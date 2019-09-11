亚预赛中国队客场5比0马尔代夫，两名归化球员的表现是本场的焦点，李可只是在第84分钟登场，时间少还无法到看他的作用，而艾克森则是惊艳全场的。其实早年人们就认为如果有一到两位顶级球员，国足的所有愿望都可能实现，但是在没有施行归化策略之前，这些期待只能是等待，而今则是梦想成真的感觉，因为从本场比赛艾克森通过个人能力制造的机会和整体发挥上看，这位大将的确可以给予国足更多。

在中超征战多年，也曾先后给恒大和上港带来冠军荣耀，艾克森和国脚们也是熟悉的，默契度和产生化学效应也更快捷一些，加上他近些年一直保持着较高的竞技水平，所以本场比赛才会格外的突出。赛前人们期待他能祭出的超发挥得到了验证，即便血洗的马尔代夫是弱旅，但是仍让人们对国足的未来充满信心。

本场比赛里皮是相当的重视的，这是因为上一次没能晋级世界杯决赛圈的遗憾和经验需要更全力的备战，老帅做事也是极其的严谨和认真的，球队只有在每一场比赛都做到最好才行。归化球员第一次为国征战同样需要一场大胜来见证，所以这也是本场胜局外的一个收获。值得一提的是上届世预赛40强赛国足两战马尔代夫也是3比0和4比0的大胜，但是两场比赛因为有特殊情况都是在主场作战的，球队却没有经历客战也需要小心应对。事实证明本场比赛中客队的场地条件很差，这也给国足带来了一些难点，加上比赛初期不断的错失机会也让球队得到了更多的磨练，也只有在一些困难面前还能大胜才能证明现在的这支国足与过去不同。

人们都小看马尔代夫，但是这支球队曾差点造冷卡塔尔，如果没有超长的补时时间，卡塔尔就没有那粒补时第9分钟的进球了，那样的话马尔代夫就成为最大的黑马。本场比赛一开场对手就连续获得两次定位球机会，国足的定位球机会和武磊以及李磊的威胁都被对手防线第一时间化解，可以看出对手开场的针对性还是很足的，防守的注意力也很集中。此后国足想利用长传球直接找艾克森，利用他的个人能力来撕开防线，但是长传球不准，艾克森拼命追也没拿到。

国足在开场阶段的配合还是很耐心的，并没有因为对手的严防而无法制造进攻机会，耐心倒脚也是为了能在最后撕开防线一击致命，这样的变化也和过去不同。遗憾的是来自吴曦的传球，艾克森没有挺好错失了一次机会，身边的防守球员也是贴身盯防，这也不能怪球员。艾克森在禁区内的能力是得到体现的，因为当时门将开大脚到中圈弧附近，艾克森居然能抢到皮球继而快速分给武磊，后者挑传到禁区还是艾克森头球一顶造成了对手门将的脱手，这之后还是他继续拿球后传到中路，遗憾的是这次被防守球员解围了。可以看出艾克森的能力是可以禁区连续制造机会的，接下来如果可以和队友的化学效应更到位的话，类似的进攻机会则可能转换为进球。

在打破僵局前国足有两次破门良机，艾克森的头球被门将抱住，李磊开出的任意球机会杨旭头球击中了横梁。此后对手的一次长传球被国足球员拿到，艾克森得球后斜传找到武磊，这次进攻机会被解围后依旧是艾克森拿球突破到禁区并传给李磊，后者传中球助攻吴曦头球破门。可以说在打破僵局的一瞬间，国足本场大胜就成为必然，因为这三人的组的配合的确太默契了，而对手则没有绝对的威胁到球门，随着比赛的推进则会有更漂亮的进球。

本场比赛艾克森和李磊的配合不少，两人的表现比预期的还要好。有了第一球之后国足的威胁更多，第二球是在上半场末尾第45分钟的时候，李磊头球回做给杨旭，后者垫传帮助武磊头球破门。这粒进球将武磊的能力体现了出来，在西甲征战是得到了历练，而且积极赶回来为国征战更见他内心的荣誉感很强，武球王同样是中国足球的希望。

半场数据显示国足射门12比0，射正5比0，角球4比0，数据是一边倒，这说明球队是牢牢掌控着比赛的。本场比赛李磊的作用明显，上半场他参与前两粒进球，送出一次助攻。下半场是他开出的角球，杨旭在禁区被对手放倒获得点球机会且主罚命中，功劳又增加了一层，此外杨旭梅开二度整体表现很稳健。

艾克森参与了第一粒进球，比赛中的关键性是不言而喻的，因为他的持球能力和大局观可以更好的掌控比赛，在策应方面也更到位，以前球队倒三角传球中路无人能踢出致命一击，而现在有艾克森在队，这些机会都可能转换为进球。比赛末尾第81分钟韦世豪制造点球，艾克森主罚命中打进了自己的处子球，庆祝进球的情景更为令人激动，他和每一名队友击掌后去到球迷面前致谢，这样的时刻的确值得更多人记忆。

更为重要的是艾克森的家人也见证了这场特殊的比赛，他对于比赛专注度极高，有他的鼎力出战国足还可以拿下更多的对手。艾克森第90分钟的进球是韦世豪通过个人能力送出的助攻，艾克森锁定胜局的这一球的确是锦上添花了。巧合的是艾克森在球队没进球前吃到一张黄牌，这也让人们有点担心，因为如果黄牌可能限制他的发挥，如果再得到一张黄牌就被罚下场了。无独有偶韦世豪上场后也吃到黄牌，但是参与两粒进球也的确十分的关键，所以这场胜仗中可喜的一面的确很多。