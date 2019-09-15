本轮英超第一日的比赛就曼城客场爆冷2比3不敌诺维奇，蓝月亮在国际比赛日爆冷失分很少见，所以这场比赛后球队也需要好好总结。赛前不被看很高的切尔西客场却5比2大胜狼队，这匹造冷黑马也输得心服口服，切尔西三名小妖的出色表现的确令蓝军球迷兴奋，仿佛看到了当年特里、兰帕德和德罗巴的影子，这场比赛托莫里世界波破门，亚布拉罕上演帽子戏法，芒特末尾也有一粒进球，这三核发威的确是可喜可贺的，因为他们都是蓝军自己培养出来的小将，这场胜仗也看到了切尔西的未来。

切尔西崛起队长特里、副队兰帕德和魔兽德罗巴都是最为重要的功臣，而今本场建功的三人加上还在养伤的奇科和奥多伊，新锐本赛季崛起建功已经成为必然，所以请兰帕德入主蓝桥可以说是正确的决定，切尔西老板阿布一定选帅到位，这一次也不例外。赛季初几场比赛出现的问题让人们质疑新帅的能力，本场比赛则证明主帅还是有自己的追求的，因为他敢于变阵和大胆的启用新人，这也是切尔西支持者一直期盼的时刻，那就是青训和年轻球员为己所用。

本场先拔头筹的托莫里本场是第二次首发出场，上轮2比2平谢菲尔德联的比赛中他第一次获得首发机会，打满全场的他送出1次威胁球，1次被犯规，98次传球的成功率为94.90%。赛后因为过早的启用这员小将，加上祖玛的不稳定，导致最终3分变成1分，主帅的用人也受到质疑，而本场比赛兰帕德依旧坚决选择小将首发出战，只是这次改打三中卫。这样的阵型曾在孔蒂处子赛季获得成功，还斩获了联赛冠军，豪取过13连胜，所以兰帕德锐意变阵也是正确的，更可喜的是还收获了奇效。

不过这场大胜和托莫里的世界波进攻也是相关的，因为狼队本场加强了防守，蓝军在前30分钟的进攻也只能无功而返，而小将的进球则将僵局打破。这粒进球是芒特拿球被对手解围球，托莫里直接起脚射门洞穿球门，这的确是够胆识也有脚法，对手被迫送助攻也是很影响士气的。

进球3分钟后还是托莫里突破后传球给芒特，后者杀入禁区助攻亚布拉罕再下一城，三人配合就撕开了对手的防线，这样的青春风暴应该是更大的惊喜。托莫里和芒特曾在上赛季对阵切尔西的联赛杯中出场，赛后当时为蓝军助教的佐拉也公开称赞了这两员小将，不同的是托莫里送了一个乌龙球，而芒特则是1次助攻，但是整体的表现都是有亮点的。芒特更为突出一些，因为他对中场的掌控能力不错。切尔西高层允许这两员小将在对阵切尔西的比赛中出战也是想观察两位新人的实力，或许高层早就决定利用球队的青年才俊们。

虽然蓝军近几年卖掉很多年轻球员，但是还是战略性的留下了一些可培养的人才，这其中亚布拉罕、帕尔默、托莫里、芒特都是更被看好的球员。之前青年队的比赛中托莫里就经常出战，夏季热身赛也有希望这员小将留下的想法，只是之前的主帅并没有给这些小将更多的机会。

亚布拉罕近三场比赛打进7球，本场上演帽子戏法，前两场比赛则都梅开二度，目前位列射手榜第一位，如果持续这样的状态还可能刷新进球效率，所以人们都认为他有望成为第二个德罗巴。其实对于关注切尔西青年球员的人们来说早在2015年就能看出亚布拉罕的魔兽气质，他不仅仅善于进球，而且射门的动作也极具欺骗性。

这员小将善于假射拉球，往旁边趟开角度后在起脚射门，这一选择也屡屡能骗过对手斩获进球，脚下的灵动性的确很像魔兽德罗巴。切尔西一直都希望拥有支点作用的锋霸，小将也符合这一标准。2016/17赛季亚布拉罕曾代表布里斯托尔城出战的9场比赛中打进8球，其中最精彩的比赛是帮助球队3比1逆转了维拉，当赛季的进攻效率极高。当赛季在联赛杯2比1富勒姆的比赛中为球队先拔头筹。

对于切尔西来说最为遗憾的是没能收回卢卡库，当时执教切尔西的孔蒂为此也深感遗憾，目前小魔兽在国米主帅账下效力，也算是都如愿了，切尔西也拥有了比卢卡库更潜力的亚布拉罕，同样也是很满足，也算各得其所了。本场比赛亚布拉罕的第二球是接阿隆索传中球头球破门的，下半场则是接若日尼奥传球上演帽子戏法。全场比赛他有4次射门3次射正全部命中，此外还有2次过人，1次抢断成功，3次解围，3次犯规和1次被犯规的数据。上一轮联赛同样是4次射门3次射正，打进2球。