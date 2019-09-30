周三凌晨欧冠第二轮就将开打，英超四强也在积极备战，本轮欧冠曼城将主场迎战萨格勒布迪纳摩，切尔西客战里尔，利物浦主战萨尔茨堡红牛，热刺主场迎战拜仁，相比之下还是曼城和利物浦赢球的几率更大。上轮联赛4强都赢球了，但是过程都不易，曼城对阵埃弗顿在第24分钟才洞穿球门，但是13分钟后对手就扳平了比分，如果不是马赫雷斯下半场发威，球队想全取三分还是一个问号。利物浦对阵升班马也是在第70分钟才打破僵局，还是靠对手门将出现黄油手才进球，接下来球队爆冷的可能性也因此增高了，两强欧冠第二轮都需要规避冷门的出现。

曼城这场对阵埃弗顿的比赛是的三粒进球都和马赫雷斯有关，这员大将本赛季的表现更为突出了。第一粒进球是马赫雷斯利用个人能力撕开防线后传给德布劳内，后者一脚斜传球助攻热苏斯头球破门，比利时人本赛季第8次助攻的确说明他近期的状态不错，但是主场比赛曼城防线上的不稳还是真实存在的，京多安和津琴科的表现的确比较低迷，前者在防守角球的时候不够稳，全场比赛他这个点就是一个漏点。津琴科在被委以重任之后将自身的弱点暴露了出来，攻防两端的表现和主力阵容还有差距，要是打强强对话的比赛则是可能造成失球的点，他脚下技术一般加上速率也不快，和球队和配合有点脱节。

防守的不足给了埃弗顿机会，所以球队在曼城进球后13分钟就扳平比分，这一次背锅的是临危受命的费尔南迪尼奥，当时西古德森右路传中球队被费尔南迪尼奥勉强解围，但是伊沃比再度拿球选择强突被费尔南迪尼奥，这一次阻截并没能化解险情，皮球偏转后被科尔曼得球后助攻勒温头球扳平比分。曼城老将两次被考验还是出现了纰漏，曼城这个时间失球的确是很危险的，本赛季和利物浦相比曼城防线上的不足还是很明显的。目前曼城后防线受困于伤病的影响，目前的四人组津琴科应顾不暇顾此失彼，奥塔门迪则总是失位导致队友背锅或自己送分，费尔南迪尼奥改打后卫之后也是勉为其难，防线上只有沃克比较稳健一些，这样的表现的确是每场比赛的隐忧

上半场和埃弗顿1比1战平，下半场双方也没有第一时间做出换人调整，曼城防线上也的确无人可换，只能是通过协防来避免漏洞被对手所利用。马赫雷斯本场比赛很是活跃，此后也先后帮助队友完成射门，只可惜这些进攻都没能斩获进球。马赫雷斯定位球直接破门前埃弗顿也险些利用任意球机会反超比分，当时迪涅的任意球传中球帮助米纳制造威胁，所幸的是曼城门将注意力击中化解险情。

马赫雷斯的定位球直接进球的确是射入了死角，这一球也足见他的脚下功力，更为关键是第84分钟还是他的传球帮助阿奎罗完成一次射门，虽然被对手挡出，但是却被善于捕捉机会的斯特林抽射建功。这粒进球也是有悬疑的，因为皮球击中横梁弹地后并没有入网，但是鹰眼判断进球有效，曼城才提前锁定了胜局，否则球队还是有可能被逼平的。

这场比赛德布劳内不是最耀目的球员，马赫雷斯的关键性则得到各方热捧。本场比赛后他在曼城首发出战的17场比赛制造17球，的确是球队的无二功臣。本场比赛斯特林还浪费了一次马赫雷斯送出的单刀球机会，其他队友也有错失了一些机会，而如果这些队友效率更高一些的话，马赫雷斯在赛后就有更多的助攻数了。这场比赛中马赫雷斯有5次射门全部射正，传5次威胁球、3次过人，1次解围，1次被犯规，此外防守端也同样不遗余力，比赛中的他先后8次夺回球权可谓是攻防两端的大将。

马赫雷斯制造的17球中有7粒进球和10次助攻，这样的效率也的确是惊人，也并不逊色于德布劳内，只是马赫雷斯得到首发机会并不及其他队友，经此一战之后相信瓜帅会给他更多机会首发。本赛季曼城的9场比赛中马赫雷斯5次首发打进3球，送出4次助攻，其余4场比赛也都替补出场，瓜帅还是很信任这名大将的。曼城当初决意引入这员大将就是因为他15-16赛季效力狐狸城时期的强势效率，奈何加盟曼城之后的马赫雷斯就有一些慢热，而今状态持续上升的确可能重现当年获得英超最佳的强势表现，这一点对于三线作战的曼城取得佳绩也是有保证的，接下来的欧冠次轮马赫雷斯必然会连场出战。



