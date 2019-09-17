欧冠首轮比赛将本周三开打，切尔西将在主场迎战瓦伦西亚，目前球队的主场战绩是2连平，客场则是2连胜，上轮联赛客场5比2大胜狼队士气正盛，欧冠首轮则有望迎来本赛季的主场首胜。上轮联赛的进球功臣亚伯拉罕和芒特都对欧冠首秀都特别的期待，不出意外的话主帅兰帕德会给予小将机会，不过这样做是要承受一些风险的，毕竟欧冠是需要有经验的球员坐镇的。

上赛季欧联杯的夺冠功臣是吉鲁和威廉，前者打进11球是射手王，可以说吉鲁是这座奖杯的第一功臣。威廉上赛季联赛不是场场首发，更多的会兼顾欧联杯的比赛，佩德罗则是联赛和欧联杯都将的，这三员老将都可以被信任，所以本赛季对阵瓦伦西亚这样的对手还应该派遣三名有经验的老将带队出战，蓝桥也可以争取博到欧冠开门红。不过按照兰帕德新赛季的用人思路还是会亚伯拉罕首发的机会，利好的是有主场之利，一旦受困的话还是可以派遣吉鲁登场救火。

本赛季吉鲁登场时间很有限，他只在联赛首轮0比4曼联的比赛中替补登场打了24分钟的比赛，他出场一分钟后球队再度失球，比分被改写为3比0，这样的比分的确不是一个人能力挽狂澜的。那场比赛获得首发的亚伯拉罕错失了一些机会，对于英超首秀的年轻球员来说也是可理解的。亚伯拉罕进三场比赛都有进球，但是对手都是英超的中下游球队，这些球队的实力并不能和瓦伦西亚相比，所以是否继续重用年轻球员还是存在疑问的。

值得一提的是欧超级杯对阵利物浦的比赛中吉鲁是获得首发机会的，更为可贵的是他打进球队的第一球，但是最终比分被定格在2比2，末尾点球大战亚伯拉罕罚丢点球落败，应该说吉鲁在强强对话中的表现还是高于小将的。联赛第二轮吉鲁继续首发，只是在第61分钟被亚伯拉罕换下了，之后三场比赛就没再获得首发的机会。球队3比2诺维奇吉鲁第75分钟出场助攻祖玛破门，但是被判冲撞门将进球被吹掉了。

随后切尔西2比2谢菲尔德联、5比2狼队的比赛中吉鲁都没有登场，上轮联赛替补登场的是巴舒亚伊，这样看久疏战阵的吉鲁很可能在欧冠继续坐板凳，这样的情况则可能导致冬窗开启后吉鲁会有离队的想法。最为两全的方式是派遣吉鲁首发出场打多半场比赛，亚伯拉罕下半场可以靠前一些登场，这样可以检验目前阵容的实力，毕竟对阵欧冠强队是不能轻敌的。

瓦伦西亚目前排名西甲第13位，前4轮联赛1胜1平2负，上轮联赛客场2比5不敌巴萨，唯一的胜仗是主场2比0马洛卡，之前的两轮联赛主场1比1皇家社会，客场0比1不敌维戈塞尔塔。球队状态并不稳定，所以客战切尔西想赢球比较难，这一点倒是对蓝军有利。

欧冠首战中可以供兰帕德所用还有两位大将，他们是威廉和佩德罗，不利的是赛前的消息显示埃莫森和吕迪格基本缺席欧冠首轮的比赛，防线的祖玛首发的确是最危险的所在。对阵狼队的比赛中吕迪格下半场没上场是因为再度受伤，祖玛登场后球队连续丢了两球，有他出战的比赛球队防线各种不稳，欧冠的比赛也需注意这个点的协防。

因为今夏的切尔西受困于无法引援，上赛季签下的普利西奇的表现也是人们关注的焦点。这员虎将对于欧冠的渴望丝毫不逊色亚伯拉罕和芒特，他曾公开表示要为切尔西在欧冠斩获胜局和冠军奖杯，悍将的目标的确是够高的。他的优势是有欧冠出场的经历，这一点比队内的三员小将要强一些。普利西奇第一次在欧冠出战是2016/17赛季，多特蒙德的6场小组赛中，他有5场获得登场机会，4场比赛首发出战。获得这样多的首发机会对于年轻球员来说是极其珍贵的。更为重要的是在十六强战对阵本菲卡的比赛中还打进处子球。

那场比赛前罗伊斯联赛受伤，所以欧冠的比赛普利西奇获得首发机会，开场4分钟多特的角球机会，普利西奇头球摆渡助攻奥巴梅扬破门。下半场还是普利西奇把握住了机会，当时他接皮什切克的传球挑射破门，在第59分钟的时候完成传射建功的好戏。对于年轻球员来说这样的表现的确不俗，所以对阵瓦伦西亚的比赛普利西奇也可以被委以重任，因为对阵狼队前他都获得出场的机会，但是对阵狼队却没出场，这也是可能是主帅为欧冠留力了。

切尔西的欧冠大名单中除了伤病球员之外，可供兰帕德选择的球员两位门将自然选择凯帕出战，后防线阿隆索、克里斯滕森、祖马、阿兹皮利奎塔、29-托莫里，打三后卫的话这些球员都可以登场。中场坎特无法登场，其余球员是若日尼奥、巴克利、芒特、威廉、科瓦西奇、普利西奇，主帅还可能延续打狼队的阵容，也可能微调一个人员。前场上可用的球员有亚伯拉罕、佩德罗、吉鲁、巴舒亚伊，前三位都有可能，就看主帅如何取舍，而其他的B名单成员则不太可能在欧冠首轮中出场。