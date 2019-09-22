本轮英超曼城8球血洗沃特福德，这也让群雄忌惮，赛后蓝月亮多赛一场的情况下只比利物浦少2分，净胜球则多7球，本轮利物浦一旦无法拿下切尔西，那么两强的积分差距就将减少，这无疑是瓜帅想看到的。人们都在感叹曼城的强势，其实上赛季球队就曾6比0拿下沃特福德，当时是在足总杯的比赛中。事实上曼城上轮联赛被诺维奇3比2拿下，球员们也是有一股子怨气的，加上顿涅茨克矿工也没能给曼城制造难题，所以球队回到联赛自然是大开杀戒。

从上半场的进球可以看出沃特福德犯错送分的情况很多，这也是有一些出乎意料的，因为上赛季两队联赛两次对阵的比分并不悬殊，曼城在客场2比1，回到主场3比1沃特福德，所以本轮也是一个意外。事实上诺维奇爆冷拿下曼城也让其他中下游球队跃跃欲试，弱旅们都寄望从蓝月亮身上拿分，这种想法也可能是导致开场不久就频繁出错的一个原因。

回看这场比赛的进球，开场52秒德布劳内就助攻席尔瓦破门，禁区里面三对三，但是席尔瓦抢先一步洞穿球门，防守没有紧贴着也证明球员不认为这次进攻很危险。第7分钟马赫雷斯造点球更为致命，福斯特出击从曼城大将脚下扑球也是太想当然，这样的选择明显是很愚蠢的。5分钟后又是杜库雷犯规送位置极好的定位球机会给马赫雷斯，状态火热的曼城大将开出的定位球还正好击中克莱维利后入网，这乌龙助攻也是给对手锦上添花了。

可以看出前12分钟沃特福德做了什么，集体的崩溃才成全了曼城的酣胜，其实并不是蓝月亮较上轮比赛强大了多少，而是本轮客队太过于低迷了。除了出错就是定位球失分，曼城上半场两次利用定位球直接破门，上半场就被灌入5球也证明这场比赛将是虐杀。遗憾的是下半场沃特福德并没有做出多大的改变，除了上半场做了一个人员的调整外，下半场主帅换人是在第58分钟的时候，而不是下半场一上来就立刻做出应对的措施，主帅大概认为守得住0比5的赛果。

值得一提的是下半场一上来做出换人调整是曼城，瓜帅开始让核心球员得到休息的时间，安杰利诺换下了门迪，坎塞洛和加西亚先后在第54分钟和第63分钟换下沃克和奥塔门迪，瓜帅已经开始为下一场比赛做准备了。可即便这样还能打进3球，这的确说明曼城板凳深度厚，对手则应对不利，否则不会遭遇惨败。下半场的三粒进球依旧和三人组有关，上半场发威的德布劳内、席尔瓦和马赫雷斯依旧是操刀手。席尔瓦先是助攻贝尔纳多破门，德布奥内利用传中助攻葡萄牙人再下一城，末尾马赫雷斯助攻德布劳内将比分定格为8比0，这三人的相互成全的确是极其美妙的。

事实上除了进攻端的犀利和高效率外，门迪和费尔南迪尼奥坐镇后防线，也让曾经出现的漏洞被弥补了，所以曼城成为固若金汤的球队，沃特福德自然无法有还手之力。赛后有球迷调侃这场比赛的赛果其实和埃梅里以及诺维奇主帅有关，因为上轮联赛沃特福德主场2比2逼平阿森纳，沃特福德上下都认为凭借自己的实力也能从输给诺维奇的曼城身上拿分，这份自信害了球队。此外诺维奇将卫冕冠军打下神坛也曼城在本轮拼命地扭转颓势，所以全力进攻不遗余力也成就了本轮的酣胜。

有人认为一场大胜可能是会败人品，不过曼城随后的对手是联赛杯客战普雷斯顿的比赛，球队想爆冷失分的确太困难了。不过本轮比赛除了大胜外，还看到曼城的一点可贵之处，那就是即便大比分领先着对手，但是曼城球员依旧在前场不断拼抢直到比赛结束，如果不看比分的话是看不出球队已经是8球领先对手了，这样专注地力保球门不失的行为才是最值得点赞的。

在竞技赛事中其实最大的忌讳是轻敌和想当然，沃特福德很明显是沉醉在上轮逼平阿森纳的过程中还没有醒来。上轮联赛沃特福德射门31比7，射正多达10比4，角球7比1，关键传球23比6，这简直是豪门对阵弱旅的数据，阿森纳的确祭出最尴尬一战，两位核心球员出错送分也是灾难级的表现。曼城上轮联赛对阵诺维奇的数据占优但是却输球了，归根结底是队内球员犯错，而诺维奇7次射门3次射正全部转换为进球也是超发挥了。本轮虐沃特福德的数据也是一边倒，曼城射门28比5，射正11比4，11次射正打进8球也是绝对的神发挥了，不过曼城对阵诺维奇也有25次射门8次射正，但是只命中2球，心态在两场比赛中是起到决定作用的。



