联赛杯第3轮切尔西主场7比1大胜格里姆斯比，这场比赛也是兰帕德执教蓝军的第一个主场胜局，赛后人们感叹一切都是最好的安排。因为之前对阵谢菲联一战球队错失了主场首胜的机会，很多人为此感到遗憾，而今却觉得本轮主场酣胜才更有意义，因为这是青春风暴的胜利。本场比赛中迟迟没有找到感觉的巴舒亚伊梅开二度，备受质疑的祖玛也有一球入账，年轻的詹姆斯和刚刚复出的奥多伊也有进球，加上巴克利和老将佩德罗的进球，一切都是几近完美的样子。

可以说这场比赛球迷们所期待的内容都一一呈现了出来，多少年来一直期待的青春风暴比预期的更华丽，在感叹曼城轮换9人青春风暴酣胜之后，切尔西轮换了11人也一样可以7球大胜，更为重要的年轻球员们在蓝桥上演了这样的一战。兰帕德的智商极高，这对于他的职业生涯也是有帮助，而今对于执教生涯也有益处，因为他有自己的战术理念，而且敢于祭出心中所想的阵容或采取变阵，哪怕会遭遇一些质疑，甚至会有一些冒险，但是依旧会去做。

虽然老板阿布是崇尚漂亮足球的，但是如果打出华丽的比赛却没有了血性，则会丢失了切尔西最根本的特质，和漂亮的打法和赢球相比血性更加重要。人们一直都在期待蓝军的青训人才均能为球队所用，这一点曾经是蓝军支持者的梦想，而今已经实现，今后还会有一些外租的可用之才还会逐渐的回归蓝桥。

本场对阵格里姆斯比的数据也是一边倒的，切尔西射门14比8，射正10比3，年轻球员还错失了一些机会，还有3次越位。不过这样的比分已经足够了，太多的会有点败人品，毕竟对手是低级别联赛的球队，接下来联赛杯的比赛中还会遇到更强的对手，到时候可以再度检验蓝军年轻阵容的实力。本场比赛的第一球是老将之间的配合，佩德罗回传球中巴克利先下一城，本赛季佩刀有点生锈，本轮比赛开刃之后则有望在随后的联赛和欧冠比赛中发挥威力。

球队的第二粒进球是詹姆斯在禁区右侧传球助攻巴舒亚伊转身抽射得手的，这一球的惊喜程度很高，毕竟比利时人经常错失绝佳的机会，这一次转身射门很果断也有力道。对手随后的进球是门将开大脚撕开了防线，两名球员配合之后将球打进，这段时间蓝军的防守还是出现了漏洞的。

关键时刻祖玛却成为了救世主，这一点的确是出乎意料，当时蓝军角球机会，对手对祖玛犯规送点球大礼，佩德罗主罚命中。之前的比赛中巴克利争罚点球罚丢之后引发质疑，主帅赛后强调他就是队内的点球手，而本场比赛中佩刀主罚也说明了一切，事实上点球手就该是佩德罗或威廉这样更为稳健的球员主罚才是正确的，这样也能避免今后错失点球造成失分。

下半场詹姆斯再度助攻祖玛破门，这一球基本是锁定胜局的进球，年轻二人组的默契度很足。随后詹姆斯就利用对手的失误打进一球，至此这名20岁的小将就成为本场最为惊艳的一员，在奥多伊、奇克、亚伯拉罕、芒特得到认可之后，詹姆斯也值得更多的期待。切尔西本赛季进攻端能制造进球，防线是最为不稳定的，本场比赛祖玛能有上佳的表现也是一份收获。

末尾的两球是普利西奇助攻巴舒亚伊破门，后者在3分钟后助攻奥多伊锁定胜局，算是为这场比赛划上了完美的句号。虽然这场比赛对手是弱旅，大胜有一定的必然性，但是切尔西开启新的青春风暴也是必然的，随着奥多伊和奇克等人伤愈复出，给予兰帕德可用的球员也会更多，应对多线作战也会更为得力。

很多事情想做到是需要一些条件的，对于切尔西来说转会禁令居然逼得蓝军开启了青春风暴，球队的确是因祸得福。蓝军不需要花费很多资金就可以有一批实力较为出色的球员崛起成为球队的主力军，如果可以引援的话，切尔西还会如之前那样周而复始的换帅和靠引援来筹谋冠军奖杯，所以失之东隅收之桑榆也是很庆幸的事情。

阿扎尔的离队促使球队必须有新的核心球员站出来撑起一片天空，路易斯的离队也逼迫更为年轻化的后防线必须快速的成长好帮助球队斩获更多的胜局。兰帕德恰恰又是对切尔西青训体系和年轻队阵容更为熟悉的教练，所以他入主蓝桥的确是最合适了。

目前蓝军阵中主力球员亚伯拉罕1997年出生今年22岁，1999年的芒特只有20岁，奥多伊是2000年出生只有19岁，祖玛出生于1994今年25岁，奇克1996年出生今年23岁，托莫里1997年出生今年22岁，詹姆斯1999年出生今年20岁，吉尔摩2001年出生只有18岁。后面这员小将本场也首发出战打满全场表现可圈可点，加上今夏热身赛中的出色表现，的确可以成为主帅杯赛的必选球员。今年9月中旬俱乐部和吉尔摩续约4年，也是认定这员小将可以为球队所用。

詹姆斯是打右边后卫的，本场比赛也是他在一线队的首秀，他传射建功成为最受瞩目的球员，因为除了进球和助攻他还创造了5次绝佳的进球机会，接下来也可以和队长阿斯皮利奎塔竞争一下。一直以来蓝军队长都是几乎全勤的球员，所以适当的减少他的比赛时间，并培养同位置的人才也是必须的。