷新耻辱记录。上赛季失球数50以上是够糟糕的，本赛季防守补强后仍没改善防守端的不足，此前爆冷不敌西汉姆后制造了英超客场9轮不胜耻辱纪录。接下来球队要经历两场客战，欧联杯客战阿尔卡马尔，回到联赛客战纽卡斯尔，球队还无法扭转颓势的话，耻辱纪录还会刷新。

本轮对阵阿森纳的比赛，曼联射门16比10，射正4比5，角球8比7。曼联方面麦克托米奈3次射门1次射正，打进唯一进球。林加德没射门，佩雷斯4次射门1次射正。拉什福德3次射门1次射正，送出1次助攻。马奎尔1次射门且射正，可以看出曼联中前场核心球员没能制造更多的威胁。阿森纳射门次数不及对手，却比红魔多一次射正，也算是惜平。队内贡多齐1次射门且射正，扎卡零射门，奥巴梅扬也只有1次射门就破门，这同样不是正常状态的他，进攻端制造威胁的次数减少了。佩佩和萨卡都是2次射门1次射正，替补登场的尼尔森1次射门且射正。

和其他四强相比，阿森纳和曼联攻防两端的问题更多一些，更为令人不满的是本轮比赛的过程丝毫看不出来是强强对话，厄齐尔没有得到首发也受到质疑，赛后这场比赛被球迷认为是菜鸟互啄，言外之意就是极其的难看。

曼联零封切尔西之后曾嘲笑这个对手和资历尚浅的主帅兰帕德可能带给球队一个最为低迷的赛季，然而7轮战罢的切尔西则赢得各方的支持和看好，因为队内团结且朝气蓬勃是有无限可能的。今夏转会期因为迪巴拉拒绝加盟曼联，费迪南德还嘲讽这员大将有什么资格拒绝红魔，可本赛季的战绩和比赛的场面的确揭示了不被看高的理由，曼联的确适合换一位更有能力且能掌控更衣室的主帅了。



