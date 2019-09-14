英超第5轮开打，切尔西客战狼队的比赛也是焦点，因为以往国际比赛日后的豪门球队都曾爆冷失分，所以本轮联赛也需防冷。爆冷的原因和国脚们体能相关，再就是状态上的不稳定。切尔西上赛季主场1比1、客场1比2狼队，客场的比赛是去年12月9日，所以本场比赛被认为平局的几率更大一些。不过因为兰帕德继任之后球队阵容有一些改变，加上阿扎尔的离队和坎特的伤停，这场比赛其实是有任何可能的，因为两队阵容都有一些改变。

切尔西此前的4场联赛1胜2平1负，近期保持三场不败，唯一的胜仗就是客场3比2诺维奇，客场输给曼联一战是有一些其他因素的，除了制造的机会没能把握住外，新帅战术安排上也有一些激进也是其中的主因。经过四轮联赛的磨合之后球队的状态有所提升，所以这场客战不一定只能拿到1分。切尔西上轮联赛末尾平谢菲联的确是最令人失望的一场比赛，因为主帅换人得当祖玛也不送乌龙球的话，球队本可以拿到3分的，本轮比赛兰帕德的应变和对阵容的安排依旧很关键。

赛前切尔西被看低也是有原因的，因为从进入2019年之后，切尔西在联赛客战中没有连胜过，客场战绩还是不稳。上赛季进入2019年之后蓝军联赛客战战绩糟糕，球队先后在客场0比0圣徒、0比2阿森纳、0比4伯恩茅斯、0比6曼城，虽然随后客场2比1拿下富勒姆，但是紧接着0比2不敌埃弗顿，2比1加迪夫城之后0比2利物浦和1比1曼联。可以看出联赛客场表现很无力，不过因为这是赛季后半程的比赛，球队当时也有欧联杯淘汰赛分心，最终能在欧联杯夺冠和侧重外战也有关。

无论如何客场虫都是不该出现的，对于豪门球队来说客战更为关键。本场比赛后防大将吕迪格回归，可以弥补祖玛这个漏洞，他和克里斯滕森搭档的话的确能稳固防线。狼队新赛季的表现也不及上赛季，球队也是因为分心欧联杯的比赛，外战连胜的情况下联赛前4轮却是3平1负，进攻端只有4球入账。狼队进攻不利是很明显的，切尔西加固防守的话是可能拿下对手的。

狼队此前的对手是莱斯特城、曼联、伯恩利和埃弗顿，也是强队居多，所以战绩不佳也被认为是必然的，而实际是球队本赛季状态和效率都下滑了。上赛季狼队先后0比2、4比3莱斯特城，1比1和2比1曼联，1比0和0比2伯恩利，2比2和3比1埃弗顿，在这几个对手面前可都全取过三分，而且对曼联保持不败。本场比赛狼队只有多赫蒂停赛，后腰赛斯和后卫多赫帝伤停，对于主队的发挥也有一些影响。

切尔西伤员比较多，本场伤停的球员有佩德罗、奇克、坎特、埃莫森，后者无法出战的话阿隆索可以得到机会，倒是可以给予进攻端更多帮助。上一场比赛蓝军主帅末尾换上小将比利-吉尔莫，赛后也备受质疑，不过近期俱乐部和这员18岁小将续约4年，可以看出兰帕德是很欣赏这员小将的，所以才会委以重任。

狼队近期在庆祝主场130周年纪念日，本场比赛也有特殊的意义，这一点会令主队的战意更强烈一些。狼队防守也很严密，此前主场1比1平曼联的比赛后腰内维斯表现出色，所以本场比赛蓝军锋线球员能否早早破门也是关键。巧合的是兰帕德最信任的亚伯拉罕是狼队的克星，因为这员小将在效力布里斯托城期间曾在两场对阵狼队的比赛中三次洞穿球门，本场比赛如果延续克星本色的话，切尔西就有望赢球。

亚伯拉罕本赛季已经为切尔西打进4球，而且没有点球，这也说明他的进攻火力是第一位的。上赛季前半程被质疑的若日尼奥在后半程找到感觉，本赛季的比赛中他11次发动的进攻都形成了射门，这一数据在英超排名第一。应该说这一点对于切尔西也是极其珍贵，尤其是当阿扎尔离队，坎特还受伤休战的情况下，若日尼奥的发挥就更为关键了。

今夏的热身赛中亚布拉罕在2比1拿下巴萨的比赛中有一粒进球，当时布教授出错，若日尼奥助攻亚布拉罕获得单刀机会，他晃过门将将球打进。在热身赛对阵弱旅的比赛中亚布拉罕接巴克利传球打进一球，帮助球队半场3比0领先萨尔茨堡，那场比赛阿布在现场观战，老板也很欣赏这员小将。此后在对阵门兴的比赛中亚布拉罕罚进一粒点球，的确是比较全面的小将。

联赛首轮对阵曼联的比赛亚布拉罕接科瓦契奇传球起脚射门击中了立柱弹回，佩德罗再射偏出很是可惜。蓝军队长随后的传中球，亚布拉罕错过了皮球未能形成射门，这英超首秀的确是遗憾多多。切尔西目前唯一的一场胜仗中亚布拉罕打进2球，蓝军队长开场的传中球，亚布拉罕抽射建功，在两队先后进球将比分扳成2比2平之后，还是亚布拉罕接科瓦契奇直传球，过掉两名防守球员将球打进，球队才3比2拿下诺维奇。