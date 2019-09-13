孔帕尼无疑是曼城最为重要的一员，曼城俱乐部也为前队长举办的告别赛，这场曼城传奇对阵英超全明星的比赛最终以2比2握手言和。上半场马丁-佩德罗夫助攻佩德罗夫单刀破门，随后范佩西助攻罗比-基恩扳平比分。下半时范佩西和卡希尔连续配合后再下一城，本场范大将军传射建功令人感叹，末尾本贾尼压哨进球将比分扳平，这样的赛果也是令双方满意的。遗憾的是孔帕尼因为腿筋有伤而未能出场，不过致敬传奇的比赛也是精彩纷呈的，这也算是对老队长的回报和感谢。

前辈谢幕后辈则要迎头赶上，欧预赛英格兰5比3拿下科索沃的比赛中斯特林1球3助攻堪为关键一员，赛后前曼城球星特雷弗-辛克莱尔也对小快灵大加赞扬。这位前辈认为斯特林和梅西和C罗同一水平，还是英格兰有史以来的最佳球员。这样的溢美之词的确是有点过了，不过按照本赛季斯特林的表现来看的确是保持着高效率，本赛季如果能帮助球队夺得欧冠的话的确会更接近C罗和梅西。

斯特林近几个赛季的强势表现，很多人会认为是瓜帅的点拨和曼城整体实力强的功劳，而事实上斯特林个人实力的提升和努力也是相关的，更为重要的是他自身的天赋和速度上的优势都还有提升的空间。参见他在国家队的表现，这可不仅仅是俱乐部主帅和阵容的功劳。必须承认的是斯特林经历了2018年世界杯的磨砺之后，他在国家队的赛事中也越来越关键，明年球队晋级欧洲杯正赛的话，斯特林还可能会有更关键的发挥。

英格兰目前也是黄金一代的崛起，只是凯恩的发挥并不稳健，就拿对阵科索沃这场比赛的表现来看，当对手获得点球并主罚命中将比分改写为3比5之后，巴克利制造的点球机会却被凯恩罚丢了。如果不是上半场斯特林的秒传助攻凯恩破门，这场比赛这位大将的表现可就真的不及格了。

英格兰的防线的问题很也明显，开场不久迈克尔-基恩传球失误就被对手打进一起，所幸的是随后不久巴克利开出角球，迈克尔-基恩传到门将就帮助斯特林扳平了比分，这次助攻也算是将功补过，否则长时间落后比分则可能是一场闷仗。更为关键的还是斯特林随后就助攻凯恩破门完成反超，之后桑乔造乌龙球将比分改写为3比1，这个时候英格兰才彻底松了一口气。令人惊喜的还是斯特林随后连续助攻桑乔打进2球，半场比赛英格兰已经基本锁定了胜局。

如果不是亨德森和马奎尔先后出错送分，下半场的比赛节奏也在英格兰的掌控之中，凯恩罚丢点球增加危机感，所以下半场的险情也是给球队敲响了警钟，斯特林上半场累积的优势不该被队友们浪费掉，这要是打强队则可能输掉比赛。亨德森和马奎尔也是利物浦和曼联后防线最为稳健的球员，本场比赛的确是有点失常，或许是因为有点轻视弱旅才能先后出错。

虽然英格兰目前排名靠前，欧预赛也保持不败，但是本场的问题还是很明显的，英格兰曾在2008年欧洲杯预选2比3不敌克罗地亚3无缘欧洲杯决赛圈，所以每场比赛都该做得更好，才会在接下来的比赛中稳定赢球。

在曼城的斯特林的确有很多是凭借自己一己之力帮球队锁定胜局的关键表现，其中也有不少1比0拿下对手比赛，这说明他有大心脏，且能在僵持找到机会破门。本赛季前4轮英超斯特林打进5球，这的确是一个好的开始，接下来联赛和欧冠双线作战则需要他保持高效率。

因为斯特林近期的表现很出色，所以也接受了一些采访，而他则公开表示梅西和C罗就是自己从小就有的目标，自己在努力接近两人的成就，这也间接的表明了斯特林的偶像是梅罗。有趣的是在之前的颁奖上获得最佳球员的范戴克却说罗纳迪尼奥是自己的偶像，而当时梅罗就坐在他的身边，而事实上这两位球王从各个方面都是胜于小罗的。他们不仅仅有天赋更努力，也更自律，无论球场上的拼搏，还是场下的训练，甚至于对于家庭的忠诚，所以斯特林的回答明显更切合实际，这样的偶像也会督促他在各个方面都做到最好。