欧预赛塞尔维亚2比4不敌葡萄牙，客队年轻球员的表现不俗，自然C罗有一粒进球同样证明自身的核心地位。这场比赛葡萄牙不容有失，所以上半场为球队首开纪录的卡瓦略很耀眼，并且被认为是C罗之外的葡萄牙新大腿。这样的赞美是有一些夸张，但是足见球迷对于他的认可。不过本场比赛更为关键的还是贝尔纳多，因为他不仅参与了第一粒进球，而且当对手将比分改写为1比2的时候，他利用一脚妙传助攻C罗破门，而当对手再度进球将比分改写为2比3的时候，贝尔纳多用一粒进球帮助球队锁定了胜局，一场比赛参与三球的确是第一关键先生。

葡萄牙此前比赛两连平，所以本场比赛是必须赢球的，赛后球队3场比赛积5分升至积分榜第2位，塞尔维亚则跌至第4，接下来还需要拒绝冷门才能确保更早的出线。因为此前欧洲杯和世界杯都有豪门球队爆冷无缘决赛圈的比赛，所以人们寄望明年的欧洲杯不再有悲剧重演，葡萄牙虽然是上届欧洲杯冠军，但是也被认为三连平晋级有点弱，所以如果不能在欧预赛期间更早的确定出线就会才成为笑柄。

正是因为这场比赛至关重要，所以本场建功的球员都是功臣，也将是明夏冲击冠军的核心球员。本场比赛第一粒进球是在第41分钟，贝尔纳多得球后选择回敲给布鲁诺-费尔南德斯，后者传到禁区造成迪米特洛维奇的失误，卡瓦略捕捉到战机将球打进，这位小将门前嗅觉是到位的，作为90后球员能在这样的关键战抢先建功的确不俗。

第二球是下半场第57分钟，葡萄牙多人耐心传球配合，最终由格德斯突破后杀入禁区起脚抽射打进死角，这粒进球的时间也很及时，对于对手来说是很致命的一击。不过当塞梅多因伤被坎塞洛换下后，球队的防线出现了问题，对手也利用角球机会由米伦科维奇头球破门，葡萄牙定位球防守还在存在问题。

关键时刻还是贝尔纳多一脚精准的直塞球直接找到C罗，后者单刀破门扩大领先优势。不过对手5分钟后觅得反击机会，塔迪奇斜传球助攻米特洛维奇再下一城。这个时间比较危险，所幸的是贝尔纳多同样在5分钟还以颜色，他接格雷罗的传球直接起脚射门将球打进。因为这粒进球在第86分钟，2球落后的塞尔维亚的确很难再度逆转得分，所以末尾的进球是一粒金球。

在很多人的印象中C罗在葡萄牙队是独木难支，曾经一起征战的老将们都心有而力不足，C罗本人随着年龄的增加也更需要得力的队友，他更期待队内有新的天王级的人物带领葡萄牙在世界大赛中征战。这次欧预赛的阵容比起以往更具实力，年龄结构也很好，之前老龄化的确难以适应世界级大赛，可喜的是新一代也打出来了，贝尔纳多则升级到了和C罗相同级别的经验丰富的核心球员更为关键。

目前C罗的左膀右臂包括贝尔纳多、菲利克斯、坎塞洛、内维斯、格德斯，球迷们也对这些球员寄予厚望。这场对阵塞尔维亚的比赛葡萄牙控球率58%，有13次射门4次射正，在把握反击上更为给力，此外对手的失误也都被球队所利用，团队配合更为契合，C罗也有更多的空间发挥威力。卡瓦略、格德斯、贝尔纳多的表现都很突出，接下来佩佩如果伤愈出战的话则可能弥补防线不稳的不足。

葡萄牙现在的问题是后卫上缺少顶级球员，如果佩佩一旦伤停就没有更为得力的大将，更为薄弱的是左边后卫，其他位置都比较到位。再就是格雷罗插上进攻的时候，他的身后需要有队友补位和协防，这一点上还需要主帅运筹。

本场比赛后C罗的国家队进球数到89球，全场比赛都很竭力，哪怕是伤停补时的最后一分钟依旧来回奔跑，体能上也很充沛，这样的领军人物的确令球迷们放心。C罗接下来的一战可能将自己的进球数突破到整数，球队的下一个对手是立陶宛，依旧是客场作战，根据两队实力和近期的状态拿下对手问题不大，就看贝尔纳多能否再给C罗制造绝佳的得分机会。

本场比赛贝尔纳多攻守兼备，即便全场比赛都很拼，但是体能上依旧很充沛，这一点也是在英超打拼几个赛季后拥有的能力，整场比赛他从对方禁区抢到本方禁区，无论是进攻还是防御的成功率都极高。贝尔纳多的优势是场上的决断力，因为经历了很多大赛所以在判断上也更为独到和准确，他懂得什么情况下提速、控制皮球或加强防守，而且射门的时候都极其的自信，很少有打飞机的情况。他的个人数据显示他有2次关键传球，传球成功率高达96%，本场的个人得分8.6，接下来的比赛还需要曼城大将继续发威。

这场比赛前各方还都看好主队塞尔维亚能拿分，虽然科拉罗夫和马蒂奇年龄偏大，但是他们有经验能帮助到球队的，队内的米林科维奇，米轮科维奇，约维奇都是近几年的红星，所以被认为可能爆冷任何豪门球队的黑马也是有依据的。

更为关键的是塞尔维亚前锋塔迪奇被认为是C罗的克星，因为上赛季在欧冠1/4决赛阿贾克斯淘汰尤文，塔迪奇的表现可圈可点。近期欧预赛第二轮的比赛中塔迪奇和球队一起在客场逼平葡萄牙，本轮坐镇主场是极其可能拿分的，只是赛果有一些遗憾。有趣的是两队近两次交战中，葡萄牙主场平局塔迪奇有一粒进球，C罗则哑火，本场比赛中葡萄牙天王有进球，而且是本届欧预赛的首粒进球，而塔迪奇哑火了，不过这员大将也送出1次助攻也不可小觑。不过按照目前两队的实力和发挥，葡萄牙最终晋级的可能性要大于塞尔维亚。



