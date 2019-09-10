本周末五大联赛就将开战，下周中欧冠也将全面开打，所以和足球相关的内容也在增多，这其中FIFA20能力值各位置TOP10中曼城和利物浦都有一名球员位居第一。前锋是梅西和C罗领先，内马尔和阿扎尔以及萨拉赫位居其后，阿奎罗排在第7位。但是中场则是德布劳内领衔，莫德里奇和坎特位列其后，曼城的席尔瓦排在第9位，蓝月亮球员的实力还是被更多认可的，榜上有名的球员不少。
后卫是利物浦的范迪克排第一，拉莫斯和基耶利尼排其后，曼城的拉波尔特排在第10位，值得一提的是后卫的前十中也只有这两位是英超球员。门将位置马竞的奥布拉克位列第一，随后是巴萨的特尔斯特根和利物浦的阿里森，曼联和热刺以及曼城的门将分别排在第4、8、9位。曼城有5名球员在这个榜单中，球队整体实力更强，其他争冠对手中利物浦3名，热刺4名，切尔西1名，曼联2名，阿森纳则没有球员入选。
曼城阵容实力占优说明引援到位，此前也有一份近十年的引援统计引发热议。曼城在引援花费榜上同样位列第一，著名统计机构CIES足球天文台给出的榜单上曼城引援上投入16.38亿欧元，巴萨15.25亿欧元、切尔西14.28亿欧元。第6是曼联12.65亿欧元，第9是利物浦的10.75亿欧元，第14是阿森纳8.3亿欧元，第15是热刺7.63亿欧元。
从这份排名可以看出很多球队都在引援上有持续的投入，但是有的球队人才流失，有的则没有发挥自己该有的作用，而曼城引入的强援都为自己所用，而且多数球员的实力提升不少，这也是球队保持阵容厚度和夺得了数座奖杯的优势。德布劳内如果不是受到伤病的影响则会有更为出色的数据，这一点瓜帅功不可没。近期这员虎将还保持着很高的效率，在比利时4比0大胜苏格兰的比赛中，德布劳内打进1球，送出3次助攻，在阿扎尔兄弟都缺阵的情况下，德布劳内堪为定海神针。
近十年英超豪门的投入也斩获了一些奖杯，截止2019年1月的英超6大豪门的冠军统计显示曼城、切尔西和曼联各自拿下三座联赛冠军。最近三个赛季则是切尔西一座，曼城连续两个赛季夺得联赛冠军，曼联上一次夺得联赛冠军则是2012/13赛季。可以看出英超双蓝还是近几年英超的主色调，就连蓝狐莱斯特城也曾夺得一座英超冠军。从2013/14赛季开始至上赛季，英超夺冠的球队都是身穿蓝色战袍的球队，曾经的英超三红的确该努力了。
从2009年至2019年1月曼城共拿到1座足总杯和3座联赛杯，切尔西是4次足总杯和1次联赛杯，曼联是1次足总杯和3次联赛杯，阿森纳3次足总杯，利物浦只有1座联赛杯，热刺则是年年争冠年年你无冠的豪门球队。欧冠奖杯是切尔西和利物浦各得一座，其他四强则需要更加努力。上赛季的曼城国内的三冠王，冠军次数也都刷新了，本赛季则是要剑指欧冠冠军的。
目前曼城的阵容的确是令人羡慕的，队内的小将也有一些是可造之材，津琴科本赛季得到了更多出场的机会，原因是队内伤员增多需要补充位置，不过福登作为新锐则没有更多的出战，这也让小将有一些不满。福登近期公开表示瓜帅有一些观点和自己不同，他要坚持做自己，且已经做好了比赛的准备，并随时可以出场，言外之意还是希望得到更多出场的时间，而不是如瓜帅所说在板凳上等待机会。近期U21欧洲杯预选赛中英格兰3比2击败土耳其，福登送出两次助攻表现极佳，球员也表示希望主帅看看这场比赛就能知道自己的状态和实力了。
值得一提的是福登助攻队友破门后，英格兰就被土耳其连入两球，所幸的是福登再度妙传队友破门扳平了比分，末尾纳尔逊用一粒进球锁定了胜局，曼城小将的表现的确很关键。福登上赛季为曼城出场26次，且有一脚射门锁定胜局的惊艳表现，但是新赛季只是在社区盾和联赛首轮大胜西汉姆的比赛中出场。不过联赛首场比赛也只是在第80分钟替补登场，这样的出场时间的确有点少，不过随后联赛和欧冠一周双赛，福登这样的球员必然会得到更多出场的时间。
接下来曼城联赛将客战升班马诺维奇，这支球队目前排名倒数第二位，前4轮1胜3负，打进6球，丢了10球，球队先后客场1比4利物浦，主场3比1纽卡、2比3切尔西、0比2西汉姆，联赛杯客场0比1克劳利，球队整体的表现无法给曼城制造麻烦。曼城这场比赛是周日零点开战，下周4凌晨则要客战顿涅茨克矿工，所以球队联赛对阵弱旅或许会轮换阵容，福登也可能得到首发的机会。对于瓜帅来说拥有足够厚度的阵容也有幸福的烦恼，因为如何合理分配每个球员的登场时间也是一个大课题。
加载中，请稍候......