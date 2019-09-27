本周末英超第7轮开战，切尔西将在主场迎战布莱顿，主队目前排名联赛第11位，联赛6轮战绩2胜2平2负，主场战绩是2平1负，本场比赛期待联赛主场首胜。周中联赛杯青春风暴效率极高，不出意外的话兰帕德会给予一些小将继续连场建功。蓝军受困于防线的不稳，所以本场比赛防线四人组的安排也是极其关键的，祖玛在杯赛建功之后，本场也可能被委以重任。

客队布莱顿目前排第15位，6轮比赛的战绩是1胜3平2负，本赛季客场战绩是1胜1平1负，球队先后在客场3比0沃特福德、0比4曼城、0比0纽卡，对阵强队的表现的确低迷。布莱顿周中的联赛主场1比3不敌维拉，近4场比赛2平2负一胜难求，基于客队近期状态比较低迷，本场比赛蓝军有望无忧取胜。

本轮比赛只有一场强强对话，曼联将在主场迎战阿森纳，利物浦客战谢菲联、热刺主战南安普顿、曼城客战埃弗顿，所以切尔西拿分的话可能将排名提升。周中联赛杯首发出战的祖玛、阿隆索、奥多伊有望连场首发，因为目前吕迪格、埃莫森都伤停，奥多伊是上赛季表现极其出色的球员，复出之后也有不俗的表现，主帅应该会给他更多的机会。此外得到休息的主力球员中阿斯皮利奎塔、托莫里、科瓦契奇、若日尼奥、坎特、威廉、亚布拉罕、芒特都可能首发出战。不过因为周末比赛后4天就要打欧冠客战里尔的比赛，兰帕德应该会为欧冠做准备，因为欧冠首轮输球，第二轮这场比赛更为关键。

布莱顿目前6轮联赛打进8球，丢了10球，球队防守端也不稳定，进球端也很乏力，球队在默契度上也有不足，所以近两场比赛的过程很糟糕，所以短期内回暖很难。球队可以依靠的是格罗斯和莫派两员大将，这两人的能力较强，彼此之间的化学效应也很明显，蓝军的防线需要重点盯防这两人。

切尔西本场备战需要从两场比赛中借鉴，领先两球最终被谢菲联逼平的比赛也是蓝军的前车之鉴，谢菲联和布莱顿都是中下游球队，本轮比赛如何能在对阵这些劲旅的比赛中将领先的优势延续到最后很重要。切尔西目前进攻端的能力是毋庸置疑的，症结就是防守方面的问题，凯帕也是鲜有绝对的神扑，后防线祖玛藏有隐患，队长阿兹皮利奎塔的确是有能力的大将，但是本赛季的一些比赛也有一些力不从心。

蓝军队长的传中能力一般，之前总能助攻也都是帮助莫拉塔破门，助攻其他对手的次数很少。他在进攻一旦上不去的话就会缺少一个出球的点，这一点对于球队也是不利的一面。目前兰帕德合适可以用詹姆斯和队长进行轮换的，不过因为本场比赛后者得到休息，所以这个位置还是会让队长首发的。

惜平谢菲联一战的后防线四人是埃莫森、托莫里、祖玛和队长，埃莫森近期伤停，所以能给予进攻端更多帮助的阿隆索必然会首发，克里斯滕森本场如果伤愈的话也会获得首发机会，毕竟他比祖玛更为稳定。谢菲联下半场的进球是斯蒂文过掉蓝军队长和若日尼奥之后助攻队友破门的，接下来的比赛也需要避免在相同的时间和地方失球。上下半场都需要规避对方抢开局，再就是定位球防守需要做得更好一些。

切尔西本赛季多数比赛进球时间比较早，对阵莱斯特城第7分钟芒特抓对手失误先下一城，但是对手下半场第66分钟利用角球机会破门。对阵诺维奇的比赛开场156秒进球，队长传中球助攻亚布拉罕破门，但是球队4分钟球失球了，对手三人传球配合撕开防线扳平比分。芒特随后进球后13分钟蓝军再度失球，这一次是祖玛盯人不紧导致失球，所幸的是这场比赛末尾还是由亚布拉罕进球锁定了胜局。

对阵谢菲联和狼队的比赛都是在上半场中段打破僵局，不同是对阵谢菲联下半场防线两次出错送分，对阵狼队则是酣胜。欧冠对阵瓦伦西亚和联赛对阵曼联以及利物浦，切尔西都是在场面上有优势，但是却没能转换为胜局，战术变化和下半场换人应变上还需要下功夫。随着伤员不断伤愈复出，兰帕德在用人方面不会捉襟见肘，适度的轮换阵容是必然的，输球也再不能拿阵容不整作为借口了。

必须认可的是逆转战也是能提升士气的，本赛季落后比分的情况下基本是接受失利和失分的结果，无论是对阵曼联、利物浦还是瓦伦西亚都是遗憾失分，兰帕德还需要增强球队这方面的能力。此外必须提及的是联赛杯一战率先破门的是巴克利，送出助攻的是佩德罗，这两人也可以为本场对阵布莱顿所用，因为这两人可能延续强势效率。



