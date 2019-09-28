英超联赛再度开战，曼城将客战埃弗顿，因为太妃糖曾多次爆冷豪门，所以本轮客战曼城也不能大意。因为下周中还有欧冠主场对阵萨格勒布迪纳摩的比赛，本轮联赛也需要让一些球员轮休，不过其他人不首发无关紧要，席尔瓦必定会首发，因为本场比赛如果曼城取胜的话，席尔瓦也将刷新一项数据，并且成为史上最快收获英超200胜的球员。

本场比赛前曼城中场大师席尔瓦已经在英超出战288场比赛，胜场数达到199场，此前的英超最快200胜的纪录保持者是切尔西前队长特里，后者用了305场比赛创造纪录。席尔瓦本轮如果帮助球队取胜的话，新的纪录直接提高16场的确更给力一些。本赛季结束后席尔瓦就要挥别曼城和英超，所以刷新个人的各项纪录也是很有意义的。

席尔瓦是在2010年6月30日以3660万欧元转会费加盟曼城的，目前在奖杯上也就缺少欧冠奖杯，可以在这样多的场次中斩获200场胜局也说明最近几个赛季的曼城胜率极高，席尔瓦也成为很多比赛中的关键先生，这也是球队和球员的相互成全。本赛季的席尔瓦依旧关键，在大胜沃特福德的比赛中，他在第52秒就率先破门，这粒进球也是本赛季英超迄今为止最快进球，赛后瓜帅也感叹大将的锐利和绝佳的好状态。

本赛季曼城联赛杯大胜普雷斯顿的比赛中，席尔瓦在上半场末尾制造了对手的乌龙球，帮助球队3比0领先对手，其实这个比分也等于锁定胜局了。此外本赛季阿奎罗和席尔瓦联手进球数也刷新了，球队3比1伯恩茅斯的比赛中席尔瓦助攻阿奎罗破门之后，两人携手打进27球，化学效应也很明显，可以说这两人也是曼城近几个赛季斩获无数奖杯的绝对功臣。

埃弗顿上赛季屡屡造冷英超争冠集团的球队，其中客场2比2逼平热刺，主场4比0大胜曼联，此后还曾1比0阿森纳、2比0和0比0切尔西、0比0利物浦。不过球队两次对阵曼城的比赛都输球了，其中主场0比2、客场1比3曼城，球队面对瓜帅的球队还是很难赢球的。17/18赛季埃弗顿还曾0比0利物浦、1比3曼城、2比1阿森纳、1比1曼联、1比1曼城和热刺，可以说每个赛季埃弗顿都会造冷，这也说明球队的韧性和针对性做的不错。

这场比赛前埃弗顿主帅马尔科-席尔瓦表示球队每次对阵曼城都毫无畏惧，且会全力阻截对手。不过外界却一致不看好埃弗顿本轮比赛能拿分，因为本赛季埃弗顿的联赛战绩是2胜1平3负，主场战绩是2胜1负，上轮联赛主场0比2不敌谢菲联，所以外界不看好埃弗顿也是有理由的。利好的是周中联赛杯埃弗顿客场2比0拿下谢周三，整体发挥倒是不错，本轮比赛埃弗顿的安德烈-戈麦斯伤停，不过一个伤号不影响主帅排兵布阵。

曼城前6轮联赛4胜1平1负也有冷门出现，和全胜领跑的利物浦是有差距的，所以本场比赛会坚决拒绝冷门的出现。利物浦本轮客战谢菲联，拿下对手的几率更大一些，所以曼城想缩小分差更需要确保三分到手，否则分差被拉大6分或8分的话的确很难完成追分。本赛季曼城进球数上是有优势的，目前球队6轮联赛打进18球，比利物浦多6球，失球数为6球，比红军多1球。曼城场均打进4球，6轮贡献24球说明进攻端的优势所在。

埃弗顿目前只积7分排第14位，比降级区多3分，球队若失分就有可能陷入降级区，这也是球队要力拼曼城的一个原因。埃弗顿本赛季6场比赛只打进5球，失球数是9球，进攻端和防线都很无力，球队场均被对手射门7.3次，排英超倒数第2，这样的表现想拿下曼城着实不易。

席尔瓦在关键战的表现很到位，上赛季两次对阵埃弗顿的发挥也不错，客场2比0拿下埃弗顿的比赛中席尔瓦首发出战，第89分钟被德布劳内换下。上半场比赛中席尔瓦接萨内直传将球传给京多安，后者射门击中横梁，如果这球打进的话就是席尔瓦的一次助攻。半场补时阶段席尔瓦利用任意球传中助攻拉波尔特头球破门的确是功臣，不过这场比赛打的焦灼，曼城一直只是1球领先埃弗顿，瓜帅在场边也很焦急，球队最终在第97分钟的时候才由德布劳内助攻热苏斯破门锁定胜局。

席尔瓦全场比赛有2次射门，送出1次助攻，1次过人、2次抢断，1次解围，44次传球的成功率84%，也是这场胜仗的关键。这场比赛的过程也在揭示2比0比分之外的内容，曼城这场比赛赢球也并不轻松，这一点也增加了本轮埃弗顿拿分的信心。