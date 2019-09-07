2019年男篮世界杯开启17-32名排位赛的争夺后，中国男篮第一场比赛以77-73拿下韩国男篮算是为己正名了，接下来将在周日继续迎战更强势的尼日利亚男篮。男篮想拿下这个对手则需要三军用命，起码要祭出对阵波兰的状态和手感。不过关键点还是要放在周琦和阿联的身上，因为就本届世界杯的战绩来看，阿联不受限球队赢得更轻松一些，而周琦拒绝失误则可能成为比赛中的关键先生。

拿下韩国一战说明球队已经从连败的阴影中走了处理，在经历关键战末尾出错输波兰和对阵委内瑞拉糟糕的败仗之后，球队是重新步入了正轨，球员的心态上有了转变，发挥上也能更到位。对韩国队的这场比赛郭艾伦和赵睿各均拿到16分，前者还有5助攻2篮板2抢断，但是却不在首发名单中，这样的变化反而奏效了也说明主帅应变的重要性。

输波兰后备受质疑的周琦砍下13分14篮板2抢断2盖帽，赛后还感谢为自己加油的球迷们，他认为这样的声音很暖心，事实上这样的支持者才能给球队和球员更多的动力。易建联本场拿到8分9篮板2助攻2盖帽，作用还是十分明显，寄望接下来对阵尼日利亚的比赛也能延续关键性。此前比赛中的替补奇兵方硕在对阵韩国的比赛中获得首发出战的机会，他砍下7分表现倒是不及替补出场的数据。

可以确定的是这场比赛后球队压力减轻信心提升是有双向利好的，接下来的比赛阿联的表现依旧是重点。因为排位赛关乎奥运会资格，所以这场胜仗的确是及时雨，只是球队还需要拿下尼日利亚才能确保拿到奥运会资格。上一场比赛后也有人认为打韩国这样的球队都如此的费劲，中国男篮还是会让人失望的，这样的话的确会令赛场上征战的球员们寒心。

事实上不管此前中国男篮有多少辉煌的时代，在亚洲男篮上有更高的地位，但是必须承认的是在经历了高峰后很多球队都会进行更新换代，并在随后的比赛中经历一些适应期和低迷期，球迷也需要需要等待新的黄金一代崛起才能带给球队更多的胜绩，下一届世界杯阿联不在队中的话依旧笑其他球员站出来，而本届世界杯则是磨练他们的好机会，可以说任何一场都是有用的，也是球员们必须经历的过程。

竞技赛场很多赛果是无法预料，实力弱的对手拿下强队也是国际大赛中经常出现的，只有关注中国男篮的人们都更理性的对待比赛，球队才能全无压力的专心备战，否则背负了作为东道主的巨大压力的话，中国队的确很难有预期的成绩。其实在本届世界杯小组对手被公布出来的时候，很多言论都认为中国男篮是会躺赢的，因为一些球队还遭遇球员罢赛的事情，所以被认为军心不稳很难给中国男篮制造麻烦，这些言论是轻敌同样不可取。

男篮今夏的备战的确是很用心的，这些努力无论赛果如何都不该被忽略，对阵韩国一战关键时刻姚明也坐不住了，站起来关注这场上的形势，拥有大战经验的他也可以给予球员们更多，而且对于中国男篮来说姚明就是旗帜性的人物，有他的存在就有更多的可能。不过国际大赛本身就有很多不可预知性，能拿下对手自然是皆大欢喜的，但是赢球也未必是没有问题的，所以拿下韩国的赛后仍需要为接下来对阵尼日利亚的比赛做更多的准备。吃到败仗也是所有球队需要面对的，无论以什么样的情况输球都无法掩盖比赛中的亮点，而且能从败仗中找出问题就是一次成长，也利于随后的比赛成绩和年轻球员的成长。

事实上很多人是习惯于用嘴皮子打仗的，无论国家队取得什么样的战绩都会有怨言和不满足，因为人们的预期永远都是高于球队的实力的，所以无论是什么样的赛果都无法满足，这样的言论也会让球员们很难从失利的阴影中走出来。拿下韩国一战后球队可以轻松备战随后对阵的比赛，首发微调是否还会在下一场比赛中出现是个问号，参见本届世界杯前两场比赛的走势其实变化是重点，因为这样可以避免被对手防死。

有趣的是在中国男篮拿下韩国男篮的同一天，和中国队同组的波兰79比74俄罗斯男篮取得四连胜晋级，这也说明波兰队的确是具备超强实力的球队，中国队末尾输球并不能掩盖前四节的优势和顽强。科特迪瓦男篮66比83不敌尼日利亚男篮，委内瑞拉男篮67比87不敌阿根廷男篮，男篮能拿下这场比赛的确是占据了排位赛的优势，同组另外两队无缘奥运会的可能性更高。

这场比赛前韩国队罗健儿场均砍下22.7分、12个篮板，在得分榜和篮板榜上均位居第二位，本场比赛罗健儿21分12篮板4抢断，男篮并没能有效的限制这个对手的发挥，这也是接下来的比赛的要点。不过此前的世预赛李楠带队和韩国队交战，那场比赛罗健儿拿到25分、11个篮板、3次助攻，韩国队以12分的优势拿下比赛，所以本场比赛拿下韩国队也是突破了自己，毕竟之前那场比赛是在去年6月，双方的阵容并没有太大的变动。

本届世界杯周琦成为焦点，有人质疑有人给予支持，相信2019年对于这名球员也是极其特别的一年。回看此前的四场比赛或许可以造出接下来对阵强队的取胜之匙，小组赛首场比赛70比55科特迪瓦，周琦砍下12分，10次投篮5中，三分球3投中1,12个篮板，2个盖帽，1次助攻和1次抢断。那场比赛郭艾伦17分，易建联19分。不敌波兰的比赛周琦砍下10分，投篮5中4，三分球1投得分，13个篮板，2次助攻，1次抢断和1次大帽。易建联砍下24分，郭艾伦得6分。

59比72不敌委内瑞拉一战周琦只砍下8分，投篮8中3，三分4次出手只命中1球，12个篮板，1次助攻，2次大帽。这场比赛易建联砍下11分，郭艾伦只有1分，应该说是集体迷失外郭艾伦更低迷。克韩国一战周琦砍下13分，投篮8中5，三分球1次出手没中，25个篮板，1次助攻，2次抢断，2个大帽，周琦是首发球员中最高，易建联8分，方硕7分，赵继伟2分，翟晓川4，次外赵睿和郭艾伦砍下16分是替补奇兵。

回看2015年亚锦赛半决赛逆转韩国队的比赛中，周琦在球队落后20分的危机时刻，周琦的得分和助攻帮助球队逆转，当场比赛周琦砍下21分、8个篮板、2次盖帽，加上世界杯的这场中韩大战，周琦显然就是韩国的克星。

接下来如果中国男篮两战全胜就将因为是亚洲成绩最好的球队直接拿到奥运门票，所以接下来对阵尼日利亚的比赛则更为关键，已经功亏一篑一次中国男篮必须避免再度意外输球。尼日利亚男篮实力强于韩国男篮，该队第一场比赛77比82不敌俄罗斯男篮，此后81比94阿根廷、108比66韩国，队内有9名NBA现役球员，中国队对阵这个对手还需要拿出打波兰的全能量才行。