英超的第6轮只有一场强强对话，切尔西将在主场迎战利物浦，蓝军本赛季主场不胜，上轮欧冠主场0比1输瓦伦西亚，利物浦则在客场0比2不敌那不勒斯，两队本场都想全力争胜。赛前各方都看好利物浦，但是被看低的切尔西也不是没有机会。上赛季联赛杯蓝军在客场2比1淘汰了利物浦，紧接着回到主场1比1战平利物浦，红军的进球是在比赛末尾，由蓝军旧将斯图里奇替补建功，所以红蓝交战未必是一边倒。

不可否认的是利物浦本赛季在联赛中的强势，5轮比赛全胜打进15球，只丢了4球，进球数是联赛第二多，只比曼城少1球，比切尔西多4球。失球数比曼城少2球，比切尔西少7球，防线的对比上是占据绝对优势的。范迪克在欧冠虽然有出错送分的糟糕表现，但是联赛整体的稳定性还是极强的。切尔西的亚伯拉罕打进7球排英超射手榜第一，所以本场对决也是最强攻击手和最稳防守大将之间的比拼。亚伯拉罕目前还保持着联赛连场进球纪录，所以此役攻防两员大将会一较高下，也是比赛的关键。

亚伯拉罕欧冠首秀没能完成进球，球队最终输给了对手。赛后亚伯拉罕表示会把欧冠失利的愤怒发泄到利物浦的身上。这样的说法明显是很自信的，但是也可能激怒对手，蓝桥一战也会有更严密和凶狠的防守在等待着切尔西新锋霸。

利物浦在欧冠0比2输球后，球迷们将怒火发泄到送点球大礼的罗伯逊身上，而事实上球队的问题不仅仅是一个人可以承担的，倘若进攻端更早的打破僵局，防线的压力就会减少，出错的几率就会减少。赛后罗伯逊承受了很大的压力，但是人们忽略了他是刚刚伤愈出战的，发挥有一些不到位也是可以理解的。那场比赛中红军一开始就被对手破门，好在这粒进球被判越位在先，但是这样的情况也是一个警示，只是并没有引起红军的注意。

这场比赛从开始就出现疏漏，萨拉赫也有绝佳的进球机会，当时马诺拉斯后场解围失误，但是埃及人的射门还是没能洞穿球门。菲尔米诺和马内制造的威胁也很有限，三叉戟失灵也的确是很少见的，同样是输球的主因之一。罗伯逊是在第82分钟在防守中将卡列洪放倒的，结果对手获得了点球，导致红军0比1落后，这个时间是很敏感的，但是并不是耻辱。伤停补时阶段范戴克在遭遇围抢的时候传球失误，让略伦特破门将比分改写为2比0，这样的错漏才更致命的失误。赛后人们将矛头对准了罗伯逊而不是范戴克的确也不够公平，接下来对阵切尔西的比赛可以看看主帅克洛普是不是还敢于继续信任罗伯逊，且给予他首发机会。

事实上上赛季利物浦欧冠夺魁和联赛出色的战绩与罗伯逊也是相关的，因为这位球员上赛季送出11次助攻，欧冠比赛中边路突破能力很强，所以过多的苛责不应该，如果加上主帅的不信任的话，则可能产生更多的负重感。奥塔门迪在联赛对阵诺维奇的比赛中有致命的失误，但是欧冠比赛依旧首发，且帮助球队3比0大胜矿工，所以本轮红蓝大战对于克洛普来说也是一个考验。

欧冠比赛后克洛普也曾质疑这个点球判罚，事实上这个犯规的确是可判也可不判点球的，因为对手也有一些故意倒地的动作，这样说也表明主帅并不认为是球员的错，而是在判罚上有一些不公平。不过克洛普并没有提到强大的攻击群为什么没能进球，事实上这才是症结。

切尔西欧冠输球是很遗憾的，兰帕德赛后也认为球员们创造了机会，没能拿分是很遗憾，且表示利物浦是给机会就会有进球的球队，所以对于本轮联赛的备战情况也是相当的重视。回看切尔西至今的几场没赢球的比赛中的确是存在遗憾的，因为比赛过程中是占据优势的，只是运气方面差了一些。对阵瓦伦西亚切尔西有22脚射门，赢得点球却没罚进，而瓦伦西亚只有2次射正就有一粒进球，的确是运气不济。球队阵容进行了很大的改变，战绩不稳也是正常的。因为切尔西和利物浦曾经在超级杯中交手，蓝军末尾输给了对手，这期间兰帕德也应该总结了经验，本轮比赛中的改变也会带来不同的赛果。

欧超级杯的比赛中吉鲁率先破门，但是赛季开启后获得首发出战的机会极少，本场比赛也不太可能获首发机会。利物浦方面是靠马内梅开二度来反超比分的，末尾若日尼奥主罚点球扳平比分很稳健。令人不明白的是联赛开启后点球手从稳健的若日尼奥变成了巴克利，所以才导致欧冠没能拿到1分。本场比赛如果在获得点球，巴克利一定硬着头皮上，所以即便赢得点球想罚进也很悬，因为兰帕德暂时是不可能改变自己的决定的。

亚伯拉罕在超级杯的点球大战中罚丢了点球，球队目送对手夺冠，所以本轮比赛小将更想为己正名，所以红蓝大战他的进攻效率也是关键点。坎特已经伤愈，但是主帅认为他还不能出场，此外吕迪格和芒特依旧伤停，这说明球队还是可能派上此前欧冠对阵瓦伦西亚的阵容，至于是打三后卫还是四后卫则需要在赛前定论。



