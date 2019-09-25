凌晨联赛杯无冷，阿森纳轮换11人5比0诺丁汉森林，小将建功轻松晋级。曼城轮换9人以3比0的比分拿下普雷斯顿，但是建功的是斯特林、热苏斯和席尔瓦。从上赛季开始瓜帅对国内杯赛也是相当的重视，必须派遣几名核心球员坐镇，这也是上赛季曼城斩获国内三冠王的关键。

杯赛锻炼年轻球员没问题，但是这就有爆冷的可能，因为联赛杯和足总杯年年都会出现爆冷豪门的比赛，所以想筹谋这个赛事的奖杯必须在首发上好好运筹才行。瓜帅接手曼城后在杯赛应对的方式进行了改变，处子赛季曾派遣替补阵容出战，曾客场0比0哈德斯，再回到主场5比1淘汰了对手，当赛季和阿森纳常规时间1比1战平，加时赛被桑切斯绝杀从而失冠。

17/18赛季曼城在足总杯上客场爆冷0比1维冈竞技出局，这是球队第二次在弱旅身上无法全取三分，只是这一次是爆冷出局，当时上半场德尔夫补时铲球犯规染红，球队末尾被绝杀。这场比赛后瓜帅进行了改变，哪怕多线作战也不会放松国内杯赛的排兵布阵，所以三冠王也和运筹相关，哪怕这期间也有一些质疑的声音，但是事实证明主帅的选择没错。

从本轮杯赛的安排上可以看出瓜帅想给与球队的不只是一座欧冠奖杯，甚至应该是国内三冠王和欧冠奖杯。上赛季球队在联赛杯先后3比0牛津联、2比0富勒姆、4比2莱斯特城、9比0和1比0伯顿、4比3拿下切尔西夺冠。足总杯7比0罗瑟汉姆、5比0伯恩利、4比1纽波特郡/3比2斯旺西、1比0、6比0沃特福德夺冠。可以看出瓜帅排出的阵容可以更多场的零封对手，也能为球队提升士气，多线争冠也能让球队阵容厚度更全面的体现出来。

或许有人会认为瓜帅过于侧重杯赛，没有让更多主力球员得到休息，也直接导致上赛季吃到4场败仗。球队上赛季联赛杯客场4比2莱斯特城之后，回到联赛吃到两连败，球队主场2比3水晶宫、客场1比2不敌莱斯特城。进入2019年之后球队在足总杯5比0大胜伯恩利之后，联赛客场1比2不敌纽卡。随后1比0布莱顿之后，欧冠客战热刺也0比1输球。不过事实说明侧重杯赛并不是爆冷输球的唯一主因，因为赛季初的曼城单线作战也曾在客场1比1狼队，而赛季结束后的三冠王的冠军荣耀更证明瓜帅的安排是正确的。

本场杯赛之后球队将客战埃弗顿，这同样是个难缠的对手，预测瓜帅会让在杯赛中出场的斯特林、席尔瓦、热苏斯替补备战，而京多安和贝尔安多这样的大将则可以应对一周双赛的考验。不过斯特林和席尔瓦虽然首发但是都只打了73和63分钟，回到联赛即便出战也没有太多的妨碍。上赛季曼城两次对阵埃弗顿都取胜了，球队主场3比1埃弗顿，客场2比0零封对手，所以本赛季接下来这场客战胜算也大。

本赛季的曼城欧冠夺冠赔率排第一位，被看高也是因为球队整体的表现极其的出色，即便偶尔失分依旧不会影响球队的夺冠前景。欧冠赔率第二位的是巴萨，但是本赛季宇宙队的战绩不佳，目前排名西甲第4，梅西也在球队2比1拿下黄色潜水艇之后再度伤退，所以巴萨本赛季的夺冠也前景也被蒙上灰色。在感叹巴萨本赛季的各种不济的同时，也有人认为巴萨困顿只是因为缺少了瓜帅而已，因为目前的主帅的确难以带领球队再创佳绩和辉煌。

瓜帅执教巴萨期间是球队最为鼎盛的时期，执教拜仁则被认为留有遗憾的，因为欧冠没能如愿登顶，所以当瓜帅选择执教曼城也并不看好。因为和西甲是双雄争霸，德甲是拜仁独霸，相比之下英超4强争霸的确更为残酷，而事实证明卖瓜帅经历处子赛季的打磨之后，次赛季就傲视群雄，这的确是主帅的实力所在。

瓜帅执教曼城经典战役不少，这其中就包括欧冠淘汰赛客场4比0斩落巴塞尔，因为这不仅仅只是一场胜仗，还有很多内容在里面。曼城全场完成了868次传球，传球次数最多的是奥塔门迪、孔帕尼、德尔夫、沃克尔4将，出奇的是他们不是在后场倒脚，而是进攻的发起者，因为曼城形成半场围攻的架势，奥塔门迪和孔帕尼也经常在中圈弧附利用传球来撕开对手的防线，这样的场面的确令人感叹不已。这就是瓜帅短时间锻造的曼城，和以往完全不同，在巴萨的催眠倒脚模式和曼城如今的传控不同，但是相同的是都能漂亮的拿下对手。

瓜帅的球队都是控球和传球能力极强的，不同的是巴萨后卫是传球控制比赛，而曼城的后卫则是为进攻。因为英超速率快，竞争也更加激烈，整体的水平较高，所以中卫们的各方面能力也必须更强，同时也能制造更多的关键球，比赛也更具观赏性，这无一不是瓜帅运筹所成就的。

瓜帅执教曼城之后的引援也是很到位，俱乐部按照主帅需求来买人，所以也都能在瓜帅的战术中如鱼得水，这也是球队战绩彪炳的一个重要原因。瓜帅账下的奥塔门迪、斯通斯和拉波尔特几位球员的脚下技术不错，出球能力强，所以都能承担防线组织进攻的任务。本场杯赛夏季新援坎塞洛也获得首发机会，面对弱旅的比赛中他的发挥很到位，这一战之后相信瓜帅会给弟子打分，继而获得更多的登场机会。

瓜帅的特点是变化，即便是拜仁那样长期雄霸德甲的球队也必须进行改变，瓜帅会在开始不断进行改变，而且多数是微调，继而找到更适合自己战术体系的阵容。瓜帅改造球员也是很成功的，让马丁内斯打中卫、拉姆从边后卫改打后腰、中场球员格策打假9号，这样的大动作也曾遭遇质疑，但是最终证明瓜帅的举措是正确的，帮助拜仁刷新了很多数据和出色的战绩，已经改变带来的精彩比赛，都留在了德甲的赛场上和拜仁俱乐部的历史中。

其实对于名帅和豪门球队最为重要的就是打破过去的一切，进行改变和改革，从而开启新的时代。看看现在曼城的年龄结构，球队已经完成了新老交替，即便如此瓜帅还是会更多年轻人机会，这样做避免了在未来还需要面对更严峻的新老更替问题。

本场比赛斯特林传射建功，快乐足球变为漂亮足球，一切就是这样简单，瓜帅派遣他出战也是希望他将状态调整到最好，斯特林的进球是加西亚送出的助攻。第二球是斯特林和热苏斯的化学效应，第42分钟的进球同样是斯特林助攻席尔瓦建功，保定三球的优势，曼城在上半场已经奠定了胜局，这样的比赛仿佛和训练赛一样能否保持状态，还能赢得信心和磨练年轻球员，的确是多重的利好。有核心球员率队也能促使年轻球员更快速的成长，这一点瓜帅一直都很坚持也收获颇丰。



