欧冠首轮切尔西主场0比1不敌瓦伦西亚，阿贾克斯则3比0拿下里尔，首轮战罢两支赢球的球队占据第一和第二，切尔西只排在第三位，接下来欧冠对阵里尔的比赛必须拼胜，否则可能小组赛出局。值得一提的是兰帕德执教蓝军以来主场不胜，双线作战的主场战绩是2平1负。上一场联赛大胜弱旅，周中欧冠比赛就被劲旅拿下，这的确是需要球队和主帅反思的，巴克利抢罚点球也成为被质疑的点，兰帕德掌控更衣室是否到位也是一个问号。

赛后主帅表示巴克利是队内的点球手，他首发的话就是他主罚，本场比赛他替补登场主罚点球也是正确的，并表示目前切尔西更衣室没有问题。事实上目前队内的确会有问题，本场不让吉鲁首发，而让小将应对一周双赛的比赛，这样做同样会被质疑，老将也难免心生怨念。即便扶持年轻球员首发出战，但是罚点球这样重要的事情其实该给队内更有经验的老将们。威廉、佩德罗和若日尼奥都更稳健，后者的切尔西处子球就是点球，而且近期还送出了效力球队的第一次助攻，状态的确好于不能持续首发的巴克利。这样的球员被当成点球手估计是威廉还伤停的那段时间，新蓝军10号的确有主罚点球的实力和权利，主帅维护巴克利是为了自己的权威，也是为了让外界认为更衣室没有任何矛盾。

当年穆帅第一次挥别蓝桥，当赛季特里和兰帕德等老将就率队杀入了欧冠决赛，只是点球大战失利。随后的赛季还是这批老将们最终笑傲群雄在欧冠登顶，切尔西一直有老将不死的传统，但是本轮欧冠却没有看到主帅对于老将们的信任，这的确是令人失望的一点。事实上开启青春风暴也需要老将辅助的，就本场比赛威廉的表现的确是大腿级别的，这样的球员不倚重的确不该。

切尔西本场比赛在全场占据绝对优势的情况下屡屡错失机会的确很意外，亚布拉罕本赛季连场进球数据也被终结，欧冠处子秀还是遗憾收场。本场比赛这员小将有5次射门只有1次射正，传1次威胁球，12次传球的成功率为75%，1次过人，4次犯规和1次被犯规。上半场亚布拉罕先是射门被封堵为球队赢得角球机会，随后接队长传中球直接头槌攻门偏出了。比赛中这样的差之毫厘不少，小将还是太急于建功了所以未能攻破球门，运气上也有一些不济。

小将芒特的受伤是球队难以进球的一个因素，因为小将被换下场后对手就不断的施压切尔西，瓦伦西亚也是希望乘乱抢进球的。切尔西过早的被迫调整阵容也打破了兰帕德的思路，只是芒特在第16分钟被换下，主帅派上的是佩德罗，而不是巴克利或普利西奇，后者可是有欧冠经验的球员，且速度上的优势可以帮助球队在进攻端有所建树的。

佩德罗上赛季的确是屡屡建功，但是本场比赛的表现的确一般，威廉之后的一脚妙传直接找佩德罗，遗憾的是后者慢了半拍，被对手解围了。这的确不是球迷印象中的佩刀，也可能是久疏战阵之后关键性减弱了。豪门球队为什么要合理轮换就是因为要让每一位球员都能将状态调整到最好，同时也避免因为疲劳作战导致受伤，芒特的是意外也和连场作战有关。科奎林是前阿森纳球员，也是以凶狠著称的，本场比赛下黑脚的确该吃红牌。

切尔西的失球是在做出人员调整之后，对手定位球机会，禁区内的防守和站位的确是出现了问题，帕雷霍任意球直传入禁区，罗德里戈小禁区直接凌空扫射建功，他身后是亚布拉罕，其他球员都没跟上，只能目送皮球入网。对手这球打进死角，门将凯帕没有问题。定位球和角球的防守一直是球队的问题，经此一战兰帕德也需要在这个方面加强一下。

在萨里执教切尔西期间，曾有凯帕拒绝被换下的举动，本场比赛则有巴克利抢点球的一幕，这说明队内的一些制度并不明确，这同样是兰帕德的责任。巴克利被认为是切尔西第一点球手，可他主罚的点球是打了高射炮，这样的有失水准的罚球的确令人啼笑皆非，今后有这样的点球手的存在，估计对手都不会惧怕送切尔西点球了。

为切尔西赢得点球的是上轮联赛率先进球的功臣托莫里，本场比赛这名球员的表现可是很到位的，瓦伦西亚反击速度和效果都很好，这期间的几次危机都是被托莫里化解了。开场不久对手防守很凶，在罗德里戈的逼抢下托莫里将球及时传出边线，他的处理球很坚决，就是不给对手在后场制造麻烦的机会。

随后威廉横传球找队友被断球，帕雷霍一脚长传球直接找到加梅罗，好在托莫里及时回追将球破坏。更为有趣的是加雷随后的长传球误传给了托莫里，切尔西因此多了一次进攻机会，应该说小将在本场比赛的表现是很稳健的，此外在贴身防守上也很干练和得当。上半场末尾托莫里还展示脚下功夫，当时他带球直接进入禁区，横传队友的皮球被对手挡了一下，但是仍然在自己脚下，最后还是横传到了后点，可惜的是阿兹皮利奎塔的射门打偏了，否则托莫里可能有一次助攻的数据了。

切尔西虽然占据绝对的优势，但是比赛中绝对的威胁不多，而这次的配合则是很有可能转换为进球的，这说明托莫里是可以制造杀机的球员。比赛中托莫里还曾长传球直接传给亚布拉罕，下半场末尾依旧是寸土必胜的态势，体能上毫无压力。当时托莫里分球给阿隆索被对手拦截，但是他及时反抢避免对手打出快速反击。比赛末尾角球机会，托莫里制造了点球，遗憾的是巴克利抢罚点球却错失良机，导致欧冠首轮输球，同时也浪费了托莫里拼到的机会。