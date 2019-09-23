英超红蓝大战落下帷幕，从比赛的过程中来看这不失为一场惊心动魄的比赛，欧冠桂冠加身的利物浦在蓝桥2比1赢球了，但是赛后的数据却并不占优，而切尔西虽然输球了但是却赢得了更多人们的支持，蓝色青春风暴只是需要时间就能再度掀起蓝色狂飙。全场比赛切尔西射门13比6，射正2比3，角球6比4，即便上半场0比2落后，但是比赛的场面不输，进攻端制造机会上更优于对手，红军的阿诺德甚至在第57分钟的就开始拖延时间被裁判出示了黄牌，由此可以看出利物浦的压力。

一支被克洛普打造了三个多赛季的球队，一支刚在兰帕德的手里磨合了两个月的阵容，以这个点去看这场比赛，相形而怯的就不是切尔西了。一向被认为打漂亮足球的利物浦本场比赛只是利用定位球两次洞穿了蓝军的球门，第一球是克里斯滕森在不该犯规的位置放倒了马内，对手的定位球机会萨拉赫为队友做了掩护才导致蓝军防线未能阻挡皮球入网，阿诺德也让球队在客场领先一球。

这粒失球也能揭示切尔西的问题，球队目前最为薄弱的环节的是后防线，克里斯滕森如果和吕迪格搭档就会稳健一些，本场是和年轻球员托莫里搭档，心态上和处理球上过于急躁和轻率了一些，所以第一粒失球他的确有责任。克里斯滕森上赛季曾遭萨里弃用，本赛季重新得到机会的确是因为路易斯的离开和吕迪格的伤病以及祖玛的不稳定，还有一点就是主帅兰帕德是要锐意让年轻球员得到更多锻炼，所以即便没有其他理由克里斯滕森都会得到机会。

路易斯是有大赛经验的，但是也有一些不足和问题，不过很多时候人们将责任归咎于克里斯滕森等年轻球员的身上，后者当年在德甲被认为是排名前三的中卫，回到切尔西得到过重用也被放在替补席，相信得到历练之后还是会有更为稳健的发挥的。可以说切尔西目前最佳中卫组合就是吕迪格和克里斯滕森，不过托莫里本赛季的表现也好于预期，稳健度甚至比克里斯滕森还好，假以时日也可以更胜任首发位置，中后卫的位置合理轮换也是豪门球队必须具备的条件之一。本场比赛克里斯滕森也在半场结束前因伤被祖玛换下，切尔西中后卫的伤病困扰的确是最大的障碍。

亚伯拉罕本轮前是射手榜第一位的球员，但是本场比赛面对利物浦门将却错失了单刀球的机会，这显然是年轻球员在交学费。比赛中有一次必进球机会，他接克里斯滕森的直传球之后其实可以选择分球给芒特，因为后者位置更好，也能骗过门将，只是这次良机小将选择了自己打门，因为太正而被没收了的确很可惜。

事实上换一个对手的话，亚伯拉罕这球也许就能打进了，必须承认的是第一次经历正赛中的红蓝大战，对手还是欧冠冠军得主，内心的压力一定更大一些，因而会错失了一些机会。本场先后出现伤员浪费了两个换人名额，这和比赛的激烈以及大战的紧张也是相关的，因为球队太想在这样的比赛中拿分了。

年轻球员在经验上的不足是必须要自己去面对的，俱乐部和球迷也需要和球员们一起经历这个过程。当然球队的第二粒失球是最不应该的，不过这和进球被判越位相关。当威廉和芒特以及阿兹皮利奎塔利用配合和门前混战最终破门之后，视频裁判才显示芒特在传球的时候已经越位，而事实上却是毫厘之间。这次判罚显然也影响了蓝军球员的心态，因为队长和队友们都庆祝了，视频裁判才告诉主裁有问题需要观看视频做出判断。这也是一直依赖很多人质疑VAR的一个点，因为如果是裁判看到芒特越位，一早就吹掉了这次进攻，这不会影响到球队，反之则可能给不同的球队制造困扰，影响随后的发挥。

切尔西的第二粒进球就是在这粒进球被吹掉之后打进的，2比0的领先优势的确是增加了压力。有的球队是在压力下认怂的，但是有的球队却是在打压下更顽强也更敢于在进攻端施压，切尔西就是后者。上半场数据显示切尔西射门4比2，射正1比2，角球3比1，越位5比1，球队还是进攻心切，所以陷入了对手的越位陷阱，定位球两度失分也是赛后所需要调整的。

下半场切尔西加强了进攻，射门9比4，射正1比1，角球3比3，越位2比0，射门次数上是增加了不少，坎特的进球的确是显示了个人能力的，本场比赛他的复出也让球队赢得了更多的进攻机会，第71分钟的进球也让比赛有了悬念。球队最终没能再度进球还是缺少一些运气，下半场亚布拉罕接队长传球也是一次破门的良机，此外替补登场的巴舒亚伊也错失了一次绝佳的机会，所以这场比赛应该是利物浦险胜，切尔西则是惜败。检验一支球队是否不断精进是要看下一次两军对垒时候的表现，所以再战红军的时候切尔西会有不一样的答卷。

本场比赛唯一质疑主帅的是不该让埃莫森首发，毕竟刚刚伤愈就打这样高强度的比赛的确无法坚持打满全场，而他的位置也是极其重要的。近期阿隆索的表现丝毫不逊色队友，不清楚为什么在这样的大战中不选择更健康和状态更好的阿隆索首发，白白的浪费了一个换人名额。

本场比赛科瓦契奇也有一些疲惫，切尔西应对一周双赛的确需要更多的轮换，而本场没有首发的巴克利、佩德罗、普利西奇应该得到更多的机会，周中联赛杯主场迎战格里姆斯比应该给主力休息的时间，替补登场的巴舒亚伊和阿隆索以及祖玛都该在杯赛中首发出战，而其他核心球队则需要好好备战随后的联赛，对于切尔西来说避免疲惫之下造成更多的伤病是第一重要的。



