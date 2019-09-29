切尔西主场2比0取胜布莱顿，球队赢得联赛首个主场胜局，此外也是本赛季第一次零封对手，这对于兰帕德和球队来说都是很有意义的一场比赛。赛后球队排在了联赛第六的位置和暂居第4的热刺同积11分，这也是球队应该排名的位置，因为兰帕德处子赛季的目标就是欧冠资格。本场比赛芒特利用对手失误制造点球，若日尼奥稳稳命中帮助球队在第50分钟打破僵局，这也说明在球队久攻不下的情况下是需要球员利用个人能力施压对手制造机会的，以往是阿扎尔凭借一己之力来力挽狂澜，而现在芒特的确有这样的能力。

值得一提的是球队此前1比1战平莱斯特城一战中，芒特也是利用对手传球失误完成抢断后打破僵局的，可以看出芒特很善于利用对手的错漏一击致命。这粒进球不仅仅是本赛季的第一粒进球，也是芒特个人联赛的处子球，的确比预想的要早很多。值得一提的是球队随后3比2诺维奇的比赛是蓝军新赛季首胜，芒特在对手将比分扳成1比1平之后再建奇功，他接普利西奇的传球后摆脱防守球员推射入网，也是一气呵成。

切尔西5比2大胜狼队的比赛中的第二粒进球同样和芒特有关，他接托莫里传球后突破禁区受阻，但是皮球偏转后给了亚伯拉罕建功的机会，后者随后打进两球完成帽子戏法，需要记住芒特的功劳。更为关键的是当对手连续追回两球之后，又是芒特接巴舒亚伊传球锁定了胜局。其实仔细盘点一下就能明白芒特的重要性，大心脏加关键性比其他人更为到位。

芒特一直都是被寄予厚望的切尔西年轻球员，2017年他在u19的比赛中代表英格兰出战，并在球队4比1德国的比赛中上演帽子戏法，被认为是未来之星，他和梅森也被称为16/17赛季的年度最佳青训球员。本赛季开启至今被认为切尔西队内最为重要的是吕迪格和芒特，因为后者是防线上最为稳健的大将，而芒特则是进攻端不可缺少的人才。亚伯拉罕本赛季进球比较多，但是偶尔也比较独一些，在切尔西对阵利物浦的比赛中亚伯拉罕在一次进攻中自己射门错失良机，倘若传给另一侧的芒特则是必进球。

接下来蓝军的支持者更为期待奥多伊、芒特和亚伯拉罕的三叉戟组合，因为这三人假以时日就不需要羡慕利物浦三叉戟的威力了。芒特先拔头筹比赛有两场，第一次平局收场，本轮最终2球零封对手的确没有留下遗憾。本场比赛大腿威廉也找回了曾经的霸气，因为就是他在第76分钟的进球帮助球队锁定胜局，给他送出助攻的是替补登场的奥多伊，后者也是近两场打进1球，送出1次助攻。

本场比赛亚伯拉罕没能进球有点遗憾，全场比赛他有5次射门3次射正，传2次威胁球，2次被犯规，1次过人，本场比赛这员小将脚下有点软，或许是周中得到轮休反而让他有点不习惯，也可能是太想在主场赢球反而会错失机会，一些绝佳的射门机会没能建功的确很可惜。芒特本场比赛传3次威胁球和1次射门，2次射正，1次抢断，整体的发挥的确更为关键一些。

在坎特伤停的情况下，威廉的表现也是极其关键的，本场比赛蓝军新10号进球也是很及时的，全场比赛他6次射门2次射门，传1次威胁球，1次过人，4次抢断3次成功，1次被犯规，37次传球成功率78.38%。威廉调整到最佳状态对于球队也是有很大帮助的，毕竟接下来欧冠客战里尔的比赛是必须全取三分的比赛，球队在欧冠赛场还是需要更有经验的老将坐镇的。