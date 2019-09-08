欧预赛小组赛焦点大战德国再遭逆转，这也是勒夫伤愈归队的第一战，遗憾的是他看到球队下半场灾难级的表现，接下来的比赛德国队必须全力拒绝冷门，同时还寄望荷兰随后拿下爱尔兰。这场强强对话中荷兰新生代的表现的确令球迷雀跃，因为这群新锐的打出了血性一战，如果最终晋级明夏的欧洲杯的话，荷兰队和法国队都会成为夺冠热门，而德国队则可能依旧遭遇冷雨。

德国队传统是防守稳健的，可近几年球队却在强强对话中防线不稳，就这场比赛来看球队握有半场领先一球的优势和下半场一粒幸运的点球，最终却没能保证胜局或平局，这说明球队在遭遇难题的时候应变不利。德国队此前三战全胜，还曾在客场3比2拿下荷兰，没过多久就再度和橙衣军团交战居然遭4比2逆转，这说明球队还有一些问题需要勒夫解决。

德国队的第一粒进球是基米西长传球撕开荷兰防线，科洛斯特曼射门被门将扑出，跟进的格纳布里补射建功，团队配合的默契度很足，长传球是点睛之笔，但是一场强强对话靠长传球致胜的几率的确不大，全场比赛还需要制造更多的得分机会才能确保赢球。球队的第二球是的德里赫特的手球送点球机会，但是慢镜头回放这个手球的确是太冤枉，因为球员当时并没有看到皮球，手臂也不是完全展开，所以德国队的这粒进球有运气的成分。

从领先一球到将比分扳成2比2平，德国队好像再次觅得了反超比分的机会，但是关键时刻后防传球失误，荷兰快攻再进一球，来自德佩直塞球给维纳尔杜姆，后者助攻马伦再度取得领先。这名球员是第一次被征召，替补出场就进球的确是奇兵降临，主帅的换人明显高出勒夫一筹。本场上半场球队0比1德国，下半场第58分钟荷兰主帅连换两人，他用马伦和普罗佩尔换下了德罗恩、邓弗里斯，换人后1分钟就球队就进球了。当时巴贝尔左路挑传禁区造成塔的解围失误，德容过掉舒尔茨将球轻松打进。

虽然换上的球员没有参与荷兰的第一球，但是两个换人也会影响对手球员布防，主帅也是在暗示球队该发力了，或许在输给德国队之后荷兰主帅就已经制定了应变的办法，所以本场比赛才会连换两人。值得一提的是荷兰的前两粒进球只间隔7分钟，也就是换人8分钟后就完成了反超，这个换人的确是太精准到位了。荷兰的第二球是角球机会，范戴克头球攻门被门将扑出，德佩横敲门前制造了塔的乌龙球，两粒进球都和这位乌龙先生有关，一个点的爆破导致了德国队满盘皆输，勒夫的确需要好好反思了。

反观勒夫本场的换人，在比分被扳平后，他在第61分钟用哈弗茨和京多安换下维尔纳和罗伊斯，同样是连换两人，但是5分钟后球队再度失球。被换上的京多安是有一些和队友的配合，也是因为他参与的这次进攻制造了点球，但是随后的比赛中亮点并不明显，反而是荷兰的快攻更见效，而且德佩的传球和维纳尔杜姆本场的出色状态更为关键。

荷兰队的德容也是第一次被征召，本场是他的处子球很是珍贵，尤其是在德国队这样的对手面前进球更具含金量。此外利物浦悍将维纳尔杜姆本场比赛传射建功的确更为惊艳，红军上赛季欧冠登顶更能显露出他在强强对话中的重要性，他是经验丰富的大将，有他在场上局面会更为稳定，防守观念比较重也是他的优势，因为这样的稳健可以在强强对话中不丢球或少丢球。自然也有人认为他的前插意识相对较低是劣势，因为这样的他在球队陷入困境无法取得进球的时候对于进攻端的帮助不大，不过从近几个赛季的表现来看他更能称得上的攻防俱佳，本场传射建功就是很好的例子。

上赛季欧冠对阵巴萨的比赛中，维纳尔杜姆下半场只是替换受伤的罗伯逊出场，但是令人没有想到的在第54分钟他就进球了，当时阿洛尔抢断后传中球偏转被替补奇兵捕捉机会并推射建功，这粒进球帮助球队2比0领先。2分钟后还是维纳尔杜姆接沙奇里的传中球在前点头球破门，比分变成了3比0，这两球也是红军最终逆转巴萨晋级的关键进球，因为首回合客场0比3的大坑的确需要主场更多的打进更多的进球。基于这场比赛的关键性，说维纳尔杜姆是利物浦的夺冠功臣一点都不为过。

基于半决赛次回合的关键表现，维纳尔杜姆在对阵热刺的决赛中也获得首发出场的机会，这也说明克洛普意识到了他的重要性。在荷兰阵中这员悍将一直都是被器重的，本场对阵德国传射建功，接下来的关键战同样需要他延续强势效率。值得一提的是维纳尔杜姆近8场国家队赛事打进4球，送出3次助攻，这样的效率的确是惊人的，随后的小组是依旧要靠他发力。

荷兰对接下来的赛程是在9月10日客战爱沙尼亚，此前四战全败的球队的确很难在荷兰身上拿分，对于荷兰队来说最为重要的是10月11日对阵北爱尔兰的比赛，不过凭借对阵德国队的胜仗，接下来小组赛几场比赛结束后两队同分的话，荷兰队将以小组第一的身份出线。必须承认的是利物浦双星对于荷兰队至关重要，刚刚获得欧足联年度最佳球员的范戴克同样具备夺冠实力的大将，橙衣军团也的确需要一座奖杯来证明自身的实力。



