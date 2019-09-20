本赛季的欧冠首轮的确是各种爆冷，意想不到的赛果也很多，这其中有赢得点球打不进的，有进球被吹掉的，但是联赛输球的曼城却在客场3比0干脆利索的拿下了顿涅茨克矿工，这也预示着球队重新回到了正规。首轮欧冠的确是一家欢喜一家愁，英超4强的战绩是1胜1平2负，切尔西和利物浦都输球了，红军更是客场0比2不敌那不勒斯，热刺客场居然被奥林匹亚科斯逼成2比2平，这个球队可比瓦伦西亚还弱，所以错失点球的切尔西主场0比1憾负西甲劲旅也能说得过去。

4场比赛只赢了一场，英超豪门本轮疲软也是很明显的，所幸的是末尾出战的曼城大胜而归，才为第一联赛挽回了颜面。欧冠首轮战罢热门夺冠球队垫底的也不少，皇马输给大巴黎后在A组排第四，热刺平局排B组第三，尤文被马竞逼平后排D组第三，利物浦输球在E组位列第三。巴萨0比0战平多特后两队分列F组第三和第四，切尔西在H组也在第三位，这样的赛果也揭示了首轮欧冠很冷。死亡之组的大礼包布拉格斯拉维亚积1分排名改组第一，这也是极其戏剧的一个点。

曼城本场的阵容是做出了调整的，费尔南迪尼奥首发出战，但是奥塔门迪依旧首发，只是斯通斯没有得到出场的机会，坎塞洛在第81分钟的时候登场完成效力曼城的欧冠首秀。但是这样少的时间，又有3比0的领先优势，登场也只是消耗时间而已。如赛前所预测的一样罗德里继续首发出战，完成了自己效力曼城的欧冠首场比赛，球队酣胜也是最好的结果。利物浦周末要和切尔西一脚高下，而曼城如果延续高效率的话轻取沃特福德就能静等利物浦犯错了。

这场欧冠的客战瓜帅轮换四人，斯通斯、贝尔纳多、席尔瓦和阿圭罗被费尔南迪尼奥、德布劳内、马赫雷斯、热苏斯取代，轮换是很到位的，球员们的发挥也和上轮联赛完全不同。这场比赛的第一球是热苏斯回传京多安，后者射门击中立柱弹回被马赫雷斯补射建功，发起进攻和最终进球的都是本轮获得首发的球员，这也是轮换阵容的好处，因为球员不需要应对一周双赛的考验，球队的胜率也会提高。

第二球同样是马赫雷斯突破后送出的妙传，京多安扩大比分，上半场可以在14分钟内打进两球的确奠定了胜局的感觉。下半场的进球是德布劳内反击中传球直接助攻热苏斯破门，两人都是没在上轮联赛首发的球员，看来瓜帅是有意留力让这两大将打欧冠首轮的这场客战。第三球打进后瓜帅第一时间用贝尔纳多换下德布劳内，对于这位爱将的呵护的确是到位的，此后又先后更换两名球员，瓜帅已经开始为周末的联赛做准备了。

首轮欧冠中的表现证明球队本赛季对于这座奖杯更为渴望，在外战坚决拒绝爆冷也说明球队的实力更强。这场比赛曼城射门18比6，射正5比1，打进3球，角球6比0，关键铲球14比4，但是越位4比1也揭示了球队的急切心理。还有就是犯规是15比7，这个数据也是极少出现的，一般都是对手犯规次数会更多，这些还是需要瓜帅留意的，因为曼城近几个赛季都是淘汰赛突然就出局的，这说明连胜中球队的问题始终存在。

斯特林本场没有参与进球也没建功被认为又在踢快乐足球了，连续两场比赛首发却没有进球，这和此前射正就进球的他判若两人。联赛不敌诺维奇的比赛中他6次射门只1次射正，虽然其他数据不错，但是射正率的确有点低。对阵矿工一战斯特林3次射门只有1次射正，依旧是浪费了一些机会，不过快乐足球偶尔为之还是可以的，毕竟职业球员是不可能一直保持高效率的。

对阵诺维奇的比赛斯特林的妙传被阿奎罗浪费，两次机会都是可以破门的。斯特林个人也险些破门，当时他接贝尔纳多的头球摆渡直接射门击中了立柱。对阵矿工一战斯特林头球摆渡帮助京多安完成一次射门，可惜偏出了。随后接津琴科传球起脚射门被门将没收，下半场京多安的射门被扑出后，对手后卫解围失误送机会，但是斯特林却没有把握住，所幸的是当时球队已经2球领先，并不是需要斯特林救主，不过近两场比赛也在折射斯特林的低迷属性。

欧冠赛事中曼城和矿工也是数次交战的，彼此都比较了解，本轮这样的比分也是正常的，曼城延续了上赛季的优势，所以对于曼城来说随后的联赛才是关键。周末的联赛曼城将迎战沃特福德，这支球队目前排名垫底，球队5轮联赛2平3负，不过上轮联赛2比2逼平了阿森纳有一些回暖，球队没有欧战的比赛可以全力备战客战曼城比赛。