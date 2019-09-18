欧冠首轮开战前曼城也公布了大名单，这其中拉波尔特和萨内因伤休战，后防线门迪、斯通斯、沃克、坎塞洛、津琴科共主帅选择，上轮联赛犯规的奥塔门迪估计会替补反省。虽然曼城阵容实力是强于对手的，但是因为此前有多数替补阵容客场爆冷输球的例子，所以本场比赛也必须全主力出战才行。

对于球迷来说除了希望球队赢球，更想看到坎塞洛和罗德里两位新援的表现，尤其是在欧冠的赛场上，因为本赛季球队的最大目标就是欧冠夺魁，这两位大将能否在外战中有出色的表现很重要。这两人都是有欧冠经验的，上赛季坎塞洛随尤文征战也有不俗的表现，只是球队在1/4决赛中不敌阿贾克斯留下了遗憾，本赛季则希望能圆梦欧冠，不过新赛季开启坎塞洛不得重用前景堪忧，罗德里则渐入佳境。

罗德里在赛季初社区盾的表现是被认可的，德布劳内对这位队友也很满意。在英超征战防守型中场这个位置是极其关键的，罗德里能否出色的完成比赛对于球队也很重要，尤其是欧冠赛场。球员们的处子赛季势必要面对很多考验，和队友真正的产生化学效应才能在比赛中建奇功，欧冠赛场则更需要竭力才行。

从联赛前5轮比赛中可以看出瓜帅更信任罗德里，联赛首轮球队大胜弱旅，罗德里也首发出场，比赛中他有3次抢断2次成功，2次解围和3次犯规，整体的表现是蛮稳的。除了开场不久制造了一次险情外，罗德里的发挥比预期的要好，只是禁区内的动作还是需要最的，否则可能送出点球大礼。次轮球队2比2平热刺罗德里依旧首发，这显然是更大的信任，戏剧的是这场比赛中罗德里在禁区被拉梅拉放倒，当时是曼城的角球机会，罗德里在前点被拉倒在地其实该获得一粒点球，但是裁判没有做出任何判罚，而首轮比赛罗德里有犯规嫌疑同样是没有做出判罚。

对阵热刺的这场比赛因为瓜帅不想接受一场平局，所以在第78分钟用席尔瓦换下罗德里，后者在比赛中有1次射门且射正，传2次威胁球，4次抢断1次成功，2次解围，56次传球的成功率为98.21%，应该说表现是不错的。在引进这位大将之前，也有人罗列了他的不足，脚下的传球和控制方面还有待提升，最大的问题还是上抢和回追上不到位，这要是放在英超赛场是很难立足的，不过罗德里的表现截至目前为止是令人满意的。

从目前几场比赛中可以看出罗德里适应新环境的能力是挺高的，因为第二场比赛明显是好于首秀的，尤其是高空优势是曼城所缺少的，而他则能从这个方面弥补球队的不足。英超身体对抗也很激烈，但是罗德里控球和传球以及对抗上都做的不错，并没有过早或过多的吃到黄牌，这样的大将的确是瓜帅所需要的。事实说明罗德里在瓜帅帐下踢球更为轻松和应对自如，没有在马竞的时候那样累。

英超第三轮拿下伯恩茅斯的比赛罗德里下半场第58分钟出场换下京多安，当时球队2比1领先对手，这个换人也是更信任罗德里的稳定性。值得一提的是这场比赛在3比1领先对手后，另外一位新援坎塞洛替换沃克等菜，不过新援是在第90分钟被换上，并没有太多表现的时间，人们对瓜帅这样的安排也有一些不理解。

球队4比0布莱顿的比赛中罗德里再度首发出场，这也说明主帅是认可他的表现的，坎塞洛则没有机会登场。这场比赛罗德里传2次威胁球，6次抢断3次成功，1次解围，还是发挥最为稳健的一员，不过这和对手较为孱弱也有关。对手全场只有6次射门2次射正的数据，和曼城6次射正打进4球的高效率相比的确相形而怯。

不过令人感到遗憾的是罗德里打进处子球的比赛曼城居然爆冷不敌诺维奇，这也让新援的第一球变得不那样惊艳了，奥塔门迪的不断出错应该为这场败仗负责。值得一提的是罗德里的进球是在第88分钟的时候，来自热苏斯的传球罗德里一脚劲射将球打进，如果还能进一球的话，球队就能拿到一场平局，遗憾的是没人站出来力挽狂澜。

这场比赛罗德里的进攻数据很不错，全场比赛有2次射门全部射正打进1球，还传2次威胁球，5次过人，5次抢断3次成功，2次犯规和3次被犯规，应该说攻防两端都竭力了，奈何队内有防守漏洞，所以也只能接受败仗。因为联赛输球了，欧冠客战的压力也增加了，这样的情况下防守变得更为重要了，因为只要不先失球，曼城中前场的进攻利器迟早进球，三分到手也更为容易一些。如果还如上轮联赛那样上半场连丢两球的话，谁也很难确保客场能拿到三分。

罗德里的优势就在于防守端能限制对手的进攻，避免球队的危险区域被对手打穿并形成射门，只要这道屏障在球队的险情就会减少，这样球队无论是主场还客场都可能拿到3分。罗德里的优势还在于出脚果断，在该防守的时候不犹豫，哪怕是犯规也必须将危机及时化解，避免球门告破，这个度的把控上和速率上也是很关键的。

有罗德里在费尔南迪尼奥也可以得到休息，不过随着一周双赛开打之后，两人会有各自的侧重点，就看瓜帅是不是信任罗德里在欧冠打关键战。联赛对阵弱旅或足总杯和联赛杯的比赛老将则可能更多出场，这样也可以帮助罗德里适应英超的魔鬼赛程。