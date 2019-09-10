本周末五大联赛就将开战，下周中欧冠也将全面开打，所以和足球相关的内容也在增多，这其中FIFA20能力值各位置TOP10中曼城和利物浦都有一名球员位居第一。前锋是梅西和C罗领先，内马尔和阿扎尔以及萨拉赫位居其后，阿奎罗排在第7位。但是中场则是德布劳内领衔，莫德里奇和坎特位列其后，曼城的席尔瓦排在第9位，蓝月亮球员的实力还是被更多认可的，榜上有名的球员不少。

后卫是利物浦的范迪克排第一，拉莫斯和基耶利尼排其后，曼城的拉波尔特排在第10位，值得一提的是后卫的前十中也只有这两位是英超球员。门将位置马竞的奥布拉克位列第一，随后是巴萨的特尔斯特根和利物浦的阿里森，曼联和热刺以及曼城的门将分别排在第4、8、9位。曼城有5名球员在这个榜单中，球队整体实力更强，其他争冠对手中利物浦3名，热刺4名，切尔西1名，曼联2名，阿森纳则没有球员入选。

曼城阵容实力占优说明引援到位，此前也有一份近十年的引援统计引发热议。曼城在引援花费榜上同样位列第一，著名统计机构CIES足球天文台给出的榜单上曼城引援上投入16.38亿欧元，巴萨15.25亿欧元、切尔西14.28亿欧元。第6是曼联12.65亿欧元，第9是利物浦的10.75亿欧元，第14是阿森纳8.3亿欧元，第15是热刺7.63亿欧元。

从这份排名可以看出很多球队都在引援上有持续的投入，但是有的球队人才流失，有的则没有发挥自己该有的作用，而曼城引入的强援都为自己所用，而且多数球员的实力提升不少，这也是球队保持阵容厚度和夺得了数座奖杯的优势。德布劳内如果不是受到伤病的影响则会有更为出色的数据，这一点瓜帅功不可没。近期这员虎将还保持着很高的效率，在比利时4比0大胜苏格兰的比赛中，德布劳内打进1球，送出3次助攻，在阿扎尔兄弟都缺阵的情况下，德布劳内堪为定海神针。

近十年英超豪门的投入也斩获了一些奖杯，截止2019年1月的英超6大豪门的冠军统计显示曼城、切尔西和曼联各自拿下三座联赛冠军。最近三个赛季则是切尔西一座，曼城连续两个赛季夺得联赛冠军，曼联上一次夺得联赛冠军则是2012/13赛季。可以看出英超双蓝还是近几年英超的主色调，就连蓝狐莱斯特城也曾夺得一座英超冠军。从2013/14赛季开始至上赛季，英超夺冠的球队都是身穿蓝色战袍的球队，曾经的英超三红的确该努力了。